สัญญาณอันตราย “มะเร็งปอด-หัวใจ”!! นิ้วเปลี่ยนรูป “ปุ้มคล้ายไม้กลอง”

“นิ้วมือเปลี่ยนไป”

“มะเร็งปอด-หัวใจผิดปกติ”

กลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ หลังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักไตวิทยา ได้ออกมาให้ข้อมูลในรายการ Hello Doctor ผ่านช่องยูทูบ 醫師好辣หลังผู้ป่วยรายหนึ่ง ที่ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราเมื่อไปพบแพทย์เพื่อเข้าทำการรักษา ก็ต้องเผชิญกับความช็อก เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งปอดอย่างไรก็ดี แพทย์พบจุดที่ผิดปกติ 2 ที่ในมือของเธอ คือ ลักษณะนิ้วมือที่เปลี่ยนไป และอาการกดทับของกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่บนเนินของโคนนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการทำงานของหัวใจและปอดแน่นอนว่า ทันทีที่สังคมโลกโซเชียลฯ ได้แชร์ออกไป ส่งให้เกิดความตกใจ และตั้งคำถาม ถึงการเปลี่ยนแปลงของนิ้ว เป็นสัญญาณเตือน และสามารถค้นพบโรคที่ซ่อนอยู่ได้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงติดต่อไปยังช่วยให้ความรู้ถึงเรื่องนี้โดยคุณหมอได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของนิ้วมือ คือ สัญญาณเตือนบ่งบอกถึงโรคอันตราย ที่ซ่อนตัวยาวนานอยู่ในร่างกายมันมักจะไม่ค่อยมีอาการ โดยเฉพาะระยะแรก คือ ระยะหายในการผ่าตัด หรือว่าผลการรักษาได้ดีมาก ซึ่งมันมีอาการค่อนข้างเล็ก เพราะฉะนั้นส่วนที่ตรวจเจอ มักจะใหญ่และมีอาการแล้ว เช่น มีนิ้วปุ้ม ถ้าเราเจอ แสดงเป็นนานแล้ว ใหญ่ หรือไปอุดตัน จนร่างกายมันปรับตัวไปแล้วที่เจอตามมา คือ ไอเป็นเลือด แสดงว่า มันใหญ่ จนไปกดหลอดลม ทำให้ไอเป็นเลือดออกมาได้ หรือถ้ามันใหญ่มากไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงตำแหน่งในปอด จะทำให้ส่วนหนึ่งของร่างกายบวมขึ้น อย่างแขนบวม ตัวบวม ก็เป็นสาเหตุที่เราตรวจเจอ หรือบางคนเสียงแหบ ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงว่า เป็นมานานแล้ว”ท่ามกลางความกังวลของประชาชนถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น คุณหมอศุภฤกษ์ ยังอธิบายด้วยว่า มีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ และพบจุดผิดปกติ สืบเนื่องจากอาการกดทับของกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่บนเนินของโคนนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการทำงานของหัวใจและปอดเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณนึง ที่บ่งบอกได้เหมือนกันว่าถ้าเจอ ต้องรีบตรวจดูปอด หรือหัวใจมีอะไรผิดปกติหรือไม่ เพราะเป็นที่น่าสงสัยอันดับต้นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง“มันเป็นสัญญาณหนึ่ง ที่แสดงถึงภาวะขาดเลือด เลือดขาดออกซิเจนอย่างยาวนาน เราเรียกว่า Clubbing of finger หรือ นิ้วปุ้มมันเป็นสิ่งที่เราเจอได้เรื่อยๆ เลย ซึ่งสาเหตุมีทั้ง 2 แบบ คือ ภาษานิ้วปุ้ม ที่เหมือนไม้กลอง เป็นจากยีนก็ได้ ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรค บางคนเป็น หรือไม่เป็นก็แล้วแต่ยีนพ่อแม่ให้มาแต่จะมีอีกชนิดนึง ที่เรียกว่า ชนิดทุติยภูมิ คือ เป็นตามหลังโรคใดโรคหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ที่พวกเราเห็น จะเป็นโรคทางปอด ที่มันมีการขาดออกซิเจนมายาวนาน ทำให้ปลายมือ ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า มันก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมา นิ้วเราสัมผัสเยอะ พอเราต้องใช้งานเยอะๆ มันก็จะสร้างเส้นเลือดฝอยเพื่อชดเชย มันก็จะมีเนื้อเยื่อโตขึ้นมา เป็นบางจุดให้เห็น เป็นนิ้วปุ้ม เหมือนไม้กลองขึ้นมาจะสังเกตเห็นเลยว่าตรงปลายนิ้วจะเป็นปุ่มๆ ออกมา เล็บก็จะลอกๆ ลอยออกมาจากเนื้อ และเมื่อจับดูก็จะคล้ายฟองน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดออกซิเจนทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดไม่ค่อยดี จะไปอุดตันเนื้อมะเร็ง เวลาที่เกิดจากปอดมันก็จะไปอุดตันเส้นเลือดในปอด หรือหลอดลม ก็เป็นอันดับต้นๆ ที่เราเจอ ถ้าเกิดเจภาวะนี้เราก็จะนึกถึงมะเร็งปอดอย่างอื่นก็จะเป็นฝีในปอด อีกอย่าง เป็นโรคหัวใจชนิดเขียว คือ หัวใจผิดปกติ พบเด็กแรกเกิดหัวใจมีช่องว่างระหว่างกัน จนทำให้เลือกไม่ไปฟอก เพราะเลือดดำเลือดแดงไปผสมกัน ซึ่งคนปกติเลือดดำและเลือดแดงจะแยกกัน ทำให้ปริมาณออกซิเจนไม่พอกับร่างกาย และเจอภาวะ Clubbing of finger เป็นประปราย”ที่น่ากลัวไปกว่านั้น คุณหมอรายเดิม กล่าวว่า โรคอันตรายที่เกิดขึ้น บางครั้งก็ไม่แสดงอาการ ผ่านสัญญาณทางร่างกายให้ระวัง สุดท้ายแนะนำ ให้ทำการตรวจเอกซเรย์ และตรวจคลื่นไฟฟ้าประจำปี ส่วนผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ควรตรวจให้ไวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะดี คือ คนที่มีความเสี่ยง อย่างกลุ่มคนสูบบุหรี่ ญาติสายตรงถ้าเกิดเป็นมะเร็ง คนใกล้ตัวหรือเป็นญาติควรต้องไปตรวจเพิ่มเติมเร็วขึ้นหน่อย ไม่ว่าระบบไหนก็ตามก็เป็นผลดีพอสมควรนอกจากนั้น เป็นอากาศ PM 2.5 พวกควันเยอะๆ ในโรงงาน หรือที่มีใยแก้ว ใยหิน ก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพเร็วขึ้นหน่อย”