ธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา” เปิดตัวห้องปฏิบัติการระดับ “World Class”

เติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกแขนง ขึ้นแท่นผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ระดับโลกและดีที่สุดของไทย ครบเครื่องเรื่องคุณภาพด้วยมาตรฐานเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีขั้นสูง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์และเครือข่ายพันธมิตร ขยายห้องปฏิบัติการสำหรับจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ 3 เท่า ตั้งเป้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของเอเชีย รองรับการขยายโอกาสจัดเก็บสเต็มเซลล์จากทารกสู่บุคคลทั่วไป ด้วยนิยาม “ไครโอวิวา เคียงข้างทุกคุณภาพชีวิต ด้วยสเต็มเซลล์ประสิทธิภาพสูง”ครั้งแรกของประเทศไทย กับการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบปฎิบัติการธนาคารสเต็มเซลล์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการผลิตสเต็มเซลล์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ATMP (Advance Therapy Medicinal Product) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICS ตามหลักเกณฑ์ผลิตยาขั้นสูงของสหภาพยุโรป เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตยาขั้นสูง โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประกาศความสำเร็จของการดำเนินงานเกือบ 2 ทศวรรษ โดยประธานกรรมการบริหาร-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเกียรติผู้สนับสนุนการก่อตั้งหลักและและคณะผู้บริหาร ทีมงานแพทย์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติในวงการแพทย์และภาคการศึกษา ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ที่มีประโยชน์อย่างเด่นชัดได้แก่และเครือข่ายพันธมิตรมากมาย รวมถึงครอบครัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไครโอวิวาของขวัญจากชีวิต ที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดอันได้แก่ "สเต็มเซลล์" หรือ “เซลล์ต้นกำเนิด” นั้น ได้มีบทบาทขึ้นเรื่อยๆ ในการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจากโรคภัยให้กับผู้เป็นเจ้าของและบุคคล ในครอบครัวอันเป็นที่รัก และเพื่อเก็บรักษา ของขวัญจากชีวิต ไว้ใช้เยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืน “ไครโอวิวา” จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 17 ปีที่แล้ว เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ของผู้คน ในปัจจุบันและโลกแห่งอนาคตไครโอวิวา ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 จากการวาดภาพอนาคตแห่งสุขภาพร่วมกัน ของบริษัท ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทด้านปีโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของโลก, บริษัท อาร์เจ คอร์พ อินเดีย ที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นบริษัท หนึ่งในกลุ่มบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่มั่นคงที่สุดในประเทศอินเดีย และบริษัท ไครโอวิวาไบโอซายส์ อินเดีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและผู้นำองค์กรมากความสามารถและวิสัยทัศน์ก้าวไกลประธานกรรมการบริหาร – ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) ได้นำพา “ไครโอวิวา” ให้ก้าว​ขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสเต็มเซลล์ การเก็บรักษาและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน แข็งแกร่ง มั่นคงและดีที่สุดของประเทศไทยโดยนำทีมบริหารและทีมงานคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสเต็มเซลล์ และที่ปรึกษาด้านโลหิตวิทยาและการฟื้นฟูด้วยเซลล์บำบัดทั้งในและต่างประเทศ ทำงานในเชิงรุก มีการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ภายใต้นโยบายคุณภาพต้องมาเป็นที่ 1ตลอดจนความตั้งใจที่ต้องการเห็นผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการดำเนินงานภายใต้จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกคนและต่อเครือข่ายธุรกิจ จึงทำให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง นำพาไปสู่ความสำเร็จทุกเป้าหมายมาตลอด“สิ่งสำคัญที่สุดของเราคือ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและคิดถึงคุณภาพเป็นเรื่องที่ 1 ปริมาณสเต็มเซลล์ที่เราได้ดูแลใน 17 ปีที่ผ่านมา จำนวนครอบครัวที่ฝากกับไครโอวิวา และที่แนะนำต่อๆ กันมา เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของเรา นี่คือสิ่งที่นำความภูมิใจมาให้เราพันธมิตรที่เราได้สร้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะสถานพยาบาลหรือคลินิคต่างๆ ที่เป็นที่ที่เราเก็บสเต็มเซลล์ และเป็นที่ที่เราใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาสำหรับครอบครัวต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุด” คุณจิรัญญากล่าวคุณจิรัญญาเผยถึงความสำเร็จและแผนการในอนาคต เพิ่มเติมว่า “ในระยะเวลาเพียง 2 ปีที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์, สถานพยาบาลและพันธมิตรคู่ค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว การร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันศึกษา และ นักวิทยศาสตร์ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในการรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์เพิ่มสูงขึ้นมากโดยในตอนนี้การใช้สเต็มเซลล์ที่มีการฝากไว้ของทางไครโอวิวาในการชะลอวัย มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นและมีการวิจัยเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ภาครัฐยอมรับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์มากขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ได้มากขึ้นตามไปด้วยในเชิงสถิติปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุอยู่ในอันดับที่ 2 ของเอเชีย ซึ่ง ไครโอวิวา วางแผนไว้ว่า จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและสิ่งที่ทาง ไครโอวิวา ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือ ราคาในการรักษาที่คนทั่วไปสามารถจ่ายได้ด้วยเป้าหมายสำคัญอีกประการที่ทางไครโอวิวามุ่งเน้น