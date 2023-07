อีกมุมช้างทูตชีวิตทรมาน!? วอนอย่าปล่อย “พลายศักดิ์สุรินทร์” กลับไป

เป็นที่หน้าชื่นใจ เมื่อได้เห็นได้แลดูร่าเริง หลังจากที่ต้องจากไทยไปอยู่ ศรีลังกา ในถานะทูตสันถวไมตรี และถูกใช้ในพิธี การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า หรือ “พระเขี้ยวแก้ว” กว่า 20ปีเหตุผลที่ไทยต้องขอตัวช้างพลายเชือกนี้ กลับมาเพราะสภาพที่ผอมแห้ง เห็นกระดูกหลัง ผิวหนังหยาบ จากการดูแลที่ไม่เหมาะสม อาจเพราะและจากเนื้อข่าวหลายแห่งบอกว่า “พลายศักดิ์สุรินทร์”ทั้งที่มีอายุประมาณ 30 ปีทำให้องค์การด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกา ร้องเรียก ถึงสภาพเหล่านี้ และการดูแลที่ไม่เหมาะ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย จนทำให้เกิดการประสานกับศรีลังกา เพื่อพากลับมารักษาที่ไทยจากเหตุการณ์นี้ ทำให้หลายคนมองว่า “พลายศักดิ์สุรินทร์” ถูกทารุณกรรม และโดนใช้งานอย่างหนัก แต่ลูกสาวของ สมโรจน์ คูกิจติเกษม เจ้าของเดิมของ พลายศักดิ์สุรินทร์ ได้ออกมาโพสต์ ชี้แจ้ง ในเฟซบุ๊กว่า ช้างต้องทรมาน กว่า 20 ปี นั้นไม่จริงและงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นั้นมีเกียรติ ปีนึงมีไม่กี่ครั้ง และเป็นงานที่ไม่ได้หนักหนาอะไร“สังเกตุได้ว่างาช้างมีความสง่างามคงรูปเดิม เพราะถ้างานหนักแล้วนั้น งาไม่มีทางยาวสวยได้ขนาดนี้ หากมีความเครียดหรือระวังภัยช้างจะกำจัดงาทิ้ง เพื่อเหลือความยาวระยะที่เหมาะสม ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวของช้างได้หรือเล่นโซ่จนงามีตำหนิ งาช้างคือของรักของช้างเลยค่ะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ เป็นมงคล จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางศรีลังกาดูแลช้างได้อย่างดี ไม่มีการใช้งานเยี่ยงทาส”และในโพสต์นี้ ยังได้อธิบายเรื่อง แผลของพลายศักดิ์สุรินทร์ ว่าเกิดจาก ควาญช้างคนเก่าที่เคยดูแลเสียชีวิตไป และควาญคนใหม่ ไม่รู้วิธีดูแลเหมือนคนเก่า และไม่รู้วิธีจัดที่ถูกต้อง ขณะช้างตกมัน แต่ก็มีการส่งควาญไทย ไปแก้ไข้ปัญหา และช่วยดูแลขณะช้างตกมันแล้วแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยกังวลว่า เมื่อ “พลายศักดิ์สุรินทร์” หายดีแล้ว ไทยต้องส่งตัวคืน ไปให้ศรีลังกาหรือเปล่า?ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ พลายศักดิ์สุรินทร์ กลับประเทศไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณทุกฝ่าย ที่ทำให้ช้างไทยได้กลับบ้าน และยังพูดถึงประเด็นการส่งตัว พลายศักดิ์สุรินทร์ กลับศรีลังกา ว่าไม่ใช่แค่ พลายศักดิ์สุรินทร์ ที่ถูกส่งไป ศรีลังกา แต่ยังมีช้างพลายอีก 2 เชือก คือ “” อายุ 49 ปี เป็นช้างตัวแรกที่ส่งไปเมื่อ 37 ปีก่อน และที่ส่งไปพร้อม “พลายศักดิ์สุรินทร์”ตอนนี้ “พลายศรีณรงค์” อยู่วัดในเมืองรัตนปุระ และปัจจุบันยังมีการใช้งาน ในขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วอยู่ ตามวัดต่างๆ แต่มีการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างดี ช้างมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ สภาพดูดีกว่า “พลายศักดิ์สุรินทร์”แต่สภาพที่เห็น เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เมื่อได้ออกมาโพสต์ภาพ "ผ่านทาง IG @rare_srilanka ที่ถูกผูกโซ่ทั้ง ขาหน้าและขาหลัง พร้อมอธิบายว่า เทคนิคนี้เรียกว่า การใส่และหลังจากนั้นก็จะสวมชุดให้ช้าง เพื่อเข้ารวมใน พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดูเหมือนว่า การแห่พระเขี้ยวแก้ว หรือ เทศกาลเพราเฮรา จะมีปัญหาเกี่ยวกับ การทรมานช้างอยู่เสมอ เมื่อปี 2019ผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้ออกมาโพตสต์ภาพ ช้างเพศเมีย ที่มีร่างกายผอม หนังติดกระดูก ที่มีชื่อว่า “ตีคีรี (Tikiri)” และเขียนใน facebook ว่าและยังกล่าวเสริมไว้ผ่านสื่อ CNN ว่าและมันยังได้รับบาดเจ็บจากหลอดไฟ ที่ประดับอยู่บนหน้ากากไม่ใช้แค่ งานเทศกาลเพราเฮรา อย่างเดียวที่องค์กรสิทธิสัตว์ต่างๆจับตามอง แต่สถานเลี้ยงช้างกำพร้าที่ตั้งอยู่เมือง Rambukkana ประเทศศรีลังกา ก็เคยถูกตั้งคำถามถึงสภาพการเลี้ยงดู และการใช้ช้างเพื่อความบันเทิงเหมือนกันจากหัวข้อข่าว “This 'Sanctuary' Is Actually A Nightmare For Elephants” ของ“The Dodo” เมื่อปี 2018 บอกว่า ที่ “พินนาวาลา” ช้างบางตัวถูกล่ามโซ่ ถูกบังคับให้ฉีดน้ำออกจากงวงช้างหลายตัว มีโซ่ขนาดใหญ่พันรอบขา เพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปมา และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชติ เช่น นอน เดินเล่น หรืออาบน้ำนักชีววิทยาช้างของ In Defense of Animals (IDA) ให้ความเห็นไว้ในข่าวนี้ว่า ที่ “พินนาวาลา” ช้างถูกล่ามด้วยวิธีที่ป่าเถื่อนและโหดร้ายที่สุด“การไม่มีที่กำบังแดดฝนที่ดี และพื้นที่ให้ช้างยืนพักก็ไม่มีความเหมาะสมโดยสิ้นเชิง ประกอบกับถูกล่ามโซ่หลายขา มันสร้างฝันร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับช้าง ทำให้ช้างแทบเคลื่อนไหวไม่ได้”และจากเหตุการณ์ทั้งหมด ทำให้องค์กรสิทธิสัตว์ระหว่างประเทศเมื่อ 2 สิงหาคม 2018PETA กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในศรีลังกา ได้นำไปสู่ “การทารุณกรรม ช้างอย่างน่าละอาย” ที่เพิ่มอย่างมากในประเทศ สถานที่เหล่านี้มักเรียกตัวเองว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” หรือ “สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า” เพื่อหลอกลวงนักท่องเที่ยว ให้เชื่อว่าพวกเขาเป็นคนมีจริยธรรมทีมข่าวMGR Livethedodo.com, sundaytimes.lk, เฟซบุ๊ก “Chayanan Assawadhammanon”, “Save Elephant Foundation –มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม”, “ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” และอินสตาแกรม @rare_srilanka