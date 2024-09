“หมูเด้งฟีเวอร์” บ้านๆ ทรงพลังระดับโลก!! การตลาดโซเชียลฯ ที่สื่อนอกต้องจับตามอง

กลายเป็นซุป’ตาร์ระดับโลกไปแล้ว สำหรับฮิปโปน้อยสุดฮอต ที่ล่าสุดมีหน้าหรา โชว์ความน่ารักน่าชังออกสื่อต่างประเทศแบรนด์ใหญ่ๆ แทบจะครบทุกสำนักแล้วเริ่มตั้งแต่ที่ชมว่า น้องคือตำนาน คือที่สุดในช่วงเวลานี้ ทั้งที่ถึงกับต้องเล่าที่มาที่ไปของความฮอตมาจนถึงที่พูดถึงประเด็นไวรัลฮิปโปน้อย กับราคาที่ต้องจ่าย คือความเสี่ยงที่น้องจะถูกหยอกแบบแรงๆ ถูกนักท่องเที่ยวสาดน้ำ โยนกล้วย ปาของใส่ เพียงเพราะอยากเล่นด้วย แต่ไม่รู้วิธีดีๆนอกนั้นก็มีอัปเดตอีกเรื่อยๆ ในสื่อต่างประเทศ ทั้ง Reuters, CNN, AP, AFP, The Guardian, ANN, The Economic Time, CNBC, People, The Independent ฯลฯ เรียกได้ว่า ครองพื้นที่สื่อนานาชาติ แบบลิสต์ยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวแม้แต่ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง K-Pop ชื่อดังอย่างวงจากค่าย SM Entertainment ยังแอบตกเป็นทาสความน่ารักของเจ้าหมูเด้ง ถึงกับลุกขึ้นมาโพสต์ภาพ ผ่าน Stories IG ส่วนตัว จนกลายเป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมผลักให้กระแสยิ่งแรงขึ้นอีก จากการที่ฐานแฟนของหนิงหนิงออกปากว่า การมาคอนเสิร์ตที่ไทยรอบนี้ คือในวันที่ 28 - 29 ก.ย.ที่จะถึง มีภารกิจต้องทำเพิ่ม คือต้องแวะไปดูความน่ารักตัวเป็นๆ ของซุป’ตาร์สวนสัตว์ตัวนี้ให้ได้เลย ยิ่งผลักให้ฐานแฟนของหมูเด้ง เพิ่มขึ้นอีกราวๆ 3เท่าตัวรันทุกวงการ แม้แต่คอกีฬา ที่เอารูปน้องไปตัดต่อเป็นมีม อย่างสโมสรฟุตบอลทีมดังจากเยอรมนี ที่ใช้มีมภาพหมูเด้งดีใจ ตอนประกาศผลบอลศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2024 นัดแรก 9-2 ประตู พร้อมแปะแคปชั่นภาพว่าพอๆ กับทีมบาสฯ ดังอย่างที่ใช้ภาพหมูเด้งไปทำมีม ในศึก NBA อเมริกา แปะแคปชั่นขำๆ ว่ามาจนถึงทีมฮอกกี้น้ำแข็ง ก็มีตัดต่อภาพน้องใส่เสื้อแข่ง สกรีนชื่อยังไม่รวมแฟนอาร์ทอีกเยอะแยะ จากทั้งศิลปินไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ที่มาวาดหยิกแกมหยอก ไปกับกระแสเจ้าฮิปโปน้อยฮอตเกินต้าน ถึงขนาดแบรนด์ต่างๆ ต้องขอจองตัว ล่าสุดออกมาเปิดให้พรีออเดอร์ รองเท้าช้างดาวแล้วแม้แต่วงการขนม ร้านเค้กร้านดังอย่างยังต้องทำเค้กหน้าน้องหมูเด้ง ออกมาขายตามคำขอลูกค้าแม้แต่วงการขาหมู ก็พลอยได้รับอานิสงส์ดีๆ ไปด้วย เพราะหลายๆ คนเห็นน้องหมูเด้งแล้ว เกิดรู้สึกอยากกินขาหมูขึ้นมา เรื่องนี้ทาง LINE MAN ออกมาเผยสถิติเองว่า ยอดค้นหาคำว่าบนแอปฯ เพิ่มขึ้น 50% ภายใน 1 สัปดาห์มาแรงจนพุ่งแซงเมนูฮิตอย่างกับเป็นประวัติการณ์ที่น่าสนใจคือ แม้แต่บิวตี้บล็อกเกอร์ ยังมีรวมถึงเสื้อผ้าแบรนด์ดังแนวสตรีทสุดกวนอย่างยังขอออกคอลเลกชั่นเสื้อรูปน้องหมูเด้ง เปิดให้แฟนๆ พรีออเดอร์ เตรียมส่งมาขายที่ไทยแล้วด้วยย้อนกลับมาที่ทางเจ้าของหมูเด้งเอง ก็ทำเสื้อยืดหน้าน้อง ออกมาขายแล้วเหมือนกันเริ่มจากล็อตแรก 