อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชวนพ่อแม่และเด็กๆ ร่วมกิจกรรม “นิทานสร้างงานศิลป์” งานแสดงผลงานศิลปะฝีมือเด็กๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทาน สะท้อนความสุข สนุกสนาน และอิสระในการสร้างสรรค์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สร้างจินตนาการหลากหลายเพลิดเพลินกับการชมผลงานของเด็กๆ ทั้งการออกแบบกระเป๋า และ การปั้นถ้วยดินใบน้อย ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “นิทานสร้างงานศิลป์” รวมผลงานการสร้างสรรค์ของบรรดาเด็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานภาพ เรื่อง ぴょん ぴょん ぱんの かばんです(กระเป๋าผ้าของคุณกระต่าย) เรื่องโดย 香山 美子, 柿本 幸造 (คายามะ โยชิโกะ และ คาคิโมโตะ โคโซ) และ “A Cup for Everyone” เขียนโดย ยูซูเกะ โยเนซึทุกสุดสัปดาห์มาสนุกกับเวิร์กช็อปศิลปะที่ชวนให้เด็กและครอบครัวออกแบบผลงานและสนุกกับสีสันมากมาย ที่ได้แรงบันดาลใจจากการฟังนิทานภาพ และชมการเล่านิทานในสไตล์คามิชิไบ ที่เป็นศิลปะการเล่าเรื่องของญี่ปุ่นพิเศษ ในวันที่ 17 กันยายน 2565 วันการเล่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง Playing for Change Day ฟังดนตรีร่วมกันกับนานาประเทศทั่วโลกใน คอนเสิร์ตเพื่อฉลองวันการเล่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง สนุกกับการแสดงดนตรีทั้งไทยและสากลจากน้องๆ นักเรียน อาสาสมัครและคุณครู โรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะ มูลนิธิพู่กัน และสนุกกับเวิร์กช็อป Music for Dummies อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ และมาแต่งเติมสีสัน สร้างงานศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันร่วมกิจกรรมสนุกๆ กันได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 17.30 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมทาง www.tkpark.or.th