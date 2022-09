เจาะเกมผีไทยระดับโลก!! "Home Sweet Home" เอาชนะคนด้อยค่า "CG ไทย"

“ผู้สร้าง”

“เกมผีไทย”

“รากเหง้าความไทย”

“ขลังไสยศาสตร์”

แซ็ค-ศรุต ทับลอย



กล้าก้าว - ก้าวฝัน เพราะ “ผี”







แล้วอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำเกมผีนั้น คงไม่ใช่เหตุผลแค่เพียงอยากเห็นเกมไทยได้รับการยอมรับ และเติบโตในตลาดโลกแน่ๆ ทว่า สิ่งที่เซอร์ไพร์สเข้าไปอีก คือ การที่ได้รู้ว่า เขามีความชอบเกี่ยวกับ “ผี”



“ตอนเด็กๆ ก็มีชอบไปเที่ยวบ้านร้าง สมัยยังวัยรุ่นมหา’ลัย ก็ตั้งก๊วนกับเพื่อนไปบ้านร้าง ก็มีเจอเหตุการณ์แปลกๆ บ้าง



ถ้าเขามาร้ายก็กลัวนะ แต่ถ้าถามว่าเราอยู่ที่มืดๆ คนเดียว เดินป่าช้า เราไม่กลัว แต่ถ้าเกิดมาเป็นตัวเราก็คงวิ่งเหมือนกัน



ถามว่าเราเป็นคนแบบไหนเหรอ ผมว่าผมน่าจะเป็นคนธรรมดานะ มันอยู่ที่บรรยากาศว่าเป็นยังไง ถ้าเกิดบรรยากาศมันน่ากลัว มันมีเสียงก๊อบแก๊บมา มันต้องคิดบ้าง ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่คิด”







อุปสรรคผีไทย = “เกมเถื่อน”







“วันแรกที่ปล่อยเกมมา มันจะมีเกมเถื่อนปล่อยมาเลย ไม่รู้มันไปเอามาจากไหน ด้วยความที่เราอาจจะขาดประสบการณ์ในการเขียนโค้ด ในการเขียนป้องกัน จริงๆ เราไม่ใช่แค่ขาดประสบการณ์นะ



แต่เราไม่คิดว่าจะมีใครก๊อบเกมเรา ไม่คิดว่าเกมนี้จะได้รับความสนใจด้วยซ้ำ ...ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ แค่ชั่วโมงแรกก็มาแล้ว”







การันตี CG ด้วยรางวัล “สุพรรณหงส์”





นอกจากทำเกมแล้ว ที่บริษัทก็จะทำงานเกี่ยวกับ special effects ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆ ที่เขาต้องการ CG สัปปะหลาด ทุ่งดอกไม้เขียวขจี น้ำแตก ระเบิด รถยนต์ชนกัน



รวมไปถึงหนัง ซีรีส์ก็มี และทำการ์ตูน Animation ใน Netflix อีกหลายเรื่อง ตัวที่ได้รับรางวัลเป็น Homestay ที่เป็นสุพรรณหงส์ อันนี้ก็เป็น special effects ในหนังไทย ที่เป็นไม่กี่เรื่องที่เรารับมาทำของหนังไทย เพราะว่าด้วยเงินทุน ค่อนข้างจะไม่สะดวกที่จะรับทำ CG สเกลใหญ่ๆ ครับ แต่ทำแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไม่เสียชื่อ CG ไทย”







