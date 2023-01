เจาะบทเรียนเสี่ยงโชค “ลอตเตอรี่ออนไลน์” ลดความน่าเชื่อถือ-สร้างความงมงาย!!

"หวย"

"ความน่าเชื่อถือ"

กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจ ดรามาสำหรับค่ายหวยออนไลน์ชื่อดังถูกตั้งข้อสงสัยว่าจัดฉากจ้างคนถูกรางวัลที่ 1เมื่อตรวจสอบพบว่ามีบุคคลมีชื่อเสียงหลายคนที่ได้ใช้บริการลอตเตอรี่ออนไลน์ หนึ่งในนั้นคือนักแสดง ถูกพุ่งเป้าสงสัยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 นั้น ถูกจริงหรือไม่หลังจากเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ฯ ออกโรงแฉหงษ์ทองลอตเตอรี่ ว่ามีการจัดคนมาแสดงตัวว่าถูกรางวัลที่ 1 และตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับงวดดังกล่าวด้วยก่อนที่พระเอกหนุ่มจะออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องราวตนเองไม่ได้ถูกรางวัลที่ 1 แต่ได้ส่วนแบ่งจากเจ้าของร้านเพชรที่บอกไว้ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะแบ่งเงินให้ ซึ่งหลายคนก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อ ทำให้มีทัวร์ลง จนโพสต์ดังกล่าวหายไปไม่เพียงแค่นั้น อีกหนึ่งคนบันเทิงที่เป็นเจ้าแม่คอหวยอย่างที่เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับค่ายหวยดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ เจ้าพ่อคอหวย นักร้องดังที่เมื่อใกล้ๆ วันหวยออกบรรดาแฟนคลับจะคอยจับจ้องกันว่างวดนี้จะให้เลขเด็ดอะไร เพราะให้ทีไรก็ปังทุกที กลับโดนคนหัวใสตั้งกลุ่มแอบอ้างนำชื่อไปเปิดกลุ่มโดยคนที่เข้ามาในกลุ่มจะต้องเสียเงินค่าสมาชิกแน่นอนว่าการมีบุคคลมีชื่อเสียงมาเกี่ยวข้องยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือ พบการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มและมีชื่อของ “คนดัง” เข้ามามีส่วนเกี่ยวพัน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นส่วนทำให้เกิดความงมงาย ตลาดหวยยิ่งบูมเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดต่อไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้เป็นเจ้าของงานวิจัยหลายฉบับ เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ให้ช่วยแสดงความเห็นถึงกรณีที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้โดยให้คำตอบไว้ว่า เป็นวิธีการ marketing การใช้ influencer หรือดารา เพราะต้องใช้ความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นจุดขายคือตราบใดที่เขาขายเกินราคา ความผิดมันก็ไม่เกิดขึ้นในประเด็นนั้น มันมีข้อถกเถียงในชั้นของกรมบรรณาธิการหลายประเด็น บางครั้งมีการตีความในเชิงกฎหมายด้วย เว้นแต่จะเอาความผิดในเรื่องอื่น เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่ในประเด็นความผิดในเรื่องกองสลาก มันยังไม่มีประเด็นไหนที่จะไปเล่นกับเขา ดังนั้นเขาก็สามารถทำมาค้าขายและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดนี้มันเริ่มยกระดับหน่อย คือการที่เขาเป็นสปอนเซอร์ด้านกีฬาทั้งหลาย เช่น ฟุตบอลไทยลีก มันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ดูเหมือนรัฐ สำนักงานสลากฯ พยายามจะแก้ แต่กลุ่มนี้ก็มีการพยายามปรับตัวรวมทั้งมีการต่อสู้กันไป ตราบใดที่ไม่มีข้อยุติทางศาลว่าผิดหรือถูก ผมว่าเขาก็ยังมีการต่อสู้อย่างนี้ไปตลอด”ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ที่ไม่จำเป็นต้องเดินหาซื้อตามแผงขายเท่านั้น