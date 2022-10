“ภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอาย ฉันภูมิใจในตัวเองมาก” ทัศนคติสมมง “อิงฟ้า” ฝ่าทัวร์ลง ล้อภาษาอังกฤษ

“อิงฟ้า วราหะ”

นี่เป็นข้อความที่รองอันดับ 1 Miss Grand International 2022 และ Miss Grand Thailand 2022 ตอบกลับ หลังถูกล้อเลียนว่า พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดบนเวทีแม้ว่าการประกวดจะจบลงไปแล้ว และอิงฟ้าก็คว้าครองได้สำเร็จ แต่ก็ดูเหมือนดราม่าจะยังไม่จบ จากฟากแฟนนางงามต่างชาติโดยมีคนบางกลุ่มวิจารณ์ย้อนหลังว่า ที่อิงฟ้าพูด speech ภาษาอังกฤษบนเวที ตอนประกวดระดับนานาชาติแบบนี้ สื่อสารยังไม่ดีพอ แถมสำเนียงก็ไม่ได้อีกที่แรงที่สุดคือ คำพูดแนวๆ ว่า "ไม่สมควรเข้าไปถึง Top5 สุดท้าย" ไหนจะตำแหน่ง "รองอันดับ 1 Miss Grand International 2022" ครั้งนี้อีก ที่เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยล่าสุด อิงฟ้าจึงได้แต่โพสต์ StoriesIG เพื่อตอบกลับ "เหล่าคน bully" ผ่านโซเชียลฯ เหล่านั้นว่าแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าบวกกับข้อความแสดงจุดยืนยาวๆ อีกเซ็ตนึง เพื่อประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่า ตัวเธอเองในความพยายามสื่อสารผ่านภาษาสากลขนาดไหน จึงมองไม่เห็นว่าควรเป็นเรื่องน่าอาย หรือถูกล้อเลียนเลยสักนิดเดียว"I'M JUST SOMEONE WHO'S NOT GOOD AT ENGLISH. BUT I PRACTICED MY DREAMS AND TRIED AND WASN'T AFRAID TO SPEAK.AND I NEVER THOUGHT THAT WE HAD TO STOP IMPROVING OURSELVES OR BEING INSECURE.COMMUNICATION MISTAKES TAUGHT ME TO LEARN AND BECOME BETTER. LANGUAGE IS NOT A SHAME. AND I'M VERY PROUD OF MYSELF."แปลเป็นไทยได้ใจความ ตามที่โควทไปตั้งแต่เริ่มนี้เลย คืออิงฟ้ามองว่าเรื่องภาษา ไม่ใช่สิ่งที่ควรเอามาล้อเลียนกัน ย้ำชัดว่ากลุ่มคนที่เข้ามาล้อเลียนเหล่านั้น แต่แค่อยากสื่อสารจุดยืนของตัวเอง"ฉันไม่ได้โกรธ เพราะว่าคนเวียดนาม(บางคน)มาพูดแย่ๆ กับฉัน ล้อเลียนภาษาอังกฤษของฉัน ดูถูกฉัน เพียงเพราะไม่ชอบผลการตัดสินของ Miss Grand Internationalและฉันไม่ใช่คนที่จะไปเหมารวมว่า คนเวียดนามเป็นคนไม่น่ารัก เพราะฉันยังมีคนที่รักฉันมากมายในเวียดนามฉันไม่สามารถห้ามความรู้สึก และห้ามความคิดของคนอื่นได้ แต่ฉันควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ฉันไม่ได้เกลียดพวกคุณ และจะไม่ทำในสิ่งที่พวกคุณทำกับฉัน ฉันเคยเดินทางไปที่เวียดนามครั้งหนึ่ง และทุกคนก็ให้การต้อนรับและน่ารักกับฉันมากๆฉันรักพวกเขาและฉันรักเวียดนาม ขอบคุณแฟนๆ จากเวียดนาม ที่ยังคงสนับสนุนฉันเสมอ รักนะคะ"