เสียงดนตรีไทยช้าๆ ขับเคลื่อนอารมณ์ ประกอบด้วยผีนางรำ ผีนักศึกษาไทย ฉากที่หลอกหลอนเสมือนจริง เชื่อว่านาทีนี้ คอเกมที่ไม่กลัวแนวผี-สั่นประสาทน่าจะเคยได้ยิน หรือเคยสัมผัสเกมกันมาบ้างแล้ว เพราะแม้แต่ยูทูบเบอร์สายเคสเกมแนวสั่นประสาท อันดับต้นๆ ของโลก ยังแนะนำเกมนี้ประธานกรรมการบริษัท Yggdrazil Group ผู้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์เกมผีสัญชาติไทย ที่ได้เปิดตัวต่อตลาดเกมโลกที่หลอกหลอนหนักจนสร้างกระแส ไปในโลกออนไลน์ ก่อนจะวางขายกับผู้ให้บริการจัดจำหน่ายเกมทั่วโลกอย่าง Steam เปิดใจกับถึงเบื้องหลังการทำเกมผีสัญชาติไทยเกมนี้ ให้ดำดิ่ง ชวนหลอกหลอนไปทั่วมุมโลกคิดว่าถ้าทำออกมาแล้วเวิร์ก หรือมันได้ ก็อาจจะเป็นการผลักดันในวงการได้ด้วย ให้คนไทยได้ศรัทธาในตัวตนของเกมมากขึ้น เพราะว่าจะมีอยู่ช่วงนึงที่สมัยก่อน คนไทยจะไม่ค่อยเชื่อว่าคนไทยทำ CG สวยๆ ได้ หรือทำเกมได้เราคิดว่าเราเอง ได้ลองผ่านการทำงานกับบริษัทอินเตอร์มาแล้ว แล้วเราทำได้ เลยคิดว่าเราอยากให้เขารู้ว่าเราทำได้ แต่การจะทำเกมไปตามแนวทางที่เขาทำกันมาแล้วในตลาดโลก เราก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ขายตัวตนความเป็นไทยเพราะว่าเกมต่างชาติก็มีการเอาสถานที่ไทยไปใช้บ้างก็มี พอมันนึกความเป็นไทย ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแสดงอะไรที่มันเป็นไทย เราควรจะแสดงรากเหง้าของมันเลยดีกว่าเราเป็นคนไทย เราจะรู้ดีว่าอะไรคือตัวตนของเรา ก็เริ่มตีโจทย์ความเป็นไทย คืออะไร และจะต้องทำเกมแบบไหน ซึ่งพอตีโจทย์ก็เริ่มรู้สึกประเพณี วัฒนธรรมไทยมันเกิดจากความเชื่อทางด้านศาสนา ศาสนาก็เกิดมาจากความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเกิดจะทำความเป็นไทย ก็คงไม่พ้นหนังผีไทย หรือเกมผีไทย ซึ่งถ้าทำก็เชื่อว่าจะมีคนที่เขาฝันอยากจะเห็นผีไทยๆ มาโลดเล่นอยู่ในเกมเลยคิดว่าเอาเป็นผี เพราะว่ามีตัวอย่างของหนังไทย ที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จ ด้วย The Eye , ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ที่เอาไปทำเป็นหนังฮอลลีวูด เราก็เลยคิดว่า ถ้าเราทำเป็นเกมผีไทยเหมือนกัน มันอาจจะได้รับนิยมแบบหนัง 2 เรื่องนั้นก็ได้”ด้วยเนื้อเรื่องลึกลับซับซ้อน แฝงด้วยมนตร์ขลังไสยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย สู่สายตาชาวไทย และต่างชาติ เพียงหวังว่า รากเหง้าความเป็นไทยไม่ถูกลดทอน กลืนหายไป“มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ประเทศไทย ชอบอินกับวัฒนธรรมต่างชาติ อาจจะเราถูก soft power ฮฮลลีวูดมานาน soft power จากเกาหลีมานาน ไม่ว่าจะเป็นเพลง k-pop ต่างๆ ซึ่งทำให้เราอินกับอะไรที่เป็นต่างชาติ มันก็มีคุณภาพดีจริงๆ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ดี