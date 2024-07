วัยเกษียณโซฮอต!! "อาจารย์วินดี้" TikToker คำคม ตกวัยรุ่นจนไวรัล

ท่านที่มักจะปรากฏตัวพร้อมกับรอยยิ้มละมุนละมัย แว่นตาคู่ใจ ต่างหูห่วงใหญ่ ทรงผมกระบังลม และแจกันดอกไม้สีสันสดใสประกอบฉาก

“อาจารย์วินดี้”

พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์

ครู 2 คนเลยบอกว่า อาจารย์น่าจะพูดเรื่องคำคม

มีคุณเลิ่กลั่ก มีคุณบุ๋ม ปนัดดา มีคุณรัศมีแข มีคุณอ้น ศรีพรรณ

แต่ว่าความสม่ำเสมอเสมอของพี่คือลงทุกวัน

เปลี่ยนชีวิตในส่วนพี่รู้สึกอิ่มและเติมเต็มที่เราได้แบ่งปันไป

ก่อนเกษียณและปัจจุบัน พี่ยังใช้ตัวนั้นในการดำรงชีวิต พี่ก็คิดว่าตัวเองได้ทำ และไม่เป็นภาระของลูกหลานในการดูแลสุขภาพค่ะ”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลิปไวรัลคำคม จากช่อง TikTok @ajarnwindy ผู้ที่ชาวเน็ตรู้จักกันในชื่อคุณป้าดาว TikTok รุ่นใหญ่ ที่มีผู้ติดตามถึง 138.4 บัญชีโดยคอนเทนต์ของ TikTok ช่องนี้ ก็คือการพูดคำคมสุดตึง ที่หากใครก็ตามได้ฟัง เป็นอันต้องเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวแน่นอนด้วยภาพลักษณ์และจังหวะจะโคนในการพูดที่เราได้เห็น อาจจะทำให้คนที่ไม่รู้จัก คิดไปว่าน่าจะเป็นคุณครูมาก่อน หรือเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง ที่ผันตัวมาลองเล่นโซเชียลฯแต่ใครจะไปคิดว่าอีกบทบาทหลังกล้อง ท่านคืออดีตผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยปัจจุบันท่านได้เกษียณอายุราชการแล้ว และตอนนี้ก็มีอายุได้ 70 ปี แต่ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการพยาบาล สังกัดกระทรวงแรงงานย้อนกลับไปราว 10 ปีที่แล้ว เมื่อครั้งที่อาจารย์วินดี้เพิ่งเกษียณอายุราชการ ด้วยเพราะมีเวลาที่ว่างมากขึ้น จึงอยากหากิจกรรมทำ ต่อมาได้มีความสนใจในด้าน TikTok จนมาลงคอร์สเรียนอย่างจริงจัง[ เป็นนักเรียนอีกครั้งในวัยเกษียณ ]“ตอนนี้พี่กำลังจะ 7 เนอะ (หัวเราะ) เลข 7 กำลังเข้ามา จริงๆ แล้วพี่ตั้งแต่เกษียณมา เราก็คิดว่าเราจะทำอะไรดี ก็ไปลองหลายอย่างค่ะ ลองโดยวิธีการเราเข้าคลาสเรียน แล้วก็อยากทำอะไรที่มันเป็นฟรีแลนซ์พอสมควร ก็เลยไปศึกษาค่ะเราสนใจ เพราะ TikTok 1.