700 ตัว ที่หมดภายในพริบตา ตามมาด้วยพรีออเดอร์รอบ 2 และกำลังจะมีเสื้อฮาวาย กับกางเกงลายน้องออกมาเพิ่มอีกล่าสุด ทางสวนสัตว์กำลังจะจดเครื่องหมายการค้า กับจดลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองถ้าจะบอกว่าน้องหมูเด้ง คือก็คงเป็นคำพูดที่ไม่ผิดจากความเป็นจริงเท่าไหร่นัก ถ้านับจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ฟีเวอร์ครั้งนี้ ถือว่าพลิกทุกอย่างจนไม่เห็นเค้าเดิมคือความฮอตของน้อง สามารถสร้างเงินให้ได้เฉียด 13 ล้าน ภายใน 19 วัน จากบัตรเข้าชมสวนสัตว์ที่ขายให้นักท่องเที่ยว และคาดว่าจะมียอดคนมาเที่ยวทั้งปี ตั้งแต่ช่วง ต.ค.66 - ก.ย. 67 มากกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินก็คือ มากกว่า 200 ล้านบาทและเพื่อให้กระแสความคลั่งไคล้ในความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมูเด้ง ไม่เลือนหายไป ทางสวนสัตว์ยังเอาใจแฟนๆ ทั่วโลก ด้วยการเปิดระบบ Live Streaming ผ่านเว็บ zoodio.live ให้มาอย่างใกล้ชิดได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยถามว่าอะไรที่ทำให้ตัวนึง กลายเป็นซุป’ตาร์ ที่ดังเปรี้ยงปร้างระดับโลกได้ขนาดนี้ คงต้องย้อนกลับไปในวันที่เกิดไวรัลแรก ณ สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี หลังจากน้องหมูเด้ง ลืมตาดูโลก ในวันที่ 10 ก.ค.ได้ไม่นานพอเริ่มซนได้ น้องก็กลายเป็นเจ้าฮิปโปตัวตึง ทั้งดีด ทั้งเด้ง วิ่งสวบ งับขาพี่เลี้ยงให้วุ่น จนทำให้เจ้าตัวน้อย เพศเมีย วัย 2 เดือนตัวนี้ กลายเป็นที่พูดถึง ด้วยนิสัยขี้เล่น ขี้เหวี่ยง ขี้โวยวาย ตามประสาฮิปโปเด็ก แต่ก็ยังคงความตะมุตะมิ น่าเอ็นดูเอาไว้ได้จนเป็นที่มาของการตั้ง account บนโซเชียลฯ ให้น้อง ทั้งในแฟนเพจ และ TikTok ในชื่อติดแฮชแท็ก#หมูเด้ง #hippo #ขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง จนหลายคลิปมียอดเข้าชมทะลุหลักล้าน และกลายเป็นไวรัลและหนึ่งในนั้น คือคลิปจากเหตุการณ์เพลงชาติขึ้น แล้วน้องยืนนิ่ง แทนที่จะวิ่งซนตามปกติ จนถูกหยิบไปแซวว่า น้องคือไทยแท้ 100%ดังไกลไปในหลายประเทศ ถึงขนาดที่ว่า แฮชแท็ก #หมูเด้ง ในภาษาไทย กลายเป็นเทรนด์บน content ต่างชาติด้วยไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ แต่คือกลยุทธ์การตลาดแบบที่ทรงพลังคือมุมมองจากบริษัทเทคโนโลยี ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด บอกไว้เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. - 16 ก.ย.67 พบว่าแฮชแท็ก #หมูเด้ง มี Engagement สูงถึง 8,873,794 ครั้ง จากจำนวนโพสต์ทั้งหมด 6,778 โพสต์ เรียกได้ว่า ยอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึง พุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวส่วน TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์ม ที่สร้าง Engagement ได้สูงสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 24,103.59 ครั้งต่อโพสต์ ซึ่งถึงจะมีจำนวนโพสต์น้อย แต่ Engagement