แต่ของไทยเราดีๆ ก็มีเยอะด้วยการขาดการโปรโมท การทำตลาดดีๆ ไม่มีคนสนับสนุนหลายด้าน เขาก็เลยเชื่อว่า Thailand มันสู้ USA สู้ Japan ไม่ได้คือบ้านแสนสุขของเรา เมืองไทยดีจะตาย เมืองไทยมีของดีกว่าเขาเยอะ ก็เลยตั้งชื่อ Home Sweet Home บวกกับเนื้อเรื่องเราก็มีความเกี่ยวกับมีบ้าน มีครอบครัว มันซิงค์กัน และเราตั้งชื่อนี้ขึ้นมา มันก็ความขัดแย้งในตัวมันเอง...เกมผีอะไรชื่อ Home Sweet Home ถือว่าเป็นกิมมิคอย่างนึง เป็นจุดขาย ก็เลยเอาชื่อของโปรเจกต์ เอามาตั้งชื่อเกม”นับว่าเป็นเกมไทยที่ดังไกลระดับโลก และเป็นเรื่องที่น่ายินดีให้แก่ชาวไทยเป็นอย่างมาก ได้นำวัฒนธรรมที่ถูกบอกเล่าโดยเกม Home Sweet Home สู่สายตาชาวโลกได้รับชมกันPewDiePie เขาดัง เพราะเขาเริ่มจากการเล่นเกม แต่พอเขาเกมผีบ่อยๆ เข้า เขาก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมต้องเล่น เขาก็เลยเลิกเล่นไปแต่ว่ามันก็จะมีเสียงแฟนๆ เขา รีเควส อยากให้เล่น อยากให้เป็น PewDiePie ในเวอร์ชั่นแรกๆ ซึ่งก็นานมาก ที่เขาห่างหายจากการเล่นเกมผี ก็กลับมาปุ๊บ เขา come back ด้วยเกมของเราเลยถือเป็นจุดเปลี่ยน พอเริ่มมีคนจับตาเยอะขึ้น ความกดดันมา ความคาดหวังมา มองว่าเกมเราดีพอแล้วหรือยัง ก็เลยเอาเกมมาประชุมเพราะมีคาดหวังเยอะ มีคอมเมนต์อยากเห็นอย่างนู้น อย่างนี้อยู่ในโซเชียลฯ เต็มไปหมด อยากให้ทำแบบนั้น แบบนี้ เราก็คิดว่าถ้าทำออกมาแล้วทำเขาผิดหวัง สงสัยโดนด่ายับ ก็เลยเอาเกมมานั่งดู”สำหรับเกมถือเป็นเกมแนวผจญภัย ที่สร้างขึ้นอิงจากความเชื่อของไทยที่มีมาอย่างช้านาน ผ่านระบบการเล่นจะเน้นไปที่การดำเนินเรื่องและจากวิญญาณร้ายที่จะเอาชีวิตโดยจำลองบรรยากาศความน่ากลัว สอดแทรกเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะให้ผู้เล่นใช้ทักษะไหวพริบในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้น โดยมีการรองรับทางด้านภาษา 11 ภาษา“คือ ตอนที่ทำก็ตั้งใจมาก กลัวที่จะทำออกมาผิด กลัวทำออกมาแล้วไม่ดี อาจจะเกิดดรามา ทำออกมาแล้วไม่ถูกใจ ...ความเป็นไทยไม่ใช่แบบนี้ พิธีกรรมเขาไม่ได้ทำแบบนี้ก็เลยต้อง research โดยมีเรากับทีมงานไปสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านร้าง วัด ป่าช้า สถานที่โบราณต่างๆ หรือ พิพิธภัณฑ์มีไปสัมภาษณ์ คุยกับคนที่ทำคุณไสย เล่นของ ก็ไปเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นมา และที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเสาะ - ค้น ทางอินเตอร์เน็ตด้วย เพื่อที่ได้ข้อมูลมาประกอบกัน เราไม่ได้เอาข้อมูลเดียว เราต้องเอาหลายๆ ข้อมูล มาดูว่าอันไหนที่มันเป็นสากล ที่เขาพูดถึงกันเยอะๆ มากที่สุด”จากจุดเริ่มต้นเป็นแค่ที่ผ่านการเล่นมาทุกยุค ทุกสมัย สู่วันที่เป็นเกมสยองขวัญในฉบับของคนไทย ใครจะรู้ล่ะว่า การสร้างเกมในประเทศไทยมันไม่ใช่ง่ายเพราะด้วยบริษัท Yggdrazil Group เป็นบริษัทกราฟิก ทำ CG มากฝีมือที่ไม่เคยทำเกมมาก่อน ดังนั้นHome Sweet Home จึงเป็นผลงานสุดท้าทาย เกมชิ้นแรกของบริษัทนี้“ครั้งแรกสุดที่เริ่มทำค้นหาตอนนั้น คิดว่าจะทำเกมผีแนวรายการ The Shock เป็นแนววัยรุ่นไปเที่ยวบ้านร้าง เจอผีก็เลยตัดสินใจไปที่หมู่บ้านร้าง ตอนนั้นก็ค้นหาแล้วไปค้นพบว่า แถวม.รังสิตมีเรื่องเล่า ก็เลยคิดว่าจะไปที่นั่น ก็เลยกลับมาออฟฟิศแล้วมาบอกทีมงานว่า ถ้าใครไม่ไปกูไล่ออกแต่ว่าตอนเริ่มทำงานจริง มันเริ่มเย็นแล้ว และได้บรรยากาศช่วงค่ำๆ มา พอมันมืดมันก็น่ากลัว สิ่งที่จะกลัวหน่อย คือ เจอเชือกที่ห้อยจากขื่อ ลักษณะเหมือนเชือกผูกคอตายและมีธูป เทียน ที่เขาไปจุดไหว้กันอยู่ตรงบริเวณนั้น ก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงของปลอม แต่ตอนไปก็ได้บรรยากาศดี และได้โดนชาวบ้านด่า ก็คงมีคนที่เขาไปลองของกันบ่อย”กว่าระยะเวลาเกือบ 5 ปีเรียกว่าลองผิด ลองถูก กว่าจะเป็นเสียงชื่นชอบ แซ็คและทีม ต่างล้มลุกคลุกคลานจนได้เกม Home Sweet Home ในที่สุดพวกเขาใช้วิธีตัดช่วงต้นของเกม มาปล่อยให้คนลองเล่น และนั่นยิ่งส่งความคาดหวังของแฟนเกมให้สูงขึ้นอีกครั้งก็เลยใช้เวลาช่วงที่เป็นการเรียนรู้การสร้างเกม ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการค้นคว้าข้อมูล ลองผิดลองถูกก็อยู่ประมาณ 1 ปีครึ่งคือ มันมีการทำเกมนี้ออกมาหลายเวอร์ชั่น เริ่มต้นด้วยการทำเกมแทบไม่ใช่เกมเลย ทำแบบคนทำไม่เป็น ออกมาเขาเรียกว่า เดินอย่างเดียว เดินแล้วก็เจอผี ตุ้งแช่มันก็น่ากลัว แต่ถามว่ามันเป็นเกมไหม มันก็ไม่ เพราะมันก็ไม่มีอะไรที่ให้ทำ ไม่ได้มีอะไรให้คิด ก็มีการทำวนเวียนไปอยู่หลายเวอร์ชั่น มีการเขียนบทขึ้นมา โดยเอาจากที่มาต่างๆ เรื่องเล่าต่างๆ พยายามเขียนบทอยู่ถึง 3-4 ดราฟ ขึ้นมา และสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นเดโม่เกมโดยปกติเกมทั่วไปเขาจะทำในลักษณะแบบหนัง ปูเนื้อเรื่อง มีช่วงท่อนกลางเรื่อง จำนวนเนื้อเรื่อง ช่วงท้าย เหมือนสูตรเดียวกับหนัง แต่ว่าพอเราทำ เราก็วางไว้แบบนั้นเหมือนกันแต่พอตามบท มันคือหนังอยู่ดีๆ ก็ หั่นกลางเรื่องเลย โดยที่ไม่มีปี่ มีขลุ่ยหนังไทย ดังนั้นตัวของโครงสร้างก็จะดูประหลาดๆ หน่อย ซึ่งมันดูไม่สมบูรณ์ ทำไมมันจบแค่นี้ ซึ่งจริงๆ มันไม่ควรทำ แต่เพราะว่าเงินทุนหมดก็เลยวางแผนทำยังไงให้มันจบลง ทำไงให้มันมีกระแสการตามต่อได้ ก็เลยเอาผีตัวนึง ที่เราตั้งใจเอาเป็นตัวหลักๆ ในเกม คือ ผีนางรำ แต่ตลอดทั้งเนื้อเรื่องในช่วงที่ 1 ไม่มีมันโผล่มาเลย เพราะยังไม่ถึงเนื้อเรื่องของมันถ้าเราปล่อยผีนักศึกษาไปตัวเดียว แต่ผีนางรำไม่โผล่มาเลย เราโปรโมทไปด้วยผีนางรำ ต้องโดนด่าแน่ๆ ก็เลยคิดว่า เดี๋ยวท่อนท้ายหลังจากจบผีนักศึกษา เดี๋ยวเอาผีนางรำมาใส่นิดนึง