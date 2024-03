เหมือนได้ณเดชน์เป็นลูก ไม่คว้าก็บ้า!! เจาะเบื้องหลัง "พ่อเลี้ยงเจ" กับ "ควายซุป'ตาร์ 18 ล้าน"

“มนต์รักลูกทุ่ง ๒๕๖๗”

คุณซื้อควาย 18 ล้านแต่ภายใน 5 ปีคุณได้ Return แน่นอน 50 ล้าน หรือว่าปีนึง Return เย็นๆ เลยประมาณ 8 ล้าน ถ้าใครมีโอกาสซึ่งหาโอกาสยากมากตรงนี้แล้วไม่คว้าไว้ ต้องถามกลับดีกว่าว่าบ้าหรือเปล่า

ผมบอกโอ้โห… นี่คือพ่อพันธุ์ชั้นดีเลย

เราคาดว่าเมื่อโก้โตเต็มควายอีกประมาณ 3 ปี โก้เป็นควายเผือกตัวแรกที่แตะ 180 ซม. ความคลาสสิกโก้จะอยู่ได้อีกเป็น 10 ปี โก้เป็นควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ขณะนี้ แล้วผมก็เชื่อว่าเป็นควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับ”

“เก้า-ดำรงศักดิ์ มรกฎ”

“๙ มรกฎฟาร์ม”

ผมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นควายเผือกเบอร์ 1 ของประเทศไทย

ผมเชื่อว่ามันไม่มีสิ่งบังเอิญในโลกใบนี้ ทุกคนเลือกโก้ในการที่จะขอซื้อ แต่ผมต้องเลือกคนที่โก้ไปอยู่ด้วย มันมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำกับโก้ ก็อยากจะเดินสายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ดูลูกดูหลานโก้เติบโตในเมืองไทย แต่เราไม่สามารถไปต่อได้

เหมือนไปขอลูกสาวเขา ทำยังไงคือไปซื้อใจเขาให้ได้ พอเราได้เขามาแล้ว เราก็ต้องดูแลเขาให้ดี แล้วก็ได้มา

เป็นควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยังไม่พอ เขามีความเชื่อง ความนิ่ง ไปถ่ายละครมนต์รักลูกทุ่ง ไปเดิน Siam Square





"ช้างอุดร"

"จะบอกว่าควาย 18 ล้าน คนซื้อเนี่ยบ้าหรือเปล่า? เดี๋ยวก็เหมือนกล้วยด่างใช่ไหมครับ ผมจะค่อยๆ ตอบทีละคำถามนะครับ"กลายเป็น Talk Of The Town เมื่อมีปรากฏตัวขึ้นในหอบเงิน 18 ล้านไปแลกซุป’ตาร์ควายเผือกชื่อดังความพิเศษของมันก็คือการเป็นพ่อพันธุ์ควายเผือกคุณสมบัติชั้นยอด ตัวใหญ่ที่สุดในโลก แถมยังเป็นควายระดับซุป’ตาร์ เพราะรับบทเป็นในละครทางช่อง 3HD อีกด้วย[ ขอบคุณภาพ : อู๋ (แฟนเพจ นายฮ้อย100ล้าน ควายไทย) ]แน่นอนว่าการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการควายไทยในครั้งนี้ นอกจากทำให้สปอตไลท์ฉายตรงมาที่วงการกระบือไทย โดยเฉพาะแล้ว อีกคนที่ผู้คนสนใจที่คนจึงหนีไม่พ้นแห่งฟาร์มควายใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย คนนี้นี่เองเขาบอกกับทีมข่าว MGR Live ว่า ราคาควายที่สูงขนาดนี้ไม่ใช่กระแสแน่นอน เพราะตลาดควายงามของบ้านเราในปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้ให้กับคนเลี้ยงอย่างคาดไม่ถึง“ก่อนจะบอกว่าบ้าหรือเปล่า ผมบอกแล้วว่าโก้ทำรายได้ให้กับน้องเก้าแล้วก็ฟาร์ม ปีละประมาณ 7-8 ล้าน ด้วยการขายน้ำเชื้อ การฝากผสม เวลามาออกงานเขาขายเสื้อโก้ได้ทีละประมาณแสนสองแสน ค่าใช้จ่ายในการออกงานแทบไม่มีเบ็ดเสร็จถ้าผมทำแล้วผมผนึกส่วนอื่นด้วยนอกจากทำน้ำเชื้อ เหมือนผมเป็นผู้จัดการณเดชน์ เหมือนผมมีณเดชน์มาเป็นลูก ฉะนั้นปีนึง 10 ล้าน ทำไมผมถึงจะทำไม่ได้ไม้ด่างมันมาเป็นกระแส พอมันเลิกฮิตมันก็หมด แต่ควายที่ขายน้ำเชื้อปีละประมาณ 7-8 ล้าน เขาขายมา 3-4 ปีแล้ว มันไม่ใช่กระแสเพราะมันเป็นเรื่องจริง แล้วก็ไม่ใช่ NFT จับต้องได้จริงด้วยครับ”[ “ช้างอุดร” แรงบันดาลใจของ “พ่อเลี้ยงเจ” ]สำหรับ พ่อเลี้ยงเจ เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ เพราะเพิ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ 1 ปี โดยจุดที่พาให้เขาก้าวย่างเข้าสู่วงการควาย ก็คือการได้รู้จักกับพ่อพันธุ์ควายตัว Top ที่มียอดขายน้ำเชื้อเยอะที่สุดในไทย ขายน้ำเชื้อไปแล้วถึง 100,000 หลอด“ผมเห็นคลิป ช้างอุดร ก็รู้สึกว่าโอ้โห… สัตว์อะไรใหญ่จังเลย ควายไทยเรานี่สุดยอด แรงบันดาลใจมาจากช้างอุดร เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าควายไทยทำไมมันสง่าแบบนี้ ยักษ์ ใหญ่ สูงขนาดนี้ ไม่เหมือนควายตามทุ่งนาทั่วไป ก็เลยคิดว่าอย่างนี้ต้องลองมาสัมผัสซักทีนึงแล้วล่ะครับผมเริ่มเข้าสู่วงการควายก็คืองานควายที่อุทัยฯ ปีที่แล้วก็ 1 ปีพอดี ผมก็แค่มาเดินงานเฉยๆ ผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาคาร์ปใหญ่ๆ พอเรามาเห็นควายที่งานเราก็เลยเกิดตะลึง ช็อกขึ้นมาครับ เราคิดว่าถ้าเรามีซักตัวนึงก็ดีนะ อีกหน่อยเราทำเป็นนาของหรือว่ามีคาเฟ่ของเรา คิดแค่นี้เองครับผมไม่ได้อะไรมากกว่านี้เลยควายตัวแรกของผมเป็นพญาควาย ก็คือควายที่มีลักษณะหน้าแด่น หางดอก ตัวนั้นชื่อผมซื้อมาหลักแสนครับ แต่ว่าผมก็มาหาข้อมูลบอกว่าพญาควายนี่เกิดมาคนก็พร้อมวางแล้ว 5 แสนถึง 1 ล้านบาท พญาควายก็คือว่าใครที่มีแล้วจะช่วยเสริมเป็นสิริมงคล ช่วยเรื่องบารมี ช่วยเรื่องค้าขายรุ่งเรืองครับ ผมก็เลยได้พญาควายตัวแรกมาจากที่ได้มารุ่งเรืองหรือเปล่าไม่รู้ ก็ค่อยๆ ขยายจนมาถึงทุกวันนี้ครับ 1 ปีพอดี กู่ไม่กลับแล้ว ได้โก้มา ซึ่งธรรมดาควายระดับนี้ไม่มีเจ้าของคนไหนเขาเปิดหรอกครับ เป็นจังหวะที่มันบังเอิญลงตัวพอดี ก็อาจจะเป็นพญาควายส่งให้ผมก็ได้ครับ”[ "บัวทอง" พญาควายตัวแรกของวนาสุวรรณฟาร์ม ]จากแค่เพียงความชอบ ก็พัฒนามาจนถึงการเลี้ยงควายอย่างจริงจัง แถมยังดูจะไปได้สวย เพราะควายตัวต่อๆ มาที่พ่อเลี้ยงเจได้ครอบครอง ก็มีคุณสมบัติชั้นยอด จนคว้าแชมป์ควายงามมาแล้วหลายสนาม“ควายผมมีประมาณ 20 กว่าตัว เล่าทุกตัวก็คงไม่หมด เอาเป็นว่าพญาควายตัวแรกก่อนแล้วกัน เราก็ได้ของแปลกมานี่คือนับหนึ่งนะครับ พอนับสองเราก็คิดว่าควายพ่อพันธุ์ดีๆ ดังๆ ใหญ่ๆ เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ เราอยากจะมีแบบนี้แต่เราไม่มีทุนเราทำยังไง ก็เลยซื้อควายตัวเมียที่ความสูงได้ ที่อ่างใหญ่ๆ มาลองใส่พ่อพันธุ์ใหญ่ๆ แล้วก็มีลูกขึ้นมาเผอิญปลายปีผมไปเชียงรายมา ก็อยากมีควายตัวผู้ที่เก่งๆ ซักตัวนึง ก็ไปได้เจอกับซึ่งเป็นลูกของลักษณะเหมือนช้างอุดร ชอบมากเพราะเขาเป็นไอดอลของเรา ผมก็เลยตัดสินใจว่าลองเล่นของหนักเลยแล้วกัน 777,000ปรากฏว่าพอซื้อปุ๊บวันรุ่งขึ้นไปเชียงใหม่ประกวดชนะแชมป์ครับ ภายใน 1 อาทิตย์จาก 777,000 คนมาขอซื้อผม 2,500,000 ทันที ไม่ขายครับเพราะว่าช้างภูแลอีกหน่อยก็จะใหญ่แบบช้างอุดร แล้วก็เป็นควายงามด้วยต่อมาก็มีการซื้อแม่พันธุ์อีกตัวชื่อว่า ช้างนางแล ช้างนางแลจะประกวดไม่ได้เพราะว่าแข้งขาใหญ่ลักษณะเหมือนควายตัวผู้ เราเรียกว่าควายกะเทย แต่ถ้าเกิดว่าในความเป็นแม่พันธุ์รับรองว่าใส่ตัวไหนเข้าไป ลูกช้างนางแลใหญ่แน่นอน”[ ส่งมอบ “โก้เมืองเพชร” อย่างยิ่งใหญ่ ]และแล้วก็มาถึงของใหญ่ ของแรร์ระดับโลกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายมาเป็นการตกลงซื้อ-ขายควายเผือกที่มูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยอย่างที่ได้เอ่ยไปแล้ว“จนในที่สุดมาที่โก้เมืองเพชร งานอดิเรกเริ่มเป็น YouTuber - TikToker ควายนะครับ คือผมจะไปถ่ายท่องเที่ยวล่องแม่น้ำเพชรบุรี แก่งกระจานที่รีสอร์ทเพื่อนผม แล้วผมก็นึกได้ว่าโก้เมืองเพชรก็อยู่น่าจะอยู่แถวๆ นี้ เดี๋ยวแวะไปดูหน่อยซิ ติดต่อไปก็เลยได้เจอโดยบังเอิญ ไม่ได้นัดไม่ได้อะไรกันเลยว่าจะซื้อโก้วันนั้นวันที่ไปก็คือวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ประมาณไม่เกิน 3 อาทิตย์นี่เอง ก็เลยไปคุยกับเขา เก้าก็เล่าให้ฟังว่ามีเศรษฐีอยากมาซื้อโก้หลายคน อยากจะเอาไปอยู่ดูไบ มีเจ้าสัวพร้อมจะเอาโก้ไปเลย