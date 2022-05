TK Park เปิดพื้นที่สนุกอ่าน สนุกเรียนรู้ กับ #TikTokUni

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมฉลองครบรอบ 2 ปีแคมเปญ #TikTokUni ที่รวบรวมวิดีโอสั้นนำเสนอความรู้ภายใต้แนวคิด ‘เรียนรู้คู่ความสนุก’ สร้างสรรค์ขึ้นโดย TikTok แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่มาแรงแห่งปีชวนมาสนุกกับเอฟเฟคใหม่ๆ ในตู้ Photo Booth ของ TiktokUni ที่จะมาเปิดบริการที่ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ฟรีในระหว่างวันที่ 14 – 15 และ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมกิจกรรม TikTokUni Book Blind Date ที่มาชวนเหล่าหนอนหนังสือมาแลกเปลี่ยนหนังสือที่ชอบ ตามหาเล่มที่ใช่ ในห้องสมุดของ TK Park และนอกจากนี้พบความรู้คู่ความสนุกในวิดีโอสั้นจากเหล่าครีเอเตอร์ของ TikTokUni กับ TikTokUni Guided Tour ซึ่งจะมาแนะนำหนังสือน่าสนใจ ที่แอบซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ห้องสมุดมีชีวิตของ TK Park ให้ทุกคนได้ตามหา ตามดูความรู้สุดสนุก และตามไปอ่านหนังสือที่พวกเขาแนะนำ ภายใต้ #สอนให้รู้ว่า แฮชแทคแคมเปญล่าสุดของ tiktokuniในโอกาสนี้ ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ยังสามารถมาร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นที่มีสีสันและสนุกสนาน เพื่อแนะนำและแบ่งปันหนังสือที่น่าอ่านกันได้ เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณลงบน TikTok ด้วยเอฟเฟกต์สุดพิเศษ พร้อมติด #สอนให้รู้ว่า ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 100000 บาท กับ TikTokUniมาร่วมค้นหาความสนุกของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Mr2AKV หมวด Effectเพียงโพสต์คลิปร่วมเล่นอวดท่าโพสต์กับ Effect พร้อมติด #TikTokUni และ #สอนให้รู้ว่า ทุกคลิปรางวัล Effect Most Views ตัดสินจาก: ยอดวิวรวมทั้งหมดของคลิปที่ร่วมเล่นอันดับที่ 1 Dyson Hair Dryer 1 รางวัล มูลค่า 16,500 บาทอันดับที่ 2 Amazfit Smart Watch GTS2 Urban Grey 1 รางวัล มูลค่า 4,799 บาทรางวัล Effect Lucky Draw ตัดสินจาก: การสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ทำคลิปร่วมเล่นลุ้นรับ Starbucks Card มูลค่า 500 บาท 50 รางวัลหมวด คลิปความรู้โพสต์คลิปความรู้* ขั้นต่ำ 5 วิดีโอต่อสัปดาห์ และทำคลิปร่วมเล่นอวดท่าโพสต์กับ Effect อย่างน้อย 1 คลิป พร้อมติด #TikTokUni และ #สอนให้รู้ว่า ทุกคลิปรางวัลครูไฟแรงตัดสินจาก: เนื้อหาและเทคนิคการสอน, จำนวนการทำคลิปความรู้ทั้งหมด และยอดการมีส่วนร่วมของผู้ชมอันดับที่ 1 iPad Air 64GB WiFi 1 รางวัล มูลค่า 20,900 บาทอันดับที่ 2 Logitech Bluetooth Keyboard POP Keys Daydream Mint 2 รางวัล มูลค่า 3,590 บาทอันดับที่ 3 Xiaomi Air Purifier 3C 1 รางวัล มูลค่า 2,990 บาทรางวัลครูขยัน จำนวน 30 รางวัลตัดสินจาก: จำนวนการทำคลิปความรู้ทั้งหมดรับ TikTokUni Gift Box 2022 มูลค่า 1,950 บาท 30 รางวัล• ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่ 14 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2565• วิดิโอทั้งหมดที่เข้าร่วมจะต้องเปิดเป็น Public / สาธารณะ• ประกาศผลผู้โชคดีทางหน้า Hashtag #สอนให้รู้ว่า ในวันที่ 22 มิ.ย. 2565• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้อง ยืนยันข้อมูลการรับรางวัล ในช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทีมงานขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง• จัดส่งของรางวัลระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ค. 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจกระทบทำให้การจัดส่งล่าช้า• การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด*คลิปความรู้ ได้แก่ การสอน, แชร์ความรู้, How to หรือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยเนื้อหาของคลิปความรู้ที่ครอบคลุม ได้แก่ ความรู้รอบตัว, ภาษา, วิทย์, คณิต, สังคม, ไอที, ศิลปะ, DIY, สุขภาพ, Life Hacks, ธุรกิจ, ถ่ายภาพ, การเงิน และเทคนิคการใช้ TikTok