มาโผล่ให้คนอยากติดตามต่อไป ก็นำมาใส่ช่วงท้าย จัดเต็ม แบบหนังผีไทย บรรยากาศต้องได้ต้องยอมรับแทบทุกครั้งหากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของวัยรุ่นในอดีต จะต้องมีใครสักคน พยายามเชื่อมโยงความผิดว่า การเล่นเป็นต้นตอของปัญหาคือ ผู้ร้ายของสังคมขณะเดียวกันในปัจจุบัน ภาพลักษณ์มีมุมมองเชิงบวกมากกว่าก่อน ขณะที่อุตสาหกรรมเกมก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ และถูกยอมรับเด็กไทยไม่แพ้ชาติไทยในโลกผ่านสายตาแซ็ก ผู้พัฒนาเกมไทยนั้น ยอมรับว่า เกมไทยในอดีต ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ควร เพราะด้วยการถูกจำกัดเรื่องเงินทุน และปิดตาด้านความสามารถของคนไทยซึ่งยอดขายก็โอเคประมาณนึง แต่ไม่ได้เปรี้ยงปร้างขนาดเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่มาจากคนดู Youtube ทั่วประเทศ ทั่วโลก พยายามทำให้มันน่ากลัวมากๆ มันก็ทำให้อรรถรสไม่ได้พีคเท่าเกมผีที่เขาตั้งใจทำขึ้นมา เพื่อความบันเทิง คือ ตั้งใจทำ ไม่ให้เสียชื่อผีไทย เพราะผีไทยน่ากลัวที่สุดในโลกตอนที่เริ่มทำ EP2 ท่อนหลังของเกม ตอนที่คิดไว้มันค่อนข้างอลังการ และมีฉากที่เยอะกว่า มีตัวละครที่เยอะกว่า มีทั้ง effect อภินิหารต่างๆพอช่วงท้ายของเกม EP2 ผมคาดหวังว่ามันจะทำให้คนประทับใจมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นไปอีก อะไรต่างๆ มันสเกลใหญ่ขึ้น ก็เลยคิดว่าเราควรจะเติมอะไรบางอย่าง เราคิดว่าลำพังรายได้ที่ได้รับเข้ามา มันคือทุนที่เราจ่ายไปตอนแรก กว่าจะได้คืนกลับมามันก็ยาก”ในฐานะที่คลุกคลีในแวดวงเกมมา เขาได้สะท้อนภาพลักษณ์ของเกมในอดีตและปัจจุบันว่า สังคมมีการเปิดรับมากขึ้น ภาพจำของคนไทยเล่นเกมเริ่มเปลี่ยนไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับวงการเกมในอนาคต“สำหรับการลงทุน คืนทุนได้ แต่ว่ามันเสี่ยง การทำเกมมันต้องทำไปก่อน ช่วงนั้นเพื่อนเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ก็เลยได้พบกับนายทุนท่านนึงที่เป็นคนจีนเอาจริงๆ เราไม่ได้คาดหวังกับนักธุรกิจ คือ แน่นอนคนทำธุรกิจ เขาก็ต้องคาดหวังผลกำไรเราเข้าใจ แต่พอมาในมุมมองเกมไทย มันไม่ค่อยมีบทเรียนที่ดีเท่าไหร่ ในแง่ของรายได้ ไม่มีเรื่องของ success มันทำให้ยากที่ใครจะมาการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดบ้านเรา ยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลตอนนั้น เขาก็ไม่ได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วตอนนั้นยังไม่มีใครคิดถึงเลยว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมเกม และอุตสาหกรรมหนังด้วย เราเพิ่งมาตื่นตูมว่าเกาหลีทำได้ขนาดนี้ ก็ตอนที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จไปแล้วเขาเพิ่งรู้ว่า soft power