“ถูกจับเล่นยา-เกือบไหลตาย” ฝ่าทุกสมรภูมิชีวิต “อดีตพระเอกดาวรุ่ง” สู้จนฟิตแอนด์เฟิร์ม

จากเบื้องหน้า สู่เบื้องหลัง นักแสดง-เขียนบท-แอคติ้งโค้ช

“ตอนนี้ก็อยู่เบื้องหลังครึ่งหนึ่ง เบื้องหน้าอีกครึ่งหนึ่ง มีเขียนบทละคร ล่าสุดมีบทหนังที่เขากำลังคุยอยู่อยากให้เขียน มีโค้ชนักแสดงบ้าง ทำเบื้องหลัง ทำย่อนิยาย อ่านนิยาย ทำพล็อต ส่วนใหญ่จะออกไปทางเขียนและก็แอคติ้งค์มากกว่า ว่าจะทำยูทูบก็ยังไม่ได้ทำสักที จนตอนนี้คนออกจากยูทูบไปอยู่ติ๊กต๊อกหมดแล้ว



ข้อดีของเราคือเราเรียนละครมา มันก็มีองค์ความรู้ที่อยู่กับตัวเรา พอไม่ได้อยู่เบื้องหน้าในจุดที่เราทำอยู่ จากประสบการณ์การเล่นละคร โชคดีที่เราอยู่ช่อง 7 เราได้อ่านบทที่คนเขียนบทเก่งๆ อย่างพี่แดง-ศัลยา สุขะนิวัตติ์ แล้วเราชอบอยู่แล้วด้วย มันก็จะซึมซับได้ เราก็จะเห็นวิธีการเล่าเรื่องของเขา เราก็จะซึมซับตรงนั้นมาด้วย จากพื้นฐานที่เราเรียนมาด้วย จากการเป็นนักแสดงด้วย จากการที่ชอบดูหนัง อ่านนิยาย มันก็เลยมารวมๆ กัน พอถึงเวลาที่จะต้องทำ มันก็เลยออกมาอัตโนมัติ ก็จากประสบการณ์กับพื้นฐานความรู้ที่เรียนมา



แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะไปเป็นตากล้อง อาจจะเป็นผู้กำกับ เรามีความสุขจากการที่เราได้เขียน จินตนาการ หรือการที่เอาตัวนักเขียนด้วยการไปเป็นตัวละครต่างๆ เพื่อที่จะคิดไดอะล็อก เพื่อให้ตัวละครนั้นออกมา แล้วมีความสุข มันก็เลยเป็นที่มาว่า งานเบื้องหลังของเราส่วนใหญ่จึงออกมาเป็นเรื่องการเขียนบท กับช่วยเหลือนักแสดงใหม่ๆ บ้าง ซึ่งก็เป็นประสบการณ์จากที่เราเรียนรู้มา ก็ทำอยู่กับทีม วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ก็ทำให้ช่อง One



ส่วนเบื้องหน้าก็ว่าง ก็รับบ้าง ละครของที่ออฟฟิศเองอันไหนที่มีบทเหมาะเราก็ได้เล่นด้วย แล้วถ้าคิวไหนที่ว่าง เราก็สามารถรับงานกับที่อื่นได้



ที่จบไปปีที่แล้วก็เรื่อง กู้ภัยหัวใจสู้ เบส-ตงตง ล่าสุดที่เพิ่งปิดไปเรื่อง ตำย่าบอก ช่อง One เหมือนกัน แล้วก็เพิ่งเปิดกล้องเรื่องใหม่ รักคุณเท่าช้าง ก็ทำให้ ช่อง One อีก แล้วก็มีรับเชิญช่อง7 ช่อง 3 ก็ว่าไป



จักรๆ วงศ์ๆ ไม่ได้เล่นมา 8-9 ปีแล้วครับ ที่ไม่ได้เล่นเพราะเขาไม่ได้จ้าง เขาเรียกไปก็คงไปเล่น ไม่ได้ติดอะไร เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกให้เราไปเล่น เราก็ไม่ได้ไปเล่น



อยู่มา 30 กว่าปีแล้ว บทที่ไม่เคยเล่น และอยากเล่นจริงๆ คือบทคนใบ้ แต่มันน่าจะยาก เพราะสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดน่าจะยากมากกว่าบทคนบ้าสำหรับเรา”