แต่เขาไม่อยากให้โก้ไปเป็นของสะสมของเจ้าสัว เขาอยากให้โก้ไปเดินต่อได้ ใครซักคนที่พร้อมจะพัฒนาโก้แล้วยกระดับโก้ขึ้นไป หรือว่ายกระดับวงการควายขึ้นไปได้อีกแล้วเผอิญผมมาจากภาคธุรกิจ ผมก็พอจะมีเพื่อน มีคอนเน็กชันเยอะ ผมก็เล่าแผนที่ผมอยากจะพัฒนาวงการควายให้เหมือนวงการปลาคาร์ปให้เก้าเขาฟัง พอเขาฟังเขาก็เลยคลิกกันลงตัว ก็เป็นที่มาของการซื้อขายกันอีกอย่างนึงก็คือเก้าเขาต้องไปผ่าเหล็กออก เขามอเตอร์ไซค์ล้ม กระดูกเขาร้าวเพิ่มเป็น 3 จุด แล้วที่เขาไม่ได้ผ่าจนกระทั่งมันบานปลายขนาดนี้เพราะต้องเอาโก้เดินสายตลอด มีหลายคนมาแต่เขาเลือกผม ผมก็เลือกเขา ลงตัวกันแบบนี้ครับผมเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ครับ แล้วฤกษ์มันก็ฤกษ์ดีมาก คุยกันในคืนวันมาฆบูชาแล้วก็จบกันที่วันมาฆบูชา ตัดสินใจไม่นานครับคืนนั้นเลย ก็คือเจอน้องเก้าตอนบ่ายสาม ทาบทามตอนบ่ายสี่ พอผมขึ้นมาจากแม่น้ำถ่าย TikTok เสร็จบ่ายหก น้องเก้าโทรมากินข้าวข้าวกันตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่ม ผมขับกลับกรุงเทพฯจบทุกอย่างครับ”ด้วยรูปลักษณ์ที่งามสง่าและความสงบนิ่งของ โก้เมืองเพชร ทำให้ พ่อเลี้ยงเจ ตกหลุมรักมันตั้งแต่แรกเห็น“ผมประทับใจโก้มาก ผมเห็นผมก็หลงรักเลย น้องเก้าก็โชว์ให้เห็นว่า โก้เนี่ยเรื่องน้ำเชื้อก็ดีมาก ไข่สวยงามมาก ผมก็ไปที่ก้นเขาแล้วผมไปจับไข่โก้ ไข่โก้เบ้อเร่อเลย แล้วนุ่มเนียนมากพอเอาออกมาปุ๊บ น้องเก้าถามว่าอยากขี่โก้ไหม บอกอยากสิ ธรรมดาคนขี่โก้มีแต่ถ้าไม่พ่อเมืองก็ดารา โก้ก็ไม่ได้ขี่ง่ายนะพี่ อารมณ์ไม่ดีก็ขี่ไม่ได้ วันที่ผมขี่เขาขี่ง่ายมาก แล้วความรู้สึกที่ผมขี่รู้สึกหนักแน่นมากๆ ลงตัวสบายมากครับ ขี่เหมือนขี่ม้าบวกกระทิงเอาอย่างนี้ดีกว่าโก้เนี่ย ก็เลยคือความประทับใจครับผม[ “พ่อเลี้ยงเจ” เมื่อได้เจอ “โก้เมืองเพชร” ครั้งแรก ]วงเขาใหญ่นะครับ แล้วก็เนื้อตัว Smooth หมด หลัง Smooth หมด แข้งขาก็ใหญ่มากนะครับ ถ้าเทียบกับขาผม ขาโก้ก็จะใหญ่มากเลย ก้นเนี่ยเขาเรียกว่าก้นเป็นทรงมะนาวตัด โก้สามารถแก้ทางควายที่เหลี่ยมไม่ดีได้หมดเลย ตัวไหนมาก็คือดีหมด ออกขาวคนก็เฮราคาขึ้น ออกดำก็ใหญ่ไม่แพ้ควายดำพัฒนาขึ้นไปได้อีกขึ้นนึงครับธรรมดาแล้วควายเผือกจะเล็กกว่าควายดำ แต่โก้เป็นควายเผือกที่ขนาดเท่าควายดำพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆ ควายดำถึง 180 ซม.ก็แทบจะไม่มีหรือถึง 175 ซม.ก็น้อยมาก ปัจจุบันโก้สูงอยู่ที่ 175 ซม.[ พิสูจน์มากับมือ เหมาะแก่การเป็น "พ่อพันธุ์" ]แม้จะเคยผ่านประสบการณ์เลี้ยงสัตว์มาบ้าง แต่เจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มก็บอกว่า ไม่สนุกเท่ากับการเลี้ยงควาย แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือการมอบความรักและการดูแลเอาใจใส่ เพราะนี่คือสิ่งมีชีวิต“ปลาคาร์ปกับควาย ปลาคาร์ปมันก็ใหญ่ ผมชอบของใหญ่ๆ เบิ้มๆ สวยๆ ควายก็เหมือนกันครับ แต่ว่าปลาคาร์ปมันอยู่ในน้ำ เราคุยกับเขาไม่ได้ เราจูงเขาไม่ได้ เราได้แต่ตักเขามาถ่ายรูปวัดไซส์หรือไปประกวดอย่างเดียว แต่ควายนี่เราขี่เขาได้ เรากอดเขาได้ เรานอนกับเขาได้ เราพาเขาไปออกงานได้ เลี้ยงควายแล้วสนุกกว่าปลาคาร์ปครับมีควายกี่ตัวได้เล่นละคร แล้วน้องเก้าเขา Request กองถ่ายเลยว่าถ้าอยากมาถ่าย 1. ต้องถ่ายเพชรบุรี 2. ควายของไอ้คล้าวต้องชื่อโก้เมืองเพชรเท่านั้น ในเรื่องความดังเขาก็ดังที่สุดอยู่แล้ว คนไม่ได้เล่นควายก็รู้จักโก้ เมืองเพชรครับ วันนี้ขอเป็นพระเอก ขอเป็นไอ้คล้าวซักวันนึง เพราะไอ้คล้าวเป็นเจ้าของโก้ครับเรื่องความผูกพันกับควาย ควายที่ออกงานบ่อยเขาชินแล้วในการที่จะไปไหนๆ เราก็ไปทำความรู้จักกับเขาในเบื้องต้นก่อน