เป็นยังไงตอนช่วงหลังๆ มานี้นี่เอง ทั้งๆ ที่เราเองก็พยายามทำ แต่ก็เข้าใจว่ามันไม่มีตัวอย่าง ไม่มีเคสที่ทำให้เขาเชื่อได้ แต่ตอนหลังก็โชคดี ที่เขาเริ่มเห็นความสำคัญ เขาเริ่มผลักดันแล้ว เริ่มรู้ว่า E-Sport คือยังไง รู้ว่าเด็กไทยเก่ง”เพราะด้วยทุกวันนี้ เกมที่ถูกผลิตออกวางจำหน่าย มีภาพกราฟิกที่สวยงามและสมจริง นั่นจึงเป็นผลดีของสายงานของแซ็ค ที่ผลิตเกมไทยให้ถูกการยอมรับมากขึ้นด้วยความอยากเห็นเกมไทยโกอินเตอร์ และให้คนเห็นฝีมือกราฟิกไทย ที่อยู่เบื้องหลังงานอินเตอร์หลายๆ งาน แต่พอทำไป เงินกลับหมด ต้องขวนขวายหาทุน จนเงินพุ่งไประดับ 20 ล้าน กว่าจะเสร็จออกมาเกมนึงที่สมบูรณ์แบบตามที่วางแผนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็เลยต้องแบ่งเกมหารครึ่ง และหาวิธีจบให้ลง ดังนั้นเก็บครึ่งท้ายไว้ ถ้าคนชอบจ่ายเงินมา เราก็ได้มีเงินทำครึ่งทางทีหลัง”นับว่าเป็นเกมไทยที่ดังไกลระดับโลก และเป็นเรื่องที่น่ายินดีให้แก่ชาวไทยเป็นอย่างมาก ได้นำวัฒนธรรมที่ถูกบอกเล่าโดยเกม Home Sweet Home สู่สายตาชาวโลกได้รับชมกันทว่าผ่านสายตาของเขา ที่ต่อสู้กับเส้นทางเกมนี้ มองเห็นโอกาสตลาดเกมนั้นเติบโต สร้างเม็ดเงินรายได้และกลายเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเริ่มอยากลงทุนและขยายตลาดในไทยมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตเขาหวังว่าเกม Home Sweet Home จะสามารถทำให้คนรู้จัก และไม่ถูกจำกัดด้วยมุมมองของคนไทยด้วยกันเองการเรียนการสอนมันน้อยมากในตอนนั้น ทำให้เวลาทำเกมออกมาคนไทยถูกนำออกไปเปรียบเทียบเกมที่เขามีทุนมหาศาล เขามีประวัติศาสตร์การทำเกมมายาวนานมีเกมที่ประสบความสำเร็จ เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นเกมที่มาจากประเทศไทย เพราะถ้าเปิดตัวว่ามาจากไทย มันจะถูกมองมุมนึงเลย มันจะถูกจับตาอีกแบบ ความคาดหวังมันจะเป็นอีกแบบนึงคนสนับสนุนวงการ E-sport กันเต็มที่ แต่ตัวเราเองจะมองแบบว่ายังไม่มีเกมไทยเลย จนมาเริ่มมาข้อสงสัยว่าเวลาเราจ่ายเงินไป เงินที่ไปจุนเจืออุตสาหกรรมเกม มันไปตรงไหน ยังไงแต่แค่ประเด็นนั้นประเด็นเดียว ไม่สามารถเป็นตัวบอกได้ว่า เราทำเกมอะไรในครั้งต่อไปได้ คือ ต้องมีเสียงกระแสในสังคมต่างๆ จากแฟนเกมด้วย ว่าแฟนๆ อยากจะให้เราทำเกมแบบไหน ซึ่งก็จะได้ความตั้งใจที่จะทำ E-sport ของเราและได้ทั้ง feedback จากแฟนเกมที่เขาอยากจะเห็นเราทำเกมแบบไหน ก็เลยเอา 2 สิ่งนี้มารวมกัน จนเกิดอกมาเป็นเกมในเวอร์ชั่นปัจจุบัน ที่เป็นเกมสามารถเอามาแข่งขันกันในเชิง E-sport ได้”และถึงจะมีข้อจำกัดในการทำงานหลายอย่างในฐานะที่เป็นคนไทย เขาก็พร้อมพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองว่าคนไทยก็ทำได้ แน่นอนว่าเขาคืออีกหนึ่งในแรงบันดาลใจของคนไทยหลายๆ คน ที่สามารถไปไกลได้ในระดับโลกได้