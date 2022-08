ชวนฟังเพลงสบายๆ ในกิจกรรม TK Music Weekend

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชวนฟังเพลงสบายสบาย กับอากาศเย็นเย็น ในบรรยากาศสบายๆ ของห้องสมุด กับกิจกรรม TK Music Weekend เทศกาลดนตรีขนาดอบอุ่นที่จะมอบความสนุกจัดเต็ม 2 วัน ส่งท้ายเดือนสิงหาคม ด้วยการแสดงสดจาก 4 ศิลปินขวัญใจวัยรุ่น ที่จะมาร้อง เล่น เต้น และเปิดให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับพวกเขากันแบบใกล้ชิด อย่าง BELL WARISARA นักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นที่มีเสียงใสๆ เป็นเอกลักษณ์ เจ้าของเพลงป็อปสุดฮิตอย่าง เอาปากกามาวง, ตกหลุมรักรอบที่ล้าน, คนหรือไมโครเวฟ Loserpop วงดนตรีน้องใหม่จากค่าย What The Duck ผู้มาพร้อมกับดนตรีแนวดรีมป็อปฟังสบาย เจ้าของเพลงฮิต อีกครั้ง, ช่อดอกไม้, ดาวตก เรียกได้ว่าใครเป็นสายชอบฟังเพลงป็อปเตรียมรับความสุขและความสดใสกลับไปได้เลยนอกจากนี้สาวกเพลงอินดีี้เตรียมตัวให้พร้อมพบกับสองวงดนตรีหน้าใหม่แห่งปี อย่าง SAMMii ศิลปินน้องใหม่เจ้าของเสียงร้องแบบ Low Tone Voice ที่เตรียมโชว์สุดพิเศษจากอีพีอัลบั้ม Make Me Sick มามอบความสุขให้กับทุกคน และวง Uncle Ben จะขนเพลงฮิตในอีพีอัลบั้ม Sundown มาบอกเล่าเรื่องราวความเศร้าในยามที่พระอาทิตย์ตกดิน งานนี้เข้าชมฟรี!ใครที่อยากฟังดนตรีไพเราะ แสดงแบบสดๆ และรู้เรื่องราวเบื้องหลังในบทเพลงของพวกเขาแบบจุใจ ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 18.30 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนใครที่มาเจอกันไม่ได้ สามารถรับชมผ่าน Live ทาง Facebook : TK Park อุทยานการเรียนรู้ และ Youtube: TK Park Channelวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 256514.00 - 16.00 น. : BELL WARISARA16.30 - 18.30 น. : Loserpopวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 256514.00 - 16.00 น. : SAMMii16.30 - 18.30 น. : Uncle Ben