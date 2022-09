สนอง #อิงล็อต ฉาย “ซีรีส์ยูริ” แบบใหม่-แบบสับ!! เหมาฮอลล์ 45 วัน ควักสร้างโรงหนังจำลอง

“เราจะเริ่มให้ทุกท่านชมได้ในวันที่ 21 ก.พ.66 เป็นต้นไป โดยจะปิด Show DC เนรมิตโรงภาพยนตร์จำลองของเราเอง เราจะไม่พึ่งใคร เพราะแกรนด์คือ The One and Onlyจะฉายเป็นรอบเหมือนโรงภาพยนตร์ รอบละ 2 ตอน เช่น Episode 1-2 รอบ 1 ทุ่ม ตามด้วยรอบ 3 ทุ่มใน Episode 3-4 และจะวนไปวนมาจนครบ 10 Episode จนสิ้นสุดเดือน มี.ค.66 ทั้งหมด 45 วันใครอยากเป็นเจ้าของอันนี้ครั้งแรก นำซีรีส์สนุกๆ ไปฉายที่จังหวัดของท่าน เราจะให้ลิขสิทธิ์คุณ และคุณก็ไปเก็บผล ไปทำธุรกิจในจังหวัดของคุณได้อาจเป็นนักธุรกิจ หรือคนที่มีโรงภาพยนตร์ โรงฮอลล์ทุกอย่าง เราสามารถ supply ให้คุณได้ เพียงแค่คุณมีความประสงค์ติดต่อมาในจังหวัดนั้นๆ เราจะให้สิทธิ์คุณก่อน ติดต่อมาได้ที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และสุดท้าย เราจะมีการฉายในช่องอีกครั้งนึง แต่ไม่ใช่ในช่วงนี้นะครับ อาจจะช่วงประมาณเกือบๆ หลังจากกลางๆ ปีไปแล้ว หรือสักประมาณ ส.ค.-ก.ย.-ต.ค. จะฉายให้ชมอีกครั้งนึงถ้าใครอยากจะชมแบบจอเล็กๆ ช้าๆ อดทนได้ ก็เป็นแบบนั้น แต่ถ้าใครต้องการก่อนเค้า ก่อนใคร 21 ก.พ.นี้ เริ่มต้นกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดแล้วแต่เจ้าภาพ”ทั้งหมดนี้คือแผนบุกตลาดเรื่องแรกของมิสแกรนด์ที่ออกมาจากปากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)นำแสดงโดย คู่จิ้นแห่งยุคมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ,รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022พร้อมด้วยแก๊งเพื่อนในเรื่องอย่างรองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022ย้ำว่าที่ดึงจากซีรีส์วายอย่างมาร่วมประสานมืองานเบื้องหลัง เพราะอยากได้ “คนนิวเจนฯ” ตัวจริง“เราชอบความคิดที่แหวกตลาด ผสมผสานกับความคิดของมิสแกรนด์ ซึ่งธรรมดาไม่ได้ ต้องแบบใหม่-แบบสับ”แต่ไม่แน่ใจว่า “สับ” เกินไปหรือเปล่า เพราะหลังกลยุทธ์การฉายซีรีส์เรื่องแรกของมิสแกรนด์เผยแพร่ออกไป เสียงโอดครวญจากทั้งแฟนต่างจังหวัด ทั้งต่างประเทศที่เฝ้ารอจิ้นก็ดังระงมทั่วโซเชียลฯ ทันที“อยากให้พิจารณาเรื่องการออนแอร์ใหม่ เพราะคู่นี้มีแฟนอินเตอร์จำนวนมาก ทำซับด้วยจะดีมากๆ และปังยิ่งกว่าเดิมค่ะ”“อยากให้พิจารณาการฉายใหม่ด้วยนะคะ ถ้าฉายแบบปกติทั่วไป แฟนคลับได้ดูพร้อมกันทั่วโลก เทรนด์ทวิตก็จะขึ้นรัวๆ อาจจะติดเทรนด์โลกด้วยถ้าฉายใน Show DC ที่พูดมา จะไม่ได้เลยนะคะ ถึงแม้จะลงในแกรนด์ทีวีให้ดูทีหลัง ก็ไม่เหมือนฉายดูพร้อมกันทั่วโลกแบบเรียลไทม์ค่ะ”“International fans are willing to wait until after it is aired in Thailand. It will do well. They have tons of international fansand we have the ability to spread the word so that other non-fans will be interested in watching this series. Please consider.”ส่วนเรื่องย่อคร่าวๆ ของซีรีส์แห่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ เป็นเรื่องราวของ 4 สาว ซึ่งจับพลัดจับผลูมาเจอกันในบาร์ แลกเปลี่ยนสตอรี่ชีวิตกันต่างๆ นานาในวันวิกฤตและหนึ่งในทางรอดคือ การเลือกไปประกวดนางงาม จนส่งให้เกิดความสัมพันธ์แบบ “เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ” จนเป็นที่มาของชื่อเรื่อง ‘แค่อยากบอกรัก (Show Me Love)’ นั่นเองดูคลิปทีเซอร์ซีรีส์>> https://youtu.be/yMOEhJt2Fik เรียบเรียง : fb.com/LIVEstyleofficialLIVE Style​ - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ ที่นี่ !! **