แล้วเราก็ต้องส่งคนของเรามาเรียนงานกับเจ้าของโก้ด้วยเช่นเดียวกัน เราก็ต้องมาหาโก้บ่อยๆ เราก็มีทีมงานประกบครับเพราะต้องดูว่าเขาชอบอะไร ทางนี้ก็เทรนคนมาช่วย ทางผมก็เตรียมคนเอาไว้ครับ ผมกับน้องเก้ามีการพูดคุยกันตลอดครับ[ ประกบพระเอก รับบท “ควายของไอ้คล้าว” ][ ขอบคุณภาพ : ละคร “มนต์รักลูกทุ่ง ๒๕๖๗” ]และด้วยมูลค่าของควายที่สูงเกือบ 20 ล้านบาท พ่อเลี้ยงเจ จึงมองไปถึงการทำประกันภัย ให้ควายของตัวเองอีกด้วย“ผมคุยกับว่าเดี๋ยวผมจะทำประกันกับโก้ เป็นครั้งแรกของการประกันควายนะครับ แล้วจริงๆ พวกบริษัทประกันภัยไม่รู้เลยว่าเจ้าของควายราคาแพงตัวละหลายล้าน เขาอยากจะทำประกันใจจะขาด เพราะเวลาเดินทางควายมันมีความเสี่ยงบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชน ลงจากรถเล็บหัก ทำให้เสียมูลค่าหรือว่าต้องรักษา แล้วคนเลี้ยงควายมีเป็นแสนครัวเรือนทั่วประเทศ ถ้าเกิดว่าบริษัทประกันหันมาจับตลาดตรงนี้ บริษัทประกันก็วิน ชาวนาคนเลี้ยงควายก็วินครับผมคุยกับพี่แป้งเลยครับ ส่งคลิปไปให้ดู พี่แป้งกรี๊ดใหญ่เลย พี่แป้งบอกว่าฉันเสียดายมากเลย เราเพิ่งจะได้คุยกัน เพราะมัวแต่ยุ่งกับสมาคมบอลอยู่ ผมบอกเดี๋ยวผมจะเอาโก้ไปหาพี่ถึงเมืองไทยประกันภัยเลยตอนนี้ให้ลูกน้องโทรมาก็กำลังหาข้อมูลอยู่ ผมก็ถามว่าคุณมีประกันหมาแมวหรือเปล่า บอกมีครับ หมาแมวราคาแพงเจ้าของประกันกันครับ ผมบอกควายเหมือนกันครับ ไม่ต้องคิดมาก”เพื่อให้เข้าใจในเส้นทางของมากขึ้น อีกคนที่ต้องขอคว้าตัวมาพูดคุยด้วยก็คือแห่งเจ้าของคนเก่าที่เปิดใจเอาไว้ว่า ที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะควายคู่ชีวิตตัวนี้“ผมว่ายังไม่มีควายตัวไหนที่ได้รับเกียรติขนาดนี้ครับ มีขบวนค่าตัวสูงที่สุดในประเทศ เหมือนงานนี้สร้างมาเพื่อโก้เลยปูหญ้าเทียมทั้งสนามเป็นสนามแรก แล้วสิ่งสำคัญก็คือผมก็ซื้อจากที่นี่ พาเขามาเดินสนามประกวดก็ที่นี่ครั้งแรก และส่งมอบได้สมเกียรติก็กลับมาบ้านเขา ได้ราคาสูง ก็เรียกได้ว่าเป็นเพดานใหม่สำหรับวงการควาย ก็ถือว่าสมเกียรติของโก้ครับความรู้สึกที่ได้ขายพี่โก้ ตอนแรกก็รู้สึกตกใจแล้วก็ใจหายอยู่ เพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงเขามาก็เป็นควายที่ทำให้ผมได้รู้จักในวงการ เป็นที่รู้จักในวงการ เป็นงาน เป็นสัตว์คู่บารมีครับ เขาสร้างมูลค่าให้ผม ซื้อที่ ปลูกบ้าน มีรถมีราใช้ ปลดหนี้สินก็คือจะเป็นโก้ทำให้ทั้งหมดเลย[ “เก้า - ดำรงศักดิ์ มรกฎ” แห่ง “๙ มรกฎฟาร์ม” (คนขวาสุด) ]1.วงการควายได้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง มาถูกทาง มีการซื้อขายกันจริงๆ2. เกษตรกรที่เลี้ยงควายเนื้อ สามารถมาเลี้ยงควายงามได้ เป็นตัวอย่างให้เขาดูได้3. ผมได้พักรักษาตัว ก็คือผมใส่เหล็กไว้ที่กระดูกด้านบนด้านขวา ผมดื้อกับหมอมาหลายปีแล้ว จังหวะที่พี่เจมาซื้อ เป็นจังหวะที่ผมกำลังเจ็บพอดี รอบนี้ผมจะหนีหมอไม่ได้แล้ว เพราะหมอว่ามันร้าวถึง 3 ท่อนแล้วตอนนี้ ก็คือได้เวลาพักครับ”มีเศรษฐีทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่อยากครอบครองควายเผือกแสนล้ำค่าตัวนี้ แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเก้า ด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสมและปัจจัยร่วมอื่นๆ สุดท้ายเจ้าของใหม่ของโก้เมืองเพชร ก็คือ “พ่อเลี้ยงเจ วนาสุวรรณฟาร์ม”“เศรษฐีต่างประเทศที่ผมศึกษาข้อมูลจากเพื่อนเขา จะเป็นประเภทที่ซื้อประดับบารมี ซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆ มาแล้วเหมือนดองเขาไว้ ไม่ได้เฉิดฉายหรือว่าโชว์ตัวอะไร เขาก็อุปถัมภ์ช้างอยู่ที่ประเทศไทยวันละ 60,000 บาท น่าจะ 6-7 ปีแล้วชุดนี้ที่เขาพามา มีเพื่อนคนไทยที่เขามาดูโก้ ถามว่าผมจะขาย ผมแค่โทรหาเขา