ใหม่ 2. ทุกอายุทำได้ พี่ก็เลยเข้าไปเรียนว่ามันทำได้ และยากมากไหมสำหรับพี่ (หัวเราะ) ก็เลยลองค่ะ ด้วยตัวพี่เองพี่เรียนครั้งแรกเลย 2 วัน เหมือนเราเรียนวิชานึงเลยค่ะ ว่าบทนำ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ มีตั้งกล้องยังไง มีต้องพูดยังไง ความสม่ำเสมอ มีกฎกติกามารยาทว่าเราจะต้องไม่พูดเป็นเชิง Negative ประมาณนี้ค่ะ เขาก็จะกำหนดซึ่งเยอะพอสมควร[ นักเรียนที่อายุมากสุดในคลาส (ขวาสุด) ]พี่โชคดีที่ไปเจอคนที่เป็นกูรูเรื่อง TikTok จริงๆ เพราะว่าเขาเคยทำงานอยู่บริษัทของ TikTok ค่ะ พอเรียนเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกว่า เอ… อันนี้เราถูกหรือไม่ถูก ซึ่ง 2 คนเขาก็จะเป็น Key Person ให้พี่อยู่พอสมควร เขาน่ารักมาก ปัจจุบันเขาเปิดคอร์ส พี่ก็ยังไปฟังอยู่ เพราะอันนี้มันเป็นใหม่สำหรับพี่มาก (ยิ้ม)ที่พี่เข้าไปเรียนอันนี้ รู้สึกคลิกกับตัวเอง ซึ่งมาเริ่มทำก็ประมาณปีกว่าเกือบ 2 ปีนะ ที่มาเล่น TikTok พอดีตอนนั้นมันเข้ามาใหม่ๆ ก็เลยรู้สึกมันก็ไม่ยากมาก (หัวเราะ) พอดีโชคดีที่มีน้อง 2 คนที่เขาช่วยพี่เวลาพี่ติด เพราะพี่เกิดยุคที่ไม่มี IT เขาเมตตาเราที่จะสอน แล้วเราก็เลยไปต่อได้ในส่วนของ TikTok (ยิ้ม)”สำหรับที่มาของคอนเทนต์คำคม ก็เป็นไอเดียของครูผู้สอน ที่มองเห็นถึงความเหมาะสม จึงได้แนะนำให้ลองทำ ซึ่งอาจารย์วินดี้ ก็เป็นนักเรียนที่อายุมากที่สุดในคลาสในอีกด้วย“พี่ก็จะบอกเขานะ ว่าพี่อาจจะช้า เพราะที่ทำงานเดิม พี่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลย พี่จะมีหน้าห้องทำให้หมดเลย ฉะนั้นมันก็จะยากสำหรับพี่ แต่ชีวิตปัจจุบันมันจะต้องใช้โทรศัพท์ ใช้เขียนข้อความ พี่จะพอเป็นบ้าง ในห้องก็จะบอกเขาว่า พี่ก็อาจจะช้านะ เขาก็น่ารักมาก เขาบอกว่า ได้ ยินดีๆมาเรียนแล้วก็เริ่มๆ ว่ามันจะต้องไปอีท่าไหนเพราะไม่ได้โชว์หน้าเยอะ ไม่ได้ตอบโต้เยอะ ประมาณนี้ค่ะ เขาบอกว่า อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ คำคมน่าจะเหมาะ เพราะถ้าพูดคำคมเนี่ย การที่จะดึงดูดให้คนดู มันจะใช้เวลาไม่เกินเท่าไหร่ๆ เขาจะมีกำหนดเนอะฉะนั้นเวลาพี่พูดคลิป พี่จะต้องดูเวลาด้วยว่ามันจะต้องอยู่ในกรอบเวลาตามที่เขากำหนด ก็จะคัดเลือกเองเลย แล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับพี่ ณ ตอนนั้นนะคะที่พี่มาพูดใน TikTok พี่ก็เลือกที่จะเหมาะกับตัวเรา แล้วก็อาจจะขำๆ ฮาๆ บ้าง เราค้นหาคำคมได้ไม่ยาก ถูกต้องไหมคะ ในพื้นที่ต่างๆ มี แต่พี่จะมาเลือกอันที่ชอบ พูดแล้วมันก็แบบว่าจื๊ดๆ นะ พี่ก็ชอบและไม่โดนใคร อันที่ไปนู่นนี่นั่น พี่จะไม่พูด พี่พูดแล้วพี่ก็มีความสุข แล้วพี่ก็ขำว่าบางครั้งเราก็พูดได้นะแบบนี้ (หัวเราะ)”[ ครูสอนทำ TikTok ผู้แนะไอเดียคอนเทนต์คำคม ]และก็เรียกได้ว่ามาถูกทาง เพราะคอนเทนต์คำคมนี้ กลายเป็นที่ถูกใจของชาวเน็ต ทำให้หลายต่อหลายที่ออกมา กลายเป็นไวรัลหลักล้านวิวในเวลาไม่นาน“6 เดือนแรกขึ้นแล้วค่ะ ในสถิติจากที่เรียนในคลาสถ้า 6 เดือนมีไวรัล ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว พี่ก็ถ่ายมาเรื่อยๆ แล้วก็หัดตัดต่อ หัด Insert นี่ก็พอสมควร จะบอกเก่งเราก็ไม่กล้าเนอะเพราะเรายังไม่สามารถ (หัวเราะ)คลิปแรกเลยพี่ตื่นเต้นมาก ตอนนั้นพี่เพิ่งหายจากโควิด มันจะใกล้ปีใหม่พอดี เสียงพี่ก็จะแหบๆ นะ มันก็จะมีคลิปนึงซึ่งบอกว่าน้องที่เป็นครูพี่ ที่พี่ไปเรียนกับเขา เขาก็บอกว่าพี่ก็ดู มันเป็นล้านได้ยังไง พี่ก็รู้สึกทุกคลิปที่พูดไปมันก็สนุกหมดนะ แล้วคลิปนี้มันก็เป็นเหมือนความจริง ตัวเองก็ชอบ (หัวเราะ) ก็เลยบอกว่า ถ้ามันเป็นก็ดีนะพี่ก็ดูยังไม่เก่ง ก็ดูรายวันเนอะ ดูมันก็ขึ้นไปสเตป ขึ้นไปเป็นแสน พอมาขึ้นแตะล้านเรารู้สึก เออ… มันก็เป็นความสุขของทุกคนที่ได้ดูค่ะ (หัวเราะ) พี่ชอบมากนะอันนี้ พี่ก็ทำมาเรื่อยๆ เขาก็จะมีวิธีการว่าการทำ TikTok เนี่ย เราจะต้องออกสม่ำเสมอ พี่ก็เป็นนักเรียนที่ดี เพราะว่าว่างมาก (หัวเราะร่วน)ตอนเริ่มทำใหม่ๆ ก็รู้สึก (เขิน) เหมือนกันนะ แต่ว่าไม่มีใครรู้จัก แล้วก็พอมาสเตปนึงเขาเริ่มรู้จักแล้ว เราก็เลยบอกว่า(หัวเราะ) พี่รู้สึกดี เพราะว่าพี่ได้มาแบ่งปันความสุข ทุกคนได้เห็นก็จะยิ้ม จะหัวเราะเนอะ ประมาณนั้นเลย พี่มีความสุขนะคะ”[ Cover สุดเป๊ะจากช่อง “ เลิ่กลั่ก ” ]และเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ก็ได้มีอีกคลิปไวรัลเกิดขึ้น ทำเอาบรรดาดาราและดาว TikTok นำแผ่นเสียงจากช่อง TikTok @ajarnwindy ไป Cover กันอย่างสนุกสนาน และต่อมาคลิปนี้ ก็กลายมาเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดของช่องเลยทีเดียว“เปิดช่องมาปีกว่าแล้วค่ะ ไวรัลตอนนั้นเป็นช่วงสงกรานต์ คำคมอันนี้พี่ก็จะเลือกจากสื่อต่างๆ มา แล้วก็มาพูดเนอะ ก็คืออันนี้ดังมาก ก็มีคนซึ่งนำไป Cover เยอะมากแล้วอีกอันนึงที่พี่ก็ชอบนะ ‘ไม่ได้สวยตามกาลเวลา แต่สวยเพราะแอพที่โหลดมา จบนะ’ อันนี้ตอนแรกพี่ก็แบบว่า เราชอบ แต่ขณะเดียวกันพอออกไปแล้ว ก็จะมีพวกดาราต่างๆ เข้ามาเอาไปใช้ซ้ำก็เยอะตอนแรกพี่ไม่รู้หรอก แต่น้องพี่ที่เป็นครูเขาบอกว่าเช่นประมาณนี้ ในคลิปของพี่ พี่ก็ตื่นเต้นที่คลิปเรา เขาเห็นนะ เท่าที่พี่พยายามจำชื่อเขาเรารู้สึกดีใจที่คนชอบ แล้วก็ให้ทุกคนมีความสุข ไม่งั้นเขาก็คงไม่เข้ามา Cover ของพี่ไปใช้เนอะ ส่วนคุณเลิ่กลั่กเขา LINE มาหาพี่เลยว่า ขอเอาของพี่ไปใช้ พี่บอกยินดี พี่ก็รู้สึกตื่นเต้น (หัวเราะ)”อาจารย์วินดี้ ได้เล่าถึงกระบวนการ กว่าจะออกมาเป็นแต่ละคลิปให้ได้ชมกัน การที่จะเป็นไวรัลได้นอกจากเนื้อหาคอนเทนต์จะต้องโดนใจแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือ ความสม่ำเสมอในการลง“เริ่มแรกพี่ก็จะไปหาข้อมูลจากอากู๋ (Google) ว่าคำคม และจะต้องตรงห้วงกับเวลาปฏิทินของเราในปีนั้นๆ เช่น ช่วงสงกรานต์มันมีคำคมอะไรบ้าง พี่ก็จะไปหามา แล้วพี่ก็จะมาเลือกด้วยตัวของพี่เองว่าอันไหนที่เราชอบ อันไหนที่มันสองแง่สามง่ามจะไม่มีในของพี่ พี่ก็จะเลือกเตรียมเนื้อเตรียมตัว แล้วก็จะไปอ่านเพื่อให้จำข้อมูลอันนั้นๆ ได้ แล้วก็จะเตรียมโทรศัพท์ เตรียมไฟ แจะมีไมโครโฟน เพราะไมโครโฟนมันจะตัดเสียงเวลาพี่อัด สมมติว่าฝนตกอยู่อย่างนี้ค่ะ มันก็จะตัดเสียงออกมาได้ แต่ทั่วไปแล้วพี่ไม่เคยอัดข้างนอก เพราะว่าพี่ยังไม่เก่งพอ แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเป็นแบบว่า... คุณป้าคนนี้ Live อย่างนี้ ไม่มีสำหรับพี่นะคะการถ่ายคลิปแต่ละครั้ง เสื้อผ้าหน้าผม ไฟ แล้วก็สแตนด์ที่ตั้งใส่กล้อง ฉะนั้นพี่จะต้องเตรียมพร้อม ก็ไม่ได้ออกไปไหน ไม่ได้ไปธุระ คือเราต้อง Relax ตัวเราพอสมควร แล้วก็ตั้งกล้อง ตั้งไฟ แต่งหน้าทำผมนิดหน่อย ประมาณนี้กฎกติกามารยาทที่ตอนที่พี่เรียนมานะคะ จะต้อง 3 คลิปต่อวัน ตอนแรกๆ พี่ลง ตอนหลังมาเป็นวันละคลิป และบางครั้งพี่ถ่ายทิ้งไว้ก่อนของพี่จะมีคลิปออกทุกวันค่ะ”และแน่นอนว่า นอกจากคำคมจึ้งๆ แล้ว เอกลักษณ์ของอาจารย์ที่เราจะได้เห็นจนจำได้ ก็คือเสื้อผ้าหน้าผม และฉากหลังแจกันดอกไม้ ซึ่งเป็นอีกทริกสำคัญที่ได้มาคลาสเรียน TikTok“เขาบอกอาจารย์จะต้องสร้างตัวตนขึ้นมาก่อน สร้างตัวตนให้คนจำ พี่ก็เลยบอกว่าอันไหนที่จะบ่งบอกว่าตัวพี่บ้างล่ะ เขาบอกอาจารย์มีอะไรบ้าง พี่ก็บอกว่าพี่เคยถ่ายมีดอกไม้ พี่ใส่แว่นตา เท่านี้พอไหม เขาบอกพอ เพราะว่าความเป็นตัวตนของพี่มีอยู่แล้ว ก็เลยใช้ตัวนี้ตลอดเลยณ วันนี้พี่ทำคนเดียวหมดเลย แต่บางคลิปที่มันซับซ้อน ก็จะมีคนช่วยค่ะ ก็คือน้องซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้พี่นะ อยู่ต่างจังหวัด เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่เจอปัญหา ด้วยพี่อายุมากและอาจจะไม่ทันในยุคนี้ เขาจะเป็นคนช่วยกรองงานให้พี่ เขาก็ยินดี น่ารักมาก”[ บรรดาแฟนคลับจากทุก Gen ]หลังจากที่ผลงานของ TikToker รุ่นใหญ่คนนี้ กลายเป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลฯ ขึ้นมา ก็ได้รับ Feedback ไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในหมู่เด็กวัยรุ่น หลายคนออกตัวเลยว่า“คอมเมนต์ส่วนมากจะเป็นบวกๆ นะคะ ทำให้เรามีกำลังใจ แล้วก็พี่มีแฟนคลับนะ เป็นลูกของเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกัน เขาไปบอกแม่เขาว่า คุณป้าวินดี้เป็นคนนี้ๆ เขาก็เปิดให้แม่ดู ก็เลยมาถ่ายรูปกัน แล้วก็พูดคำคมกัน แฮปปี้มากกลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มมัธยมต้นค่ะ เป็นลูกของลูกน้องเหมือนกัน คือเมื่อสงกรานต์พี่กลับไปที่ทำงานเดิม ซึ่งก็จะเป็นธรรมเนียมของผู้บริหาร ที่จะเชิญไปในวาระปีใหม่ไทย วาระต่างๆ เขาก็จูงมือแม่มา แล้วก็บอกว่าพวกหนูเป็นแฟนคลับ เขาจะแข่งกันว่า พี่ลงคลิป ใครเห็นคลิปก่อนเขาจะ… ภาษาปัจจุบันเรียก ‘ขิง’ กันใช่ไหม (หัวเราะ)แล้วพี่ไปต่างจังหวัดที่นึง เขาเป็นหัวหน้าห้องอาหาร เขาเดินตรงมาหาพี่แล้วบอกว่า ‘อาจารย์วินดี้ไหม’ พี่บอกว่า ‘ทำไมคุณรู้ล่ะ’ เขาบอก ‘หนูจำได้’เพราะเวลาพี่ไปในหลายๆ สถานะ บางครั้งพี่แต่งตัวจะไม่ใช่แบบนี้ เป็นเหมือน Official ก็มี เขาบอกว่าใช่อาจารย์แน่นอน ประมาณนั้น ตอนนี้พี่เป็นที่ปรึกษา พี่จะต้องเดินทางทั่วประเทศ ทุกคนก็มาทักพี่ พี่ก็รู้สึกดีใจที่เราสามารถทำให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็ยิ้ม แล้วก็อยากมาคุยกับเรา รู้สึกดีมากๆ ค่ะ (ยิ้ม)”เกือบ 2 ปี ที่กระโดดเข้าสู่วงการนี้ อาจารย์บอกว่า เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ได้แบ่งปันรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้ผ่านมาเห็นคลิป“สิ่งที่ได้มาก็คือหัวเราะ ทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นนะ ที่พี่รู้สึกเช่นนั้น คนที่ไม่อินก็จะมีความรู้สึกว่า ‘พูดอะไร’ ประมาณนั้นนะ แต่ไม่มีผลอะไรกับพี่เลย เชิญชวนเขาด้วยซ้ำว่ามาลองทำดูสิ มันสนุกนะพี่เคยทำยังไงก็ทำแบบนี้ เหมือนแต่ก่อนเกษียณพี่ก็จะเป็นแบบนึง พอหลังเกษียณและมาเล่น TikTok แล้วก็มีคนรู้จักเยอะ ความโชคดีคือยังไงรู้ไหม ปัจจุบันพวกเรายังใส่แมสก์ ฉะนั้นคนก็อาจจะงงๆ ว่าใช่หรือเปล่าแล้วการแต่งตัวของพี่เหมือนแบบนี้เป๊ะเลย เพราะอะไรทราบไหมคะ เสื้อผ้าแบบนี้ไม่ต้องรีด (หัวเราะ) มันใส่ง่าย พกง่ายไปทุกที่ ฉะนั้นคนจะเห็นพี่ในคลิปและข้างนอกเหมือนกันหมด (ยิ้ม) การแบ่งปันตรงนี้ พี่รู้สึกว่าพี่ได้ทำสิ่งที่หากพี่ไปสวรรค์ พี่ก็มีความสุข ทุกคนได้เห็น ได้ฟัง ได้อ่าน มีความสุข อันนี้คือความตั้งใจของพี่เลยแต่ว่าชีวิตปกติพี่ทำเหมือนปกติเลย เราก็ต้องดูแลตัวเองยังไง ปัจจุบันก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมคนในครอบครัวก็ได้คุย คุณหลานพี่ตกใจ ก็บอกว่าป้าไม่ทำใครเดือดร้อนเลย ป้าพูดให้ทุกคนมีความสุข ให้ทุกคนหัวเราะ คือ TikTok มันมีหลายอย่างเนอะ ฉะนั้นของป้าอยู่ในกรอบ และไม่โดนหนู ไม่โดนคุณป้า ไม่โดนคุณน้าทั้งหมดเลยทุกคนอ่านได้ ที่มันทำให้ Negative ไม่ทำแน่นอน แล้วก็เพื่อนสนิทบางคน ก็จะประมาณว่า เออ…ดีกว่าเราไปนู่นนี่นั่นเนอะ ใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่กับตัวเอง แล้วก็หาข้อมูล หาคำคมมาพูด ก็ดีนะ”ทั้งนี้ TikToker ชื่อดัง ยังบอกอีกด้วยว่า ถ้าใครสนใจจะมาด้านนี้ การลงเรียนอย่างจริงจังก็เป็นแนวทางที่จะพาไปสู่ความสำเร็จได้ไวยิ่งขึ้น“พี่ขออนุญาตแนะนำนะ ว่าถ้าหากเราทำจริงจังแบบถูก มันก็ประสบผลสำเร็จเหมือนกันนะ เพราะพี่จะบอกว่าศูนย์เลยก็ได้ พี่เล่น Facebook พอเป็น เล่น Zoom ก็พอเป็น และถ้าเราจะทำมากกว่านั้นเราต้องเรียน ถึงแม้ว่าอันนี้มันเป็นของใหม่สำหรับเราทำได้ไหม ทำได้จริง เพราะพี่เป็นตัวอย่างนึง ก่อนที่พี่เกษียณ พี่ไม่ได้ทำตัวนี้เลย เพราะพี่มีทีมที่ Support ถ้าพูดภาษาราชการ ก็คือมีหน้าห้องทำให้หมดทุกอย่าง พี่เซ็นชื่ออย่างเดียว ประมาณนั้นค่ะพี่เห็นด้วยที่จะไปเรียน แนะนำที่จะไปเรียน คือ TikTok มันมี 2 อย่างเนอะ เรียนเพื่อทำเป็นแบบพี่ และสามารถหารายได้ได้ไหม ได้นะ มีอยู่ 2 อย่าง เป็นคนขายของ ก็คือ Live แล้วก็คนซื้อของ แต่คุณจะต้องมีสต็อกของ ไม่เหมาะสำหรับพี่เพราะไม่เก่งเรื่องนี้ และไม่ใช่เวลาที่พี่จะต้องมาทำเรื่องนี้แล้วอีกอันนึงก็คือเขาเรียกเป็นนายหน้าเนอะ เหมือนที่รีวิวว่าของดี คุณสามารถไปซื้อได้ตรงนี้ๆ ก็จะได้ค่านายหน้า มีอยู่ 2 อย่างที่พี่ศึกษาแล้วก็ทราบ ณ ตอนนี้นะคะ ก็สามารถทำได้นะทุกๆ คน”สำหรับคอนเทนต์ที่เราจะได้เห็นกันจากช่องนี้ เนื้อหาหลักๆ ก็จะยังคงเอกลักษณ์คำคมแบบนี้ต่อไป“คอนเทนท์ของพี่คิดว่าจะเป็นตัวนี้ตัวหลัก เขาบอกว่า TikTok เป็นของใหม่เนอะ คนเคยเชิญชวนพี่ให้ไป Live พี่บอกว่าพี่ Live ไม่ได้ IT มันเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับพี่ ในยุคพี่ เริ่มคอมพิวเตอร์ตอนที่พี่ทำงานแล้วนะ ฉะนั้นพอมาเป็น Live เนี่ยมันจะต้องอ่านที่คนเขียนมา แล้วจะต้องตอบ ซึ่งมันต้องใช้ความสามารถพอสมควร พี่ก็เลยว่าไม่เหมาะกับพี่แล้วก็มีคนที่จะมาชวนพี่ไปรีวิวสินค้า รีวิวได้ไหม ได้ พี่เคยทำมาแล้วนะ แต่อันนั้นพี่จะต้องคัดเลือกเพราะหน้าตาพี่ ตัวตนพี่มันจะบ่งบอกว่าของนั้นมันใช่เลย ที่ผ่านมาพี่คัดกรองเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีนะที่ติดต่อมาแล้วพี่ปฏิเสธ ก็หลายอันอยู่ชีวิตหลังวัยเกษียณของอาจารย์วินดี้ นอกจากจะทำคลิปคำคมตามสไตล์ตนเองลง TikTok แล้ว กิจกรรมอีกอย่างที่ชอบ ก็คือการเดินทางไปนั่งสวดมนต์ตามวัดชื่อดังของกรุงเทพฯ ด้วยตัวคนเดียวอย่างกระฉับกระเฉง“หลังจากพี่เกษียณ พี่ก็ไปเที่ยวต่างประเทศ หลังจากนั้นกลับมา พี่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงแรงงาน และวันไหนก็ตามที่พี่ต้องเดินทางใช้เวลา 2 วัน 3 วัน พี่ก็จะทำคลิปไว้ล่วงหน้า ฉะนั้นการทำงานเป็นที่ปรึกษาของพี่ ไม่มีผลกับการทำคลิปเลย พี่ถือว่าเราสนุกกับมันค่ะกิจกรรมของพี่ พี่มีปลูกต้นไม้เนอะ ก็จะรดน้ำต้นไม้ ดูแล ถ้าคนรู้จักพี่จะรู้ว่าพี่ติดดินมาก เราก็จะชอบลุยๆพี่จะอยู่ที่วัดพระแก้ว ไปศาลหลักเมือง ไปวัดโพธิ์ ไปวัดสุทัศน์ โดยเฉพาะวันพระ มีโอกาสที่จะไปนั่งสวดมนต์ เพราะตามอายุเราเนอะ เราก็ต้องสะสมบุญพี่มีความรู้สึกว่าเวลาเราไปต่างประเทศ จะเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ยากมาก บ้านเรามีอยู่แล้วและเข้าฟรีด้วย พี่จะชอบไปมาก ส่วนมากก็จะไปขลุกอยู่ที่วัด เช่น วัดอินทร์ (วัดอินทรวิหาร) อยู่ตรงบางลำพู พี่ก็จะไปสวดมนต์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ตรงบ่อน้ำมนต์ แล้วก็ไปเดิน Shopping ค่ะ ไปเดินเที่ยว ไปเดินดูของ อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราขาดไม่ได้ ก็จะไปทุกพื้นที่เมื่อก่อนพี่จะมีคนขับรถ ครอบครัวพี่จะให้คนขับรถ 1 คนสำหรับดูแลพี่ แต่ปัจจุบันพี่ไม่ใช้ พี่จะเดินทางด้วยตัวเอง เพราะพี่อยู่ในเมืองพอสมควร ฉะนั้นการเดินทางไปที่ต่างๆ พี่ใช้รถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถใต้ดิน รถลอยฟ้า แท็กซี่ พี่ใช้หมดเลย คุ้มค่า วันวันนึงของพี่จะมีความสุขนะที่พี่ได้ทำ”[ สวมหมวกอีกใบ “พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์” ]แอบถามถึงเคล็ดไม่ลับ ในการดูแลตัวเองให้ยังดูแข็งแรงสดใสในวัยนี้ แน่นอนว่าย่อมเป็นเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกายที่เหมาะสม“พี่ทำอย่างนี้ค่ะ ดูแลสุขภาพ ดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย 3 อย่าง อาหาร สิ่งที่ผู้สูงวัยพึงทำ พึงดูแล พี่จะมีกฎกติกามารยาทเลย อาหารที่จะต้องซื้อนอกบ้านเป็นครั้งคราว อาหารที่ปรุงสำเร็จก็ครั้งคราวไปกับเพื่อนไปอะไรพี่ทำได้หมดทุกอย่าง แต่เวลาอยู่กับพี่เอง พี่จะปรุงเอง ข้างนอกก็อาจจะปรุงอร่อยอยู่แล้ว แต่อาจจะมีเพิ่มรสให้อร่อย ไม่มีปัญหาเรื่องอาหาร เพียงแต่เลือกที่จะรับประทาน พักผ่อนและออกกำลังกาย ของพี่เดินเท่านั้นเลยแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านน้อง บ้านพี่ ดูลูกหลาน ซึ่งเราไม่ต้องไปบ่อยๆ เพราะเขาก็อยากมีความเป็นส่วนตัวเนอะ แล้วช่วงนี้มันก็จะต้องโควิดก็ยังมีอยู่ การดูแลตัวเองให้แข็งแรง ไม่ไปหาลูกหลานบ่อย ก็จะเป็นส่วนนึงนะพี่ว่า นี่คือกิจวัตรของพี่ แต่ไปออกกำลังกายนอกบ้านพี่ไม่ทำแล้ว เดี๋ยวนี้พี่เดินพอแล้วด้วยพี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ฉะนั้นความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ พี่ก็จะนำมาแบ่งปันและเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น เราก็จะออกกำลังกาย แต่งตัวให้ทะมัดทะแมง การเลือกรับประทานอาหารชีวิตที่ผ่านร้านผ่านหนาวมามากว่า 7 ทศวรรษของผู้หญิงคนนี้ ในวันนี้ได้ตกผลึกแล้วว่าคืออะไรเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่ได้ทำงานจนเกษียณ และตำแหน่งของพี่ไม่ขี้เหร่เลย ตำแหน่งใหญ่พอสมควร เมื่อเราเกษียณแล้วด้วยความสง่างาม พี่ก็ดำรงไว้ซึ่งสิ่งนั้น และรักษาไว้ตลอดกาลสิ่งที่พี่ปฏิบัติ ให้ความเคารพนับถือในส่วนหัวโขนอันนั้น และปฏิบัติตัวได้ดีมากๆ คือไม่เดือดร้อนคนอื่น ดูแลตัวเอง ไม่เป็นภาระ สนับสนุนสิ่งที่เป็นส่วนรวมของประเทศชาติเราก่อนเกษียณ พี่เป็นผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจค่ะ ก็เป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังเกษียณแล้วเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงแรงงานค่ะ เดือนนึงพี่ทำ 4 วันค่ะ ก็จะไปออกตรวจโรงพยาบาลทั่วประเทศนี่แหละค่ะฉะนั้น พี่ก็จะมีเวลาในการที่จะมาทำหาอะไรทำที่เหมาะกับตัวเอง และด้วยตำแหน่งที่พี่เป็นที่ปรึกษาอยู่ พี่ทำอะไรที่มันแปลกๆ ก็ไม่เหมาะไม่ควรค่ะ ฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นกรอบอันนึงที่ทำแล้วพี่มีความสุข (ยิ้ม)”สุดท้ายนี้ คุณป้าดาว TikTok ก็ได้ให้คำแนะนำถึงทุกคนที่ยังกล้าๆ กลัวๆ ในการลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านความรู้สึกนี้มาเช่นกัน ได้ฝากว่า ทุกอย่างเรียนรู้ได้ และ ไม่มีอะไรน่ากลัวที่จะลอง“ปัจจุบันมีคอร์ส TikTok เขาเปิดเมื่อไหร่พี่ก็จะไปลง ทั้งๆ ที่เขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องลงแล้ว แต่ตอนนี้เขาติดต่อให้พี่ไปเป็นแขกรับเชิญ ไว้แบ่งปันสำหรับผู้ที่สูงวัยมาเรียน พี่ก็บอกเขาไปว่าถ้าพี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งปันให้คนอื่น พี่ยินดี (ยิ้ม)พี่เพิ่งเคยไปแบ่งปันครั้งเดียว พี่เห็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะ พี่ก็รู้สึกดีเพราะเขาได้มองเห็นว่า ถ้าอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไร มันก็จะวนเวียน พอออกมาทำตรงนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกดี ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนี่นา พี่รู้สึกดีที่เขามองเห็นและมีเพิ่มมากขึ้นค่ะพี่อยากแบ่งปันว่าถ้าหากอยากจะลอง ลองเลย อันไหนไม่ใช่เราค่อยเอาออก อันนี้มันเป็นของใหม่สำหรับคนสูงวัยสำหรับเรา ในยุคเราผู้สูงวัยเยอะมาก ฉะนั้นไม่น่ากลัวที่จะลอง อันไหนไม่ใช่ก็ทิ้งไป พี่ขออนุญาตประมาณอย่างนี้สัมภาษณ์ : ทีมข่าว MGR Liveเรื่อง : กีรติ เอี่ยมโสภณขอบคุณภาพ : Facebook "Romchalee Poonprasit", TikTok @haridan_edutrainer, @krumint_katherine และ @tigercryy** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ ที่นี่ !! **