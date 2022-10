“หนึ่งคนว่าย = 33 หน่วยงานวุ่น?” #โตโน่ เงินภาษีหรือเงินนายทุน ไหน? “ไม่เป็นภาระ”

#โตโน่ “ว่ายข้ามโขง-ระดมทุน”

คือข้อความของ“ พงศ์ สุคนธ์ ” ที่โพสต์ความรู้สึกผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมเอกสารสรุปการประชุมเตรียมจัดงาน โครงการของนักร้องและนักแสดงเมื่อตรวจสอบพบว่า เป็นการจัดเตรียมงาน 33 รายการ พร้อมหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น การจัดทีมแพทย์ ,ชุดป้องกันภัยทางน้ำ ติดตามทีมว่ายน้ำ, การจัดเวที แสง สี เสียง, อาหาร เครื่องดื่ม, ทีมนางรำบวงสรวง, การจัดการจราจร รถนำขบวน ฯลฯอีกทั้งในเอกสาร ระบุว่าอย่างไรก็ดี "ว่ายน้ำข้ามโขง" โปรเจกต์‘One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้’เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อการกุศล สนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน ประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยได้กำหนดระยะทางว่ายน้ำไป-กลับ ประมาณ 15 กิโลเมตร ในวันที่ 22 ต.ค. นี้แน่นอนว่าทันทีที่มีการแชร์ออกไปร้อนระอุอีกครั้ง นำมาซึ่งการตั้งคำถามถึงความเหมาะสม และการใช้งบประมาณของราชการเกินความจำเป็นหรือไม่“ในฐานะคนที่ทำงานหน่วยงานรัฐ เวลาที่ชาวบ้านของบไปปรับปรุงหมู่บ้านทำอิดออด ทีงี้ดูทุ่มเทพร้อมจ่ายจังเลยนะ เงินหลวงทั้งนั้นแหละค่าไม่ต้องสงสัย”“จะว่ายน้ำข้ามโขงแต่ลืมไปแล้วเหรอว่าคนไทยทั้งประเทศก็กำลังเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจและน้ำท่วม? แล้วไอ้ที่บอกว่า one man นี่ตอแหลชัดๆ สรุปเป็นไง? สุดท้ายก็เรี่ยรายเงินจากคนรากหญ้าอย่างพวกกู ภาษีก็จ่ายแต่เผือกพึ่งพาเงินบริจาค คิดอะไรตื้นๆ ดาราไทยนี่มันขยะจริงๆ”“คำสั่งจังหวัดฯ ออกโดยผู้ว่าฯ หน่วยงานรัฐเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ สรุปคือใช้เงินภาษีนี่แหระค่า ...ถ้าเอาเงินภาษีที่นำมาใช้ในกิจกรรมนี้ไป จัดสรรปันส่วนให้กระทรวงสา'สุข จะดีกว่าไหม จนท.จะได้ไปทำอย่างอื่น ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่มายุ่งยากวุ่นวายกะไอ้คนเดียว”ขณะที่เพจหนึ่งในเพจอิทธิพลในโซเชียลฯ ตั้งคำถามถึงงบประมาณว่ายน้ำกับงบบริจาคอะไรจะมากกว่ากันเช่นเดียวกัน ด้านเพจออกมาตั้งข้อสงสัยถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หลังพบ 33 หน่วยงาน เข้ามารับผิดชอบโปรเจกต์นี้“โอ้โห ว่ายน้ำคนเดียว ต้องขอกันขนาดนี้เลย ยิ่งกว่านายกฯ มาอีก ไหนบอกไม่เป็นภาระ นี่มันงานโคตรภาระเลย ว่ายน้ำนะ ไม่ได้ไปรบ ว่าแต่ค่าใช้จ่าย ใครออกวะ”อีกประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆ คือ ฤดูน้ำหลาก-ความหวังดี ที่ช่วยกันติติงเอาไว้ว่า ภารกิจครั้งนี้อาจกลายเป็น ภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกินความจำเป็น แม้โตโน่และทีมงานจะมีการจัดเตรียมความพร้อม และไม่ได้ตั้งใจสร้างความเดือดร้อนก็ตามไม่เพียงแค่นั้น ล่าสุดและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงการเดินเรือกู้ภัยทางน้ำ และเคยฝึกหลักสูตรประดาน้ำกู้ภัยให้คำตอบว่า น้ำโขงเชี่ยว - ไหลลึกเพราะการว่ายน้ำโขงยากกว่าน้ำทะเล โดยธรรมชาติจากประสบการณ์ น้ำโขงจะฉุดร่างกายเราลงสู่พื้น มากกว่าน้ำทะเล อย่างไรก็ตามควรมีเซฟตี้ระบบดูแลความปลอดภัย รวมถึงทีมดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดเกี่ยวกับประเด็นอันตรายเกินไป จนเป็นภาระทีมแพทย์-พยาบาล ทางออกมายืนยันแล้วว่า ว่ายข้ามโขงไม่เป็นภาระบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ในระหว่างโตโน่ทำภารกิจพิชิตแม่โขง ทางทีมงานมีแผนรองรับไว้เรียบร้อยหมดแล้ว คือจะมีคณะผู้จัดทีมกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ รับมือด้วยสกู๊ตเตอร์ลำเลียง โดยอาจนำเรือคายัคมาต่อชิดกันเป็นแพ เพื่อเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงทีทางโรงพยาบาลไม่ได้เรียกร้อง ส่วนงบประมาณภาครัฐ ยืนยันเพียงพอในการพัฒนาดูแลบริการประชาชน แต่ต้องเป็นไปตามระบบของการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการรับเงินสนับสนุนจากการบริจาคไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะนำไปใช้จ่ายในส่วนหนึ่งส่วนใด แต่จะนำไปพัฒนาภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลบริการประชาชนมากขึ้น ยืนยันการจัดกิจกรรมดังกล่าว เชื่อมั่นว่าทางทีมงานผู้จัดมีความพร้อมพอสมควร และไม่ได้เป็นภาระกับโรงพยาบาลนครพนม เพราะถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเท่านั้นขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ ออกมายืนยันว่า โตโน่และทีมงานมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งทีมดูแลความปลอดภัย ทีมจัดกิจกรรม แต่ไม่มีแผนการซ้อมในสถานที่จริงส่วนกรณีมีกระแสดรามาเสี่ยงอันตราย ยืนยันโตโน่มีการฟิตร่างกายก่อนว่ายน้ำโขง สำหรับการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการทำกิจกรรม เราไม่มีการเรียกร้องหรือบังคับทุกภาคส่วนขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เพราะมุ่งเน้นทำเพื่อการกุศล หากทั้งรัฐ เอกชน จะให้การสนับสนุน เรายินดีไม่ขัดศรัทธาแน่นอนว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงวันจริงของภารกิจที่จะเกิดขึ้น ดูเหมือนว่าโตโน่ ก็คงต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆ ว่าโปรเจกต์ระดมทุนในครั้งนี้ จะไม่มีใครต้องเสี่ยง สร้างภาระ ทั้งตัวโตโน่ และทีมงานเบื้องหลัง รวมไปจนถึงหน่วยงามทีมแพทย์ อย่างที่กำลังถูกคนจำนวนไม่น้อยวิจารณ์เอาไว้โดยความเคลื่อนไหวจากเจ้าของภารกิจ อย่างโตโน่นั้น ก็ออกมายืนยันที่จะเดินหน้าต่อ เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงได้ และขอไม่รับรู้ยอดบริจาคที่ผ่านเข้ามา เพราะต้องการโฟกัสการซ้อม