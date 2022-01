ชีวิตนางเอกไม่ง่าย เจาะใจ “คริสซี่” ถูกบูลลี่เพราะอ้วน สู่คลั่งผอม กว่าจะรู้จัก “รักตัวเอง” [มีคลิป]

มีความสุข เริ่มจากตัวเอง







“มันต้องเริ่มจาก mindset ของ You ก่อน แล้วพอ You รักตัวเอง You มั่นใจว่า You มีความสุขกับทุกอย่างที่ตัวเองมี พอเรามีความสุขจากข้างใน มันจะสร้างออร่าให้เราจริงๆ



เพราะซี่รู้จักหลายคนมาก ที่ไม่ตรงตาม Beauty Standard แต่พอเขามีความสุขกับตัวเอง เขารักตัวเอง เขาก็มีออร่าตลอดเวลา เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรา happy มาก เพราะคนเหล่านี้เขาสดใส และแววตาเขาประกาย เพราะว่ามันมาจากข้างในเขาจริงๆ”