แต่ผมไม่ได้สัมผัสเขา แล้วผมก็ไม่รู้ว่าโก้มันจะไปอยู่ดีกินดีไหม สภาพแวดล้อมจะเป็นยังไง หรือเขาจะย้ายคอกไปเลี้ยงตรงไหน ผมก็ไม่ได้เปิดที่จะคุยกันตรงนั้นครับพี่เจก็มาในช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมซึ่งผมเชื่อว่าผมเลือกถูกคน มีการพูดคุยแล้วเราก็สัมผัสอะไรหลายๆ อย่างในตัวของพี่เขาได้ ทัศนคติของพี่เขานี่ก็คือครบถ้วน เป็นสิ่งที่ประทับใจ ที่เขาได้คิดวางแผนที่จะทำข้างหน้าครับ”เหตุผลสำคัญที่ทำให้เจ้าของวนาสุวรรณฟาร์ม กลายเป็นผู้ถูกเลือกให้สมหวัง คงมาจากการพูดถึงแผนในอนาคตที่จะติดปีกให้ โก้เมืองเพชร บินไปได้สูงและไกลมากกว่าเดิม“โก้เมืองเพชร ผมพูดได้เต็มปากนะครับถ้าผมเอ่ยขาย 20 ล้านก็ได้ 25 ล้านก็ได้ มูลค่าโก้ที่คนให้มาไว้ก็คือ 20 ล้าน 25 ล้าน ก็สามารถปิดได้เดี๋ยวนั้นถ้าโทร.ไปหาเขา เพียงแค่ว่า ณ ตอนนั้น เรายังงงกับตัวเองอยู่ว่าเราจะไปบอกขายใคร คนที่เคยมาขอซื้อมันจะเป็นเรื่องเป็นเชิงกัน เป็นศักดิ์ศรีกัน เราจะไม่กล้าเอ่ยเขาด้วยอะไรด้วยไงครับแต่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีทั้งหมด มันเป็นความที่ว่าพี่คนนี้เขาจะดูแลดีเหมือนเราหรือเปล่า ซึ่งเรายังไม่เคยได้สัมผัสเขาตรงนั้นซึ่งผมไปอยู่ตรงนั้นกับเขาไม่ได้ในตอนนี้ ผมต้องไปรักษาร่างกาย ผมก็ต้องหาใครสักคนที่สามารถทำให้โก้มันไปได้ต่อ ผมโชคดีที่ผมได้สัมผัสพี่เจ คือแกเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากแล้วเปิดรับกับทุกเรื่อง ก็เลยให้พี่เขาได้ไปต่อ โก้ก็ได้ไปต่อในการวางแผนที่จะรักษาก็คือ ผมต้องผ่าตัดเอาเหล็กออกและดามเหล็กเข้าไปใหม่ครับ อย่างน้อยๆ มันมีการพักฟื้นกว่าที่จะกลับมาเดินได้ปกติมี 5-6 เดือน ก็มีการใคร่ครวญอีก ถ้าตอนนั้นไม่ขายโก้ล่ะ ด้วยความที่ว่าผมทำงานผมจะทำด้วยตัวเอง คนอื่นจะทำไม่ดีเท่าผม ตอนที่ผมพักรักษา ถ้าลูกน้องหรือใครที่มาดูแทนโก้ให้ไม่ดี ผมกลัวว่ามันจะไม่ไปทิศทางที่ดีหลังจากนี้ถ้าพักรักษาตัวเสร็จก็ไม่ได้ไปไหน ยังอยู่ในวงการควายครับ ก็จะคอยซัพพอร์ตโก้ จะซัพพอร์ตพี่เจ ตรงไหนที่เราเคยทำมาแล้ว ได้สิ่งที่ดีหรือเรากลั่นกรองมาแล้ว ก็จะเอาสิ่งที่ดีอันนี้ครับไปช่วยพี่เจ ไปแนะนำพี่เจ”หนุ่มเมืองเพชรคนนี้ ยังแชร์ทริคการซื้อใจ เพราะก่อนหน้าที่จะได้ดูแลควายเผือกระดับโลกตัวนี้ เขาเองก็ต้องเทียวแวะเวียนไปหาเจ้าของเดิมของโก้ที่นครสวรรค์อยู่นานนับเดือน จนกระทั่งเจ้าของเดิมใจอ่อน ยอมขายโก้มาให้ในราคา 2 ล้านบาท“ผมยกตัวอย่างของผมเองนะ เมื่อก่อนผมไปซื้อโก้ในราคา 2 ล้าน เพชรบุรีกับนครสวรรค์ ผมขับรถแทบทุกวันเลย ผมทำฟาร์มกุ้ง ผมเอากุ้งไปให้แก เอาปลากระพงไปให้แก เอาขนมหม้อแกงไปให้แกผมเชื่อเลยว่าควายดีมันมีเจ้าของ บางตัวมีเงินก็ซื้อไม่ได้ บางตัวถ้าบทจะได้มันก็ได้แบบไม่มีอะไรยากเลย เคสพี่เจเนี่ยมาได้ถูกจังหวะ แล้วก็เป็นการคุยที่ข้อมูลต่างคนต่างมีกันอยู่แล้วว่า พี่เจรู้ว่าโก้เป็นควายเผือกตัวใหญ่ระดับประเทศ เขาก็ตกใจเหมือนกัน ว่าทำไมเขาขอซื้อเราถึงให้เขา ดีลกันง่ายเลยครับ จังหวะมันถูกกันพอดีผมเชื่อว่าพี่เจเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้มากกว่าตัวผม เพียงแต่ว่ากระดุมเม็ดแรกที่แกจะติดมันสำคัญมากผมก็เลยเป็นห่วงช่วงต้น แต่ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเบื้องต้น ก็ไปทิศทางเดียวกันว่าควรที่จะทำอะไรยังไงวงการควายก็ผมว่าดีนะครับมีคนเก่ง มีความสามารถแบบพี่เจเข้ามา พี่เจแกบอกเลยว่าจะอยู่เคียงข้างเกษตรกร น้ำเชื้อจะไม่เพิ่มราคา จะเป็นราคานี้ในปัจจุบันนี้ก็คือยาวๆ ทั้งผสมจริงแล้วก็น้ำเชื้อครับ อันนี้เป็นความประทับใจมากครับ”ไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมพ่อเลี้ยงเจถึงยอมทุ่มกว่า 