ก็คือการให้สาธารณสุขบางหน่วยงานสามารถใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาผู้ป่วยได้ พร้อมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขของประเทศได้ด้วย ซึ่งทาง ไครโอวิวา มั่นใจว่าจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ในอีกไม่นาน เพราะในขณะนี้ไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านสเต็มเซลล์เป็นอันดับต้นๆของโลกแล้ว”ในส่วนของห้องปฏิบัติการของ ไครโอวิวา ที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่สูงอยู่แล้วยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก ซึ่งคุณ จิรัญญา ต้องการให้ห้องปฏิบัติการในการเก็บ, ค้นคว้า, วิจัย ไปจนถึงขั้นตอนการคัดเลือก สเต็มเซลล์ เป็นแนวทางมาตรฐานสากลเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับห้องปฏิบัติการทางสเต็มเซลล์อื่นๆ ในอนาคตด้วยโดยคุณ จิรัญญา แสดงทัศนะว่าถ้าหากเอกชนและภาครัฐร่วมมือกันขับเคลื่อนธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะการใช้สเต็มเซลล์เป็นตัวเลือกที่ดีทั้งในเรื่องของการรักษาโรคและการชะลอวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนแล้ว นวัตกรรมนี้ยังจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล เนื่องจากคนทั่วโลกยอมรับถึงคุณภาพของการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย และ Medical Tourism ก็เป็นหนึ่งในรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งนี้คือที่ทรงคุณค่า กำเนิดมาพร้อมร่างกายมนุษย์เรา มีความมหัศจรรย์ สามารถแบ่งตัว และเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ เช่น เซลล์ผิว เซลล์เนื้อเยื่อสมอง เซลล์เนื้อเยื่อหัวใจ เซลล์เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเซลล์เม็ดเลือด เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกาย โดยสเต็มเซลล์สามารถเก็บได้จากหลายแหล่งสำหรับ ไครโอวิวาเน้นบริการสุขภาพของครอบครัวและเก็บสเต็มเซลล์จากโอกาสสำคัญคือ หลังการคลอดของคุณแม่โดยสามารถเก็บเกี่ยวสเต็มเซลล์ที่มีค่าจากรกและสายสะดือ หรือผู้คนทั่วไปที่สามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่มาจากแหล่งไขมันของตัวเองความไว้วางใจต่อองค์กรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่เป็นก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมสเต็มเซลล์ทางการแพทย์ครั้งสำคัญ ของประเทศไทยห้องปฏิบัติการระดับ World Class ที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ตอบโจทย์การผลิต ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ในกลุ่ม ATMP ด้วยมาตรฐาน GMP/PICS เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง ระดับ 500,000 ล้านเซลล์ต่อปีครั้งแรกของประเทศไทย กับการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการธนาคารสเต็มเซลล์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการผลิตสเต็มเซลล์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ATMP (Advance Therapy Medicinal Product) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICS ตามหลักเกณฑ์ผลิตยาขั้นสูงของสหภาพยุโรป เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตยาขั้นสูง โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยห้องปฏิบัติการถือเป็นหัวใจหลักในด้านการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ ซึ่งไครโอวิวายังเป็นเพียง 1 ใน 3 ของธนาคารสเต็มเซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AABB หรือสมาคมเพื่อความก้าวหน้าด้านเลือดและชีวรักษา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) ทั้ง 2 สาขา คือ การจัดเก็บสเต็มเซลล์ และการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์AABB ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีตัวแทนของบุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ในด้านการแพทย์การถ่ายเลือดและการบำบัดทางชีววิทยา ทำให้มั่นใจได้ว่าไครโอวิวา เป็นธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม และสามารถผ่านการสอบจาก AABB ในทุก 2 ปี ซึ่งปัจจุบันมีการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICS เพิ่มขึ้น ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเหนือชั้น ของกระบวนการ โดยให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการผลิตไครโอวิวามีการเติบโตอย่างก้าวเติบโตแบบทบต้นถึง 38% ต่อปี โดย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทในกลุ่มไครโอวิวา เติบโตอย่างรวดเร็ว ติดระดับ Top 10 ของโลก มีกำลังการเพาะเลี้ยง MESENCHYMAL STEM CELLS หรือ MSCs เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพจากโรคเสื่อมต่างๆ สำหรับครอบครัวไครโอวิวา สูงถึง 500,000 ล้านเซลล์ต่อปีนอกจากนี้ยังพัฒนาและขยายเครือข่ายที่แข็งแกร่งครอบคลุมการให้บริการทั่วทั้ง 5 ทวีป ทั้งในอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย มากกว่า 20 ประเทศ และมีห้องปฏิบัติการและธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AABB ในกลุ่มแล้วถึง 4 แห่ง คือในประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินเดียเกือบ 2 ทศวรรษที่ได้รับการไว้วางใจ ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของ ไครไอวิวา จากนี้จะไม่ใช่เพียงแค่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เก็บสเต็มเซลล์เพื่อบุตรเท่านั้น แต่ผู้คนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงประโยชน์ของสเต็มเซลล์ได้ไครโอวิวา ขอขอบพระคุณทุกความไว้วางใจและขอสัญญาว่า จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยสเต็มเซลล์ และมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่จะช่วยดูแลสุขภาพ การชะลอวัย และการป้องกันสุขภาพอย่างยั่งยืน มาร่วมดูแลสุขภาพและอนาคตของท่านและคนที่คุณรักไปด้วยกันเพราะเรารู้ว่านวัตกรรมสเต็มเซลล์ สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะนําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณ "ไครโอวิวา นำพาความสำเร็จ ก้าวสู่อนาคต ยกระดับความร่วมมือทางนวัตกรรมเพื่อทุกคุณภาพชีวิตที่ดี" 