กลับสูงที่สุดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดหมาย จนจุดกระแสความสนใจในได้ทั่วโลก ส่งให้หลายๆ ประเทศ เริ่มออกมาโปรโมตซุป’ตาร์ของตัวเองเริ่มจากที่นำเสนอฮิปโปฯ โอซาก้า อย่างออกมา ต่อด้วยแห่งสวนสัตว์เบอร์ลินที่ทางสถานทูตเยอรมนี ขอส่งเข้าประกวดเพิ่มหรือแม้แต่ในไทยเอง ก็เริ่มเผยออกมาเพิ่มเรื่อยๆ มีทั้งวัย 5 เดือน จากสวนสัตว์ขอนแก่น และวัย 8 เดือน จากสวนสัตว์อุบลฯ กับอีก 3 ตัว ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ คือและดีกรีน้าสาวของเจ้าหมูเด้งลองให้นักการตลาดชื่อดัง อย่างช่วยวิเคราะห์ อาจารย์มองว่า นี่ถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเป็นปรากฏการณ์ของไทย ที่ไม่น่าจะเคยมีมาก่อนเพราะถือว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์ในตัวสูง ไม่ว่าจะหน้าตาที่น่ารัก ทั้งตา ทั้งจมูก บวกกับนิสัยชอบเล่นกล้อง ที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องเอ็นดูจนอยากอุ้มนอกจากความน่ารักเฉพาะตัวของแล้ว สิ่งที่ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกได้ ก็มาจากอิทธิพลของโซเชียลฯ ในยุคนี้ด้วย เป็นยุคที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนเท่านั้นที่ดังได้ แต่สัตว์ก็เป็นซุป’ตาร์ได้ฮอตไม่แพ้กันสิ่งที่จะทำให้กระแส หรือความนิยมของเจ้าหมูเด้ง สุดน่ารักตัวนี้อยู่ได้นาน นักการตลาดชื่อดังก็แนะว่าหรือคนที่รักในตัวหมูเด้ง จะต้องพยายามสร้างคอนเทนต์ ให้อย่างต่อเนื่อง เพราะหมูเด้งดังด้วยตัวเองไม่ได้ จะต้องมีคนสร้างกระแสให้ตลอดเวลาแนะว่าการสร้างคอนเทนต์ หรือโปรโมตตัวน้องหมูเด้ง ต้องตั้งอยู่บนความเหมาะสมไม่ให้ดู over marketing เกินไป เพราะอะไรที่ over คนจะวิจารณ์เยอะถ้าเป็นไปได้ ต้องให้คนที่รักและชื่นชอบในตัวหมูเด้ง ช่วยสร้างคอนเทนต์ น่าจะดีกว่าทางสวนสัตว์ทำ จะได้ไม่ดูโฆษณาตัวเองจนเกินงามผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ยังวิเคราะห์อีกว่า จากนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของได้อีกแน่นอนพร้อมกับแนะช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มอีกว่า นอกจากการขายเสื้อ ขายของที่ระลึก หรือการบัตรเข้าชมแล้วถ้าเป็นไปได้ลองไลฟ์สดในTikTok ให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาดูตัวเป็นๆ เข้ามาชม เชื่อว่าน่าจะมีคนมาส่งของขวัญ สร้างรายได้ ผ่านช่องทางนี้ให้ด้วยพร้อมกับย้ำไปถึงสวนสัตว์ด้วยว่า พอมีการสร้างรายได้ ก็อย่าลืมนำรายได้บางส่วนไปพัฒนาความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วย จะดีมากที่สำคัญ ประเทศไทยควรช่วยผลักดันให้กลายเป็นจุดขาย โดยเฉพาะจุดดึงดูดเด็กๆ ยุคใหม่ ทั้งนี้“เจ้าหมูเด้ง” ยังถือเป็นการ marketing ประเทศไทยอย่างนึงเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้น ให้ผู้คนรักสัตว์มากขึ้น ยังน่าจะช่วยให้เด็กๆ และคนยุคนี้ ละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์แล้วไปเสพความน่ารักที่สวนสัตว์ แบบตัวเป็นๆ ให้ใจฟูได้ด้วย