18 ล้าน เพื่อให้ได้ดูแลโก้เมืองเพชรต่อเจ้าของเดิม เพราะควายเผือกตัวนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการควายก็ตาม และนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จของควายซุป’ตาร์เบอร์ต้นๆ ของไทย จากปากของ “เจ้าของ ๙ มรกฎฟาร์ม”“ซื้อโก้เมืองเพชรตอนอายุปี 10 เดือน ปัจจุบัน 4 ปี 10 เดือน ตอนนั้นที่ไปซื้อก็มูลค่า 2 ล้านบาท ถามว่าราคาควายตอนนี้มัน Over ไหม ผมบอกเลยว่าพ่อพันธุ์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมูลค่า 15 ล้าน 20 ล้าน 30 ล้านเป็นเรื่องปกติ แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยขายกันเพราะว่าเขาทำเงินได้ตลอดเวลาอยู่แล้วชั่วโมงบินของผมในวงการควาย 5 ปีครับ ก็มีการซื้อแม่ควาย-ลูกควายเลี้ยงมาเรื่อยๆ จนได้แม่พันธุ์ ผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไง ส่วนใหญ่จะเป็นโก้ โก้เขาขายตัวเองได้ หาเงินเป็นรายวัน รายเดือน รายอาทิตย์ได้ เขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ พันธุกรรมเขาชัดเจน เขาส่งลูกเก่ง ลูกเขาตัวเป็นล้านหลายตัวแล้วนะครับ ขนาดอายุไม่มากทำไมคนเขาถึงเข้ามาเยอะมากมาย เพราะว่าคนเห็นควายสีชมพู เขารู้สึกว่ามัน Soft เขาก็กล้าเข้ามาจับ กล้าที่จะเปิดใจ พอเขาเปิดใจได้สักพัก ควายมันไม่ได้ดุนะ ไม่ได้ทำร้ายนะ เขาก็มีความไว้ใจ ทีนี้มันก็รู้จักเป็นวงกว้างด้วย5 ปีในวงการ ผมถือว่าผมก้าวกระโดดเพราะว่ามีโก้เมืองเพชร วันนั้นผมซื้อโก้ราคาแพงที่สุดในเมืองไทย ณ ขณะนี้ควายเผือก ณ ปัจจุบัน ผมก็ขายโก้เมืองเพชรราคาแพงที่สุดในประเทศเหมือนกัน”[ สง่างามสมค่าตัว 18 ล้านบาท ]“จุดเด่นของโก้ดูที่โครงสร้างครับ เมื่ออดีตควายเผือกกับควายดำเราเอามาเทียบความสูงกันไม่ได้เลย ถ้าควายดำ 150 ซม. ควายเผือกได้แค่ 135 ซม.หรือ 140 ซม.เท่านั้น เพราะว่าควายเผือกมีการพัฒนาน้อยมากโก้เป็นควายโครงสร้างเทียบเท่าควายดำได้ แต่ Body กล้ามเนื้อของเขามัน Smooth การเก็บกระดูกได้ดี ยืนหรือเดินเป็นลักษณะที่สวย เท้าหลังเหยียบรอยเท้าหน้าเลย แล้วก็เป็นควายที่สุภาพคือไม่มีความดุหรืออารมณ์หงุดหงิดเลยควายปกติจะผลัดฟันตั้งแต่ปี 8 เดือนถึง 2 ปีครึ่งประมาณนี้ แต่โก้ลากฟันน้ำนมมาถึง 3 ปี การเจริญเติบโตของเขาจะกว้างกว่าตัวอื่น ถ้าเป็นภาษาในวงการควายเขาเรียกว่าควายกระดูกหนัก ฟันหนัก แล้วกระบาลเขาเปิดซึ่งมีตัวเดียวในประเทศสายเลือดของเขาไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเหล่าของควายดังที่จ่ายลูกสวย จ่ายลูกเก่งอยู่แล้วเพราะว่าควายเผือกส่วนใหญ่จะมีแค่สายเลือดเดียว ณ ตอนนี้ทั่วประเทศทีนี้จะมีควายเผือกที่สามารถผสมกับเหล่ากอของพ่อโน้นพ่อนี้ได้ ไม่เกิดอาการชิดแล้วในควายเผือก ไปได้วงกว้างขึ้นไปอีก”เจ้าของ ๙ มรกฎฟาร์ม ได้วาดภาพอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้น ก็คือการที่ต่างประเทศให้ความสนใจและเกิดการนำเข้าควายจากไทย เชื่อเลยว่าหากทำได้คงเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรและประเทศได้อย่างงดงาม“ในวงการควายตอนนี้ผมบอกเลยว่ามีคนที่มีประสิทธิภาพหลากหลายอาชีพมารวมกัน อยากให้เป็นจริงก็คือ ในระดับโลก เราไปซื้อพ่อพันธุ์วัวจากอเมริกาหรือออสเตรเลีย อนาคตซักวันนึงภาพที่ผมอยากเห็น ผมอยากให้ประเทศที่เขามีการพัฒนามากกว่าเรา มีค่าเงินมากกว่าเรา ซื้อควายของเรากลับไปยังประเทศของเขาไปพัฒนาบ้างหรือไปทำอุตสาหกรรมอย่างอื่นบ้าง ไม่รวมสวยงามอย่างเดียวถ้าเราทำอย่างนี้ ผมว่าควายมีอัตราการเร่งเนื้อที่ดีกว่า เลี้ยงง่าย ทนโรค เป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่ไหนก็ได้ของประเทศถ้าเรามีการเลี้ยง พัฒนาดีๆ แล้วส่งออกต่างประเทศได้ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเขาส่งปลาคาร์ป แล้วไทยอาจจะส่งควายออกต่างประเทศ ผมว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางที่สามารถเป็นไปได้”เมื่อให้เจ้าของวนาสุวรรณฟาร์ม มองถึงทิศทางของตลาดควายงามบ้านเรา เขาสะท้อนว่าตอนนี้ตลาดกำลังเติบโต ซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรในทุกมิติอีกทั้งเขาต้องการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงน้ำเชื้อของโก้เมืองเพชรได้มากที่สุด ด้วยการไม่ขึ้นราคา ถึงแม้จะกลายเป็นควายเผือกที่ราคาสูงสุดในประเทศแล้วก็ตาม เพราะอย่างที่ได้เอ่ยไปแล้วข้างต้นว่า พ่อเลี้ยงเจได้แรงบันดาลใจหลักมาจาก“ควายที่ Premium น้ำเชื้อบางทีหลอดไป 2,000-4,000 นะครับ รุ่งเพชร ควายคลาสสิกหลอดเป็นหมื่นเลย กับควายประเภทที่เขาเรียกว่าควายมหาชนคือช้างอุดร น้ำเชื้ออยู่ที่หลอดละ 500 แต่เวลาเขาขายทีเขาขายเป็นแพ็กชุดอย่างช้างอุดรเพราะน้ำเชื้อราคาแบบนี้ เกษตรกรเอาไปผสมแล้วควายเขาใหญ่จริง ก็จะยิ่งมีลูกช้างอุดรเยอะๆๆๆ เมื่อมีลูกเยอะขึ้นมาอีกหน่อยลูกโก้ก็เหมือนกัน หลอดละพันสำหรับควายเผือกไม่ได้แพงเลย แล้วระดับนี้ด้วย เกษตรกรเลือกพ่อพันธุ์จะดูจากผลงานครับ ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียว ส่งลูกต้องดีด้วย[ "ช้างอุดร" เจ้าของฉายา "จอมให้ลูกมหัศจรรย์" ]ผมก็มองว่าเป็นการมีคนหันมาสนใจมากขึ้น ก็เป็นผลดีกับเกษตรกร นอกจากฟาร์มควายใหญ่ๆ แล้ว คอกบ้านๆ ควายเขาผสมกับพ่อพันธุ์ดีๆ เขาก็ขายกันได้มากขึ้น พอเล่นควายเสร็จมันก็ลามไปถึงในเรื่องของธุรกิจการปลูกหญ้าด้วยคุณปลูกข้าวไป 1 ไร่ ปีนึงคุณได้อยู่ 6,000 บาทถ้าข้าวราคาดี ธรรมดาอยู่ที่ 4,000 บาท คุณปลูกหญ้า ลงทุนในการปลูกครั้งเดียว 2,000 บาท ที่เหลือคุณตัดอยู่ทุกเดือน ต่อปีคุณจะได้รายได้จากหญ้า 1 ไร่ก็คือ 16,000 บาทขั้นต่ำ มันกระจายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ อีกเยอะแยะเลยครับ มีตังค์เลี้ยงควายไม่ได้นะครับ แต่มีที่ มีนา มีหญ้า คุณสามารถเลี้ยงควายได้ผมมีนาอยู่ 48 ไร่ที่ปทุมธานี แล้วก็ประมาณ 20 ไร่ที่เชียงราย ผมทำเป็นโรงควาย ขุดบ่อให้ควายลงน้ำ ขุดน้ำบาดาลให้ควายเล่นน้ำ ปลูกหญ้าอีก 20 กว่าไร่ ผมมีคอกไว้รอให้ตัวเมียมาผสม มีห้องรีดน้ำเชื้อ ผมมี Facility พร้อม ก็ครบวงจรครับ”ในส่วนของคำแนะนำไปถึงเกษตรกร หรือคนที่สนใจอยากจะเบนเข็มเข้าสู่วงการควายงาม หากมีควายตัวเมียอยู่แล้ว ก็สามารถเริ่มต้นได้ในงบหลักพัน“ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีควายตัวเองอยู่แล้ว ควายตัวเมียคุณแทนที่จะผสมควายคุมฝูง ก็ดูตัวผู้มีเป็นร้อยตัวที่ดังๆ อยู่ในสายน้ำเชื้อ คุณอยากแก้ทางตัวไหนคุณก็ซื้อน้ำเชื้อใส่เข้าไป ก็จ้างหมอผสมอีก 3,000 คุณลงทุน 3,000-4,000 ควายออกลูกมาถ้าเกิดว่าตัวเมีย คุณก็ขายได้แล้ว 40,000-50,000 ถ้าเกิดว่ามันสวยขึ้นมา คุณก็ขายได้ประมาณ 70,000-80,000 นะครับ[ "โก้เมืองเพชร" บุก Siam Square ][ ขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊ก "Damrongsak Kao" ]เกิดฟลุกพันธุกรรมดีของพ่อทำงานขึ้นมาออกมาเป็นควายยักษ์ เชื่อไหมครับตอนนี้เจ้าของฟาร์มควายใหญ่ๆ ไปไล่เก็บลูกของตัวเองที่เกิดกับเกษตรกร ซื้อกลับมาตัวนึงประมาณ 300,000-500,000 ตัวเป็นล้านซื้อกลับมาก็มีครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มได้จากการที่เราไม่มีต้นทุนเลย หรือว่าเราไปซื้อแม่มาซักตัวละประมาณ 70,000- 80,000 ก็ได้แล้วก็ค่อยๆ พัฒนาแต่อย่างโก้เมืองเพชรมันไม่ใช่ค่อยๆ พัฒนา ก็คือว่าซื้อมาแล้วมันต่อได้เลย ผมไม่ได้มองเรื่องค่าตัวเพราะค่าตัวน้องคือ 18 ล้านอยู่แล้ว