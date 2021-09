ผ่ามิติความปังของ “แอลลี่” เลือกอยู่กับคนคิดบวก ไม่ลิมิตเวลาค้นหาตัวเอง

“แอลลี่”

สวย เก่ง ครบเครื่องสุดๆ สำหรับ “ศิลปินวัย 17 ปี จากค่าย 411 Music ลูกสาวศิลปินชื่อดังกับ “ที่ล่าสุด เจ้าตัวก้าวสู่การเป็นเฟรชชี่เต็มตัว ในสาขาวิชาวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ (Berklee College of Music) เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ทั้งเรียนร้อง เรียนเต้น เรียนภาษาเกาหลี รวมทั้งยังไม่ทิ้งการเรียน จนกลายเป็นลูกสาวแห่งชาติ และไอดอลในหลายด้าน ของใครหลายๆ คนไปแล้วฮอตจนต้องรีบขอคิวเข้ามาพูดคุยถึงตัวตน ในความสุดปังของสาวน้อยมากความสามารถคนนี้ รวมทั้งเรื่องราวชีวิตที่ไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องการศึกษา ผลงานเพลงเท่านั้น ยังมีความโดดเด่นทางด้านแฟชั่น และการพยายามเดินตามความฝันอีกด้วย ซึ่งใครจะรู้ว่าการก้าวสู่ความสำเร็จของเธอ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก็เลยส่งไปโดยที่งงๆ เหมือนกันค่ะ คือ ตอนนั้นเพิ่งทำ Port เสร็จ เพิ่งเขียนทุกอย่างเสร็จ แล้วก็ส่งเลย เหมือนตอนที่รอมันก็เริ่มคาดหวังเรื่อยๆ เพราะเขาไม่ส่งมา มันก็เริ่มเอ๊ะ! หรือเราไม่ติด หรือเราจะติด หรือว่ายังไงแล้วพอเขาส่งอีเมลมาแล้วมันเข้ามาใน inbox เรา วินาทีแรก คือ คิดว่ามันน่าจะไม่ติด เพราะว่าหนูลงเรียนในเดือนกันยายน แล้วคนก็น่าเต็มแล้ว หนูก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยไปเข้าตอนเดือนมกราคมแทนแต่ว่าตอนเห็นว่าเข้าได้ก็ชื่นใจ และภูมิใจตัวเองที่เราทำอันนี้ โดยที่ไม่ได้กดดันตัวเองด้วย และเราก็สามารถไปถึง goal เราได้ด้วยค่ะ”เธอบอกด้วยน้ำเสียงถ่อมตน เมื่อถูกถามถึงความยาก ในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนระดับโลก พร้อมบอกเล่า ถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ ว่าดีใจเป็นอย่างมากที่สอบติด เพราะเชื่อว่าสถาบันจะสานฝัน ให้กับผู้ที่มีใจด้านดนตรี“หนูเริ่มจากการสอบ เริ่มสอบเก็บคะแนนหลายอย่างมากๆ เลยค่ะ ภาษาอังกฤษ เพื่อดูว่าเราสามารถสื่อสารได้ถึงเลเวลอะไร ทุกอย่างก็สอบผ่านไปแล้วก็ต้องมานั่งทำ port ของเรา แล้วก็รวบรวมว่าเราเคยทำโปรเจกต์อะไรมาบ้าง เราเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Music Industry (อุตสาหกรรมดนตรี) ยังไงในฐานะที่หนูก็อยาก branch out (ต่อยอด) ในสิ่งนี้ด้วยค่ะ ก็คิดว่ามันตรงกับหนูมากที่สุด หนูก็เลือกที่นี่ไว้ที่เดียวเลย”ยิ่งไปกว่านั้น วิทยาลัยดนตรีเบิร์คลีย์ มีรุ่นพี่ศิษย์เก่าศิลปินดังอย่างจึงทำให้หลายคนมองว่า มุ่งเข้ามหา’ลัยดังนี้ หนึ่งแรงขับเคลื่อน คือ มีศิลปินรุ่นพี่ที่ถูกกล่าวมาข้างต้น ซึ่งแอลลี่ให้คำตอบตรงไปตรงมากลับมาว่า เป็นเพราะตัวเธอเองเห็นระบบการเรียนที่เหมาะสม และนำไปต่อยอดต่อการทำงานได้ เธอเองก็เพิ่งรู้ด้วยซ้ำ“ตอนแรกหนูไม่รู้ค่ะ เพราะหนูก็ดู research ไว้ว่า music business มันมีที่ไหนบ้าง หนูก็เห็นหลายที่มากๆ แล้วคุณยายหนู ซึ่งเป็นคนที่บอสตันเหมือนกัน เขาก็ช่วยเลือก และเขาก็บอกเราว่าเคยได้ยินชื่อเบิร์กลีย์ มันดีมากเลย ทำไมแอลลี่ไม่ลองเข้าไป