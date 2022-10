ลั่นชัตเตอร์-เจาะหลังเลนส์ “ปูเป้-จุฑารัตน์” ช่างภาพ สื่อระดับโลกวางใจ

มีวันนี้เพราะการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง!!







ภาพยิงแฟลช-ความโดดเด่นในสไตล์งานสร้างตัวตนของปูเป้ ให้กลายเป็นช่างภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สิ่งที่ทำให้สะดุดตา คือภาพงาน after party ของ Met Gala 2022 และผลงานติดลิสต์ the year in picture 2021 มาแล้ว



“วิธีการคัดเลือกของเขาเราไม่รู้เลย เรารู้อีกที คือ รูปได้เป็น 1 ใน year in picture 2021 ก็รู้สึกเป็นเกียรติ เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ดี เพราะก่อนหน้านี้เราดูงาน the year in picture มาตลอด



มันคือการรวบรวมภาพที่ดี และเป็นเรื่องราวที่สำคัญในปีนั้น ตอนนั้นเราไปถ่ายให้ section art ศิลปวัฒนธรรม ของ The New York Times ก็เป็นวันที่ Broadway กลับมาเปิดอีกรอบ เพราะตอนโควิดได้ปิดไป



แล้วเขาก็กลับมาเปิดใหม่อีกรอบ และคนที่เขารักละคร คนที่ชอบความบันเทิง หรือนักแสดงเอง คนที่ทำงานอยู่บนเวที เขาโหยหางสิ่งนี้



มันเป็นการที่ทุกคนยืนปรบมือในโรงละครก่อนที่จะเริ่มเรื่อง เราก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายข้างใน ก็เป็น moment ที่รู้สึกอิ่มเอมใจ เพราะว่ามันกลับมาแล้วสิ่งนี้ ความบันเทิงนี้



เราเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ แล้วการเป็นฟรีแลนซ์ ข้อดีของเรา ได้ทำงานที่อื่นด้วย เราไม่ได้ทำแค่ The New York Time ก็ทำให้ The New Yorker , The New York Magazine ทำได้หลายที่ เพราะเป็นฟรีแลนซ์”