แต่ผมเชื่อว่าโก้เมืองเพชรใน 5 ปีจะทำเงินให้ผม ไม่ว่ามิติใดๆ ก็ตาม 50 ล้านครับ แน่นอน”ในตอนนี้ก็ถือได้ว่าสปอร์ตไลท์กำลังหันมาที่แวดวงควายงาม เพราะผู้คนจากหลากหลายวงการให้ความสนใจและเริ่มจับตลาดด้านนี้กันมากขึ้น เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้ ทั้งโก้เมืองเพชรและควายงามตัวอื่นๆ มีโอกาสสดใสแน่นอน“วงการควาย 1 ปีทะยานขึ้นมาแบบเป็นจรวดเลย มีการซื้อขายควายกันในราคาแพง เราจะเห็นว่ามีควายยักษ์อย่างโก้เมืองเพชรไปเดิน Siam ควายมันดังด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว ดาราอย่างน้องน้ำ ระพีพัฒน์ ก็หันมาเล่นควาย ดีเจภูมิก็เริ่มไปถ่ายรายการควาย ก็เห็นว่าทุกภาคส่วนสนใจควายด้วยกันหมด ฉะนั้นเนี่ยไปไกลขนาดปลาคาร์ป ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวค่อยดูสิครับ สำนักข่าวต่างประเทศมาถ่าย คนจีนก็อยากจะได้พ่อพันธุ์ควายไทยไปพัฒนาควายที่เมืองจีน ปลาคาร์ปอย่างที่ญี่ปุ่น ลูกค้าจีน Dominate ตลาด 30% ซื้อปลาคาร์ปตัวนึงประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้นควายไม่ใช่เล่นเฉพาะเมืองจีน เล่นกันทั่วภูมิภาคเอเชีย ไปถึงยุโรป ไปถึงอเมริกาได้เลย นี่คือ Soft Power ของจริงผมเตรียมกางเกงโก้ไว้แล้วด้วยเหมือนกางเกงช้าง ผมอาจจะเปิดร้านกาแฟชื่อก็ได้ ผมเพิ่งได้ที่อยู่สนามบินดอนเมือง เราอาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควาย แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นวุ้นมะพร้าวควายเผือก ขนมไทย ซื้อกลับบ้านได้ โก้ต่อยอดได้มากมายมหาศาลอย่างเสื้อฮาวายหรือว่าเสื้อฟาร์มควาย ตอนนี้ใส่กันเหมือนเสื้อทีมฟุตบอลเลย เสื้อฟาร์มควายนี่เริ่มฮิต ใส่แล้วเท่มากเลย Merchandise เรื่องควายเริ่มมาเต็มไปหมด แล้วยิ่งโก้เป็นซุปเปอร์สตาร์ Merchandise จะไปอีกขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันผมเชื่อว่าเมื่อรัฐเห็นโก้ออกงาน ควายตัวอื่นที่ออกงานที่อุทัยฯในครั้งนี้ ภาครัฐจะยิ่งสนับสนุนครับ ผมว่าเดินไปด้วยกันแล้วก็จะยิ่งดี หรือแม้แต่ ททท. ก็จะเริ่มมีคนอยากที่จะมาทำฟาร์มสเตย์ที่เป็นฟาร์มควายสเตย์ มันไปด้วยกันได้หมดครับ เริ่มมาแล้ว ภาครัฐมองเห็น สื่อมวลชนมองเห็น ยังไงมาแน่นอนครับ”[ ขอบคุณภาพ : อู๋ (แฟนเพจ นายฮ้อย100ล้าน ควายไทย) ]ทั้งนี้ พ่อเลี้ยงเจ ก็ขอฝากตัวในฐานะหน้าใหม่ในวงการ และขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันพาควายไทย ไปให้ไกลสู่สากล“ผมก็เริ่มหันมาทำเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์ แล้วผมก็เห็นว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้จริง สามารถสร้างให้คนเป็นเศรษฐีได้จริง เจ้าของฟาร์มควายหลายคน มีเงินเป็นร้อยล้านถ้าเลี้ยงเป็น เราลองผิดลองถูกกับธุรกิจหลายอย่างมามากแล้ว ก็ดีมั่ง แย่มั่ง นี่เป็นธุรกิจการเกษตรและเป็นสิ่งที่เรารัก ผมก็อยากที่จะเห็น ก็อยากที่จะลองกับตัวเองดูแล้วคุณแม่ผมที่เสียไปก็ชอบเรื่องนี้มาก วันที่ผมลงเสาเอกของวนาสุวรรณฟาร์ม คุณแม่มาเข้าฝันผมตอนย่ำรุ่ง มายิ้ม มากอดผม แล้วอยู่ๆ คุณแม่ก็เอาโก้เมืองเพชรมาให้ผม ผมเชื่ออย่างนั้นครับ คิดว่าเรื่องนี้ผมรุ่งแน่นอนจริงๆ คนก็เรียกผมพี่เจๆ นี่แหละครับ แต่ว่าพอผมซื้อช้างภูแลแล้วก็ไปประกวดที่เชียงราย ทางเหนือเขาก็เรียกว่าเป็นควายของ พ่อเลี้ยงเจ วนาสุวรรณ ผมก็มานั่ง… นี่กูเป็นพ่อเลี้ยงแล้วหรอ แต่ชื่อดีนะ เอาเลย ก็เป็นพ่อเลี้ยงเจครับให้ควายไทยไปสู่ระดับโลกเหมือนอุตสาหกรรมปลาคาร์ปของญี่ปุ่น ให้ควายไทยไปทั่วโลกพ่อพันธุ์เราดังไปทั่วโลก สามารถทำให้ลูกเกิดมาแล้วลูกเขาดัง ลูกเขาดี เกษตรกรแต่ละคนได้ลูกไปทำเงินได้ เราก็ภูมิใจครับสัมภาษณ์โดย : 