เจาะกลยุทธ์ไซเบอร์เชิงรุก “Generative AI”

จัดภายใต้แนวคิด ″Harnessing the Power of Generative AI for Proactive Digital Trust and Cyber Resilience: Opportunities, Challenges, Governance, and Integration Strategies″ นำเสนอวิธีการใหม่ในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์โดยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมงานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงโอกาสและความท้าทายในการบูรณาการ Generative AI ในกลยุทธ์ความปลอดภัยภายในงานมีประเด็นเด่นๆ มากมาย เช่น AI กับการทำนายและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์, อนาคตของความทนทานและยืดหยุ่นทางไซเบอร์, การปรับปรุงกฎระเบียบและการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุค Generative AI และประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรพลาดกล่าวได้ว่า CDIC ที่จัดขึ้นทุกๆ ปีเป็นงานสัมมนาหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่คัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่า 30 ท่านซึ่งพร้อมถ่ายทอดความรู้เชิงลึก ประสบการณ์ และมุมมองอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผู้ร่วมงานสามารถนำไปเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์ เพื่อปรับใช้กับองค์กรต่อไปได้หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในวงการความมั่นคงไซเบอร์ อย่าพลาดโอกาสในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CDIC 2024 วันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในโลกของ Generative AI ผู้สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdicconference.com/