เขาก็มาบอกทีหลังว่า ว้าว! รุ่นพี่ so เจ๋งเป้ง หนูก็รู้สึกว่า เจ๋งมากๆ เลยค่ะ”ย้อนกลับไปถึงเส้นทางกว่าจะก้าวเข้าสู่วงการเพลง ที่ได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ จึงเดินตามความฝันด้านนักร้องจนสำเร็จ ได้เป็นศิลปินคนแรกของค่าย ที่แจ้งเกิดในเพลงและทำงานร่วมกับ ศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีไม่เพียงแค่นั้น แอลลี่ต้องผ่านการฝึกเป็นศิลปินที่ใช้มาตรฐานเดียวกับ K-pop ส่งไปฝึกที่ประเทศเกาหลีใต้ ใน ทั้งระบบการฝึกซ้อม การมีผู้จัดการดูแลใกล้ชิด ทีมโปรดิวเซอร์ระดับโลกที่คัดเลือกมาทำงานเพลงให้เหมาะกับศิลปินแต่ละคน ที่เรียกได้ว่าได้เห็นการถูกขัดเกลาให้เติบโตทั้งความสามารถ และการมีวินัยในการฝึกอย่างทุ่มเท ที่ผ่านคราบน้ำตามานับไม่ถ้วนและความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้การสนับสนุนจาก “ครอบครัว” ที่คอยเป็นแรงผลักดันและหล่อหลอมให้แอลลี่เป็นแอลลี่อย่างทุกวันนี้หนูก็รักคุณพ่อคุณแม่มากๆ เราเป็นทีมที่ดี เหมือนเขาจะให้คำปรึกษากับหนู และเขาไม่เคยปิดกั้นเรื่องอะไรเลย คือ ถ้าหนูมีคำถามอะไร หรือเรื่องอะไร หนูรู้สึกว่าถามได้หมด ถามด้วยความที่เป็นแอลลี่ที่อยากรู้อยากเห็นสมมติหนูอยากลองอะไรที่มันโลดโผน แอลลี่จะไป Adventure ขนาดนั้นเลยเหรอ เขาก็จะเตือน ว่ามันสามารถเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นได้นะ แต่เขาจะไม่ห้าม เพราะว่าถ้าห้ามหนูอาจจะไปทำเองที่ไม่บอกเขาหนูก็เลยคิดว่าเขาสอนหนูในวิธีที่ให้หนูได้ดูด้วยตัวเองด้วย แต่ว่าก็มีคำเตือนจากเขาที่มีประสบการณ์มาก่อนค่ะ หนูรู้สึกว่าหนูได้เป็นตัวเองมากๆ แล้วเขาเลี้ยงหนูได้ดีมากๆ เลยค่ะ”หอบความฝันเดินทางสู่สนามจริง ล้มลุกคลุกคลานจนประสบความสำเร็จ ด้วยความตั้งใจอันเต็มเปี่ยม พิสูจน์ตัวเอง จนมีผลงานออกโด่งดังออกมาสู่สายตาผู้ชม ผ่านสายตาของแอลลี่แล้วนั้น ส่วนสำคัญที่ทำให้เธอค้นพบตัวเอง คือ การคลุกคลี และเห็นเส้นทางดนตรีของผู้เป็นพ่อ ตั้งแต่เด็กมันมีเยอะมากๆ ที่ต้องค่อยๆ คิดด้วยกัน เป็น Team work ตอนแรกก็สนใจอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ อยากเป็นครู อยากเป็นหมอ อยากเป็นพิธีกร อยากทำหลายอย่างมากเลยค่ะ แมันเหมือน exchange (แลกเปลี่ยน)ความสุขกัน ก็เลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็น positive มากๆ อยากลองมีในชีวิต อันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่คุณพ่อ experience (ประสบการณ์) หนู”นอกจากนี้ เธอยังมองถึง การค้นพบตัวเองด้วยสายตาที่มุ่งมั่น ในฐานะที่ได้เดินตามความฝันเส้นทางศิลปิน ศิลปินวัย 17 ปี มองว่าจะต้องใช้เวลา สิ่งสำคัญ คือ การไม่กดดัน และให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้เสมอๆเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้รับคำ support จากคนรอบข้าง หนูอาจจะเหี่ยวไปก่อน ไม่ได้ฮึบขนาดนี้ หนูก็เลยคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่กับคนที่ต้องการ การ support มากๆ หรือต้องการคำแนะนำในการหาตัวเอง หนูว่าคำพูดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆ และสำคัญในการให้กำลังใจคนและถ้าเป็นคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอ ไม่เป็นไรค่ะ ค่อยๆ ใช้เวลาไป ยังไงเราก็มีอีกยาวไกลค่ะ ก็ค่อยๆ เรียนรู้ตัวเองไปก็ได้”ไม่เพียงแค่นั้น ศิลปินเก่งและโดดเด่นไปในทุกด้านคนนี้ บอกอีกว่าต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดี เพราะทุกอย่างสำคัญพอๆ กัน และต้องขับเคลื่อนทุกอย่างไปพร้อมกันให้ได้“หนูว่าลองค่ะ ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบทำอะไรมากที่สุด เหมือนในชีวิตประจำวันเราก็งานอดิเรกกันใช่ไหมคะ ชอบทำขนม ชอบทำอาหาร เราก็ค่อยๆ ต่อยอดไปทีละอย่างว่าทำขนมมันเจาะลึกได้ไหม ค่อยๆ หาไปค่ะหนูว่าถ้ายิ่งกดดันตัวเอง จะยิ่งแบบเราต้องหาตัวเองภายใน 2 วันให้ได้ มันจะยิ่งเครียด มันก็ทำให้เราไม่สามารถค้นหาตัวเองได้ เพราะว่ามันก็จะมีความปิดกั้นตัวเองอยู่ คิดว่าใช้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คิดว่า ณ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรมากที่สุด ก็ทำไปเรื่อยๆ แล้วถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขได้มากที่สุด อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราค่ะ”แน่นอนว่า แอลลี่เป็นที่จับตามาตั้งแต่เด็ก ในฐานะทายาทศิลปินผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทำให้เธอได้รับความรักท้วมท้น จนถึงเติบโตเธอพบความเห็นมากมายที่พูดถึงเธอในโลกโซเชียลฯ และคำตัดสินนั้นทำให้เธอเปลี่ยนไป“หนูจะบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกมาตลอด เพราะว่าไม่เคยเจอที่หนักกว่านั้นแล้ว แต่ว่าพออยู่ในวงการเรื่อยๆ มันก็จะมีวันที่มันแรงขึ้นมันก็จะมีวันที่เราจะเจออะไรที่แรงขึ้น ซึ่งหนูว่ารูปลักษณ์ภายนอก มันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเกี่ยวกับคนอื่นอยู่แล้ว หนูว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปทักคนอื่น เพราะว่าทุกคนเกิดมาเพื่อแตกต่างกัน ถ้าเราไม่ได้แตกต่างกัน โลกวันนี้มันก็คงจะไม่สนุกเลยเพราะทุกคนก็จะเหมือนหุ่นยนต์ หนูก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆ หนูคิดว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ในตัวเอง ซึ่งเอกลักษณ์ คือ สิ่งที่สวย special หล่อ และดีที่สุดแล้วการเป็นตัวเองดีที่สุดแล้ว เพราะว่าเราสามารถคิดได้ว่าเราอยากเป็นคนอื่น แต่เราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้จริงๆ เราควรจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ และมีความสุขกับการเป็นตัวเอง หนูว่าการให้กำลังใจตัวเอง ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆด้วยภาพลักษณ์และการถูกจับตามอง ทำให้แอลลี่ถูกมองหรือแม้กระทั่งการตราหน้าเธอไปแล้วว่าเธอยังคงมีมุมมองบวกๆ ที่เผยให้เห็นเสมอๆ ผ่านคำตอบที่ตรงไปตรงมาหนูก็ตอบด้วยความยินดีอยู่แล้ว หนูชอบเล่าเรื่องมากๆ แต่ว่าในชีวิตประจำวัน ที่มีคำว่านี่ไม่ได้พยายามเลยใช่ไหม หรือว่าไม่ได้ใช้เวลากับการทำเลยใช่ไหมหนูเลยคิดว่าถ้ามีคำถาม ต้องถามแบบรักษาน้ำใจเขาด้วย ถามกันดีๆ ถ้าสงสัยอะไร ถามได้อยู่แล้ว โลกนี้หนูก็มีหลายอย่างที่หนูไม่รู้ หนูก็ถามตลอดว่าอย่างนี้ทำเพราะว่าอะไร ผลลัพธ์จะเป็นยังไงหรือคะ ทุกคนมีคำถามอยู่แล้ว แต่เราแค่ขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราใช้มากกว่า ว่าถ้าเราเป็นคนนั้นเราอยากได้ยินสิ่งนี้ไหม มันจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำอะไรมากขึ้นไหม เราก็ต้องคิดในอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะ”พิสูจน์ให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดี แม้จะโดนการรังแกผ่านคำพูด ก็ไม่เคยท้อแท้ ยิ่งทำให้ฮึดสู้ต่อไป และทำให้เห็นว่าแอลลี่ เป็นแอลลี่ที่ดี และมากความสามารถเพียงใดมันก็เป็น mindset ที่ดีว่าเราพยายาม เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คน แต่ว่าเราต้องมี balance ว่าเราทำสิ่งนี้เพราะเราชอบด้วยรึเปล่า ถ้ามันถึงจุดที่หนูขึ้น stage ไปร้องเพลงแล้วคิดว่า คนที่ไม่ชอบหนูเขาจะชอบเสียงนี้ไหม แบบนี้มันเริ่มไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วหนูก็เลยคิดมาเรื่อยๆ ว่าหนูมีกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆ จากครอบครัว จากบริษัท ก็เลยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ positive เวลาหนูเจอคอมเมนต์อะไรแย่ๆณ ตอนนี้หนูคิดว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องที่หนูเปลี่ยนไม่ได้ อย่างเช่นหน้าตาตัวเอง เป็นตัวอย่างว่าเราจะไม่ทำสิ่งนี้นะ หนูก็จะเก็บมาสอนตัวเองว่า ถ้าเกิดเราเห็นเราเจ็บ และก็จะไม่พูดแบบเขา เราจะไม่ทำแบบเขาดีกว่าหนูเลยคิดว่าคนที่เขียนแบบนั้น เขาอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจในชีวิตเขาอยู่เหมือนกัน ก็เลยหาที่จะมาวาง ซึ่งถ้าเรามองในมุมนั้น เราก็รู้สึกยินดี ที่เป็นที่ให้เขาสบายใจมากขึ้นได้...หนูก็ยินดีค่ะถ้าเราเจอคอมเมนต์แบบนี้ หรือเขาพูดกับเรา เราจะรู้สึกยังไง คุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนหนูมาตลอดว่า ถ้าเกิดแอลลี่ไม่อยากได้ยินคนพูดแบบนี้กับแอลลี่ แอลลี่ก็ห้ามพูดกับเขาเหมือนกัน เพราะเราอาจจะรู้สึกเหมือนเขาและสำหรับคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย และมีชีวิตประจำวันในโซเชียลมีเดีย หนูว่าการชมคนเป็นสิ่งที่สนุก และดีมากๆ เลย รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น หนูว่าทุกคนมีอิทธิพลกับกันและกัน เพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวบนโลก มันก็จะเหงา และเราไม่รู้จะพูดกับใครแต่ว่าทุกวันนี้ที่เรามี interaction กัน มันก็จะส่งผลถึงความรู้สึกของเรา การประพฤติตัวของเรา หลายๆ อย่างที่เราทำในชีวิตมันก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากคนอื่นเหมือนกัน”เห็นเป็นสาวสตรอง และมีมุมมองบวกๆ ไปในทุกด้าน และด้วยการทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง ก็มีบ้างที่เธอเจออุปสรรค “ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกันหนูอาจจะหมดกำลังใจไป เพราะว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างข้างหน้า แล้วรู้สึกว่าเราทำสิ่งดีๆ ไว้นะ มันคือสิ่งที่เราคิดว่า ในอีก 5 ปี เราจะทำได้ไหม หนูก็มีความคิดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ตอบตัวเองได้ว่า มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำไปเรื่อยๆ คือ ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารัก ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบ แค