แต่มีแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ เป็นอีกช่องทางให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายได้เลือกลุ้น รวมทั้งลดการซื้อ-ขายเกินราคา ที่เป็นปัญหาที่พบมาอย่างช้านานจริงๆ แล้วบริษัทค้าออนไลน์ทั้งหลายที่เราเห็นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นมังกรฟ้า กองสลาก plus หลายๆ บริษัทมันเกิดในช่วงปลายปี 60คือ ในโครงสร้างของสลากกินแบ่งที่แต่ละงวดมีล้านๆ ฉบับ มันมีสัดส่วนที่ประมาณ 33% มันจะเป็นโควตาเดิม แต่ประมาณ 67 ล้านฉบับ เป็นสลากหย่อนซื้อ ที่เขาเรียกว่ากึ่งออนไลน์ดังนั้น รัฐฯ หรือสำนักงานสลากกินแบ่งฯ เขาก็มีแผนการสลากออนไลน์ของเขาอยู่แล้ว แต่ว่าในช่วงรอยต่อมันก็ทำให้บริษัทเอกชนหลายๆ บริษัท ทั้งมังกรฟ้า กองสลาก plus เกิดขึ้น ส่งให้ตลาดในช่วงของโควิดได้รับความนิยมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของรัฐบาลในเวลานั้น พอเวลาผ่านไปแล้วมันแก้ไม่เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้นสลากออนไลน์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพราะมีฐานข้อมูลคนที่ใช้แอปฯ เป๋าตังเยอะอยู่ มันก็เป็นช่องทางที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้ง่ายขึ้น นี่คือสิ่งที่ทำให้สลากออนไลน์ใน 2-3 ปีหลังโควิด มันได้รับความนิยมอย่างมาก”แต่ความสะดวกสบายที่มีนี้ก็มาพร้อมกับช่องโหว่ ที่เพิ่มช่องว่างทางกฎหมาย ระหว่างภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในการขายสลากกินแบ่งออนไลน์“จริงๆ แล้วที่ผมประเมิน และทำวิจัยไว้ก่อนที่เกิดเรื่องสลากออนไลน์ คือมีปัญหาอยู่ในหลักคิดว่า ทิศทางในการแก้ปัญหา ตอบโจทย์เรื่องสลากเกินราคาได้ แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหามี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ สัดส่วนของผู้ค้าสลาก โครงสร้างที่บอกว่า 100 ล้านฉบับ ที่บอกว่า 33% อยู่ที่เจ้าดั้งเดิม และไม่ถูกแก้ไขแต่ว่ามันเอาไปแก้ไขตรง 67 ล้านฉบับ ตรงที่เป็นผู้ค้ารายย่อย เขาพยายามดันส่วนนั้นให้เข้าสลากออนไลน์ทั้งหมด แต่อีก 33% ที่นักวิชาการหรือคนที่ขับเคลื่อนสลากทั้งหลาย มองว่าเป็นต้นเหตุของทำให้สลากเกินราคา นี่คือสิ่งบัญญัติ ที่ไม่ได้แก้ไขในจุดนี้ประเด็นที่ 2 คือ มันเป็นช่องว่างทางกฎหมาย ระหว่างภาคเอกชนที่เข้ามาเพื่อเป็นตัวแชร์ผลิตภัณฑ์ฉลาก อย่างเช่นกองสลาก หงส์ทอง หรือสลาก plus มาเป็นตัวละครสำคัญ ที่ยิ่งทำให้ตลาดได้รับความสนใจมากขึ้น ตื่นตูมขึ้น มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณา การดึง influencer, ดารามาโฆษณา ส่งให้การซื้อขายสลากได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น”ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญรายเดิมได้มองว่า แนวโน้มการซื้อสลากกินแบ่งออนไลน์จะมีนักเสี่ยงโชคเพิ่มมากยิ่งขึ้น“ตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่าประเด็นสำคัญคือเด็กและเยาวชน ที่บอกว่าต่ำกว่า 20 ปีห้ามเล่น ผมไม่แน่ใจว่าจะสกรีนได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าการที่สื่อทุกสื่อหรือการที่เป็นข่าวทั่วไป มันยิ่งทำให้เป็นแรงกกระตุ้นให้คนเข้าถึงตลาดได้ง่าย นี่คือสิ่งย้อนแย้งว่าอีกด้านหนึ่งรัฐฯ ต้องการที่จะ save สังคม ว่าห้ามไปเล่นการพนัน แต่ทั้งหลายทั้งปวงคนก็สามารถเข้าสู่ตลาดนี้ได้ง่ายขึ้น แล้วสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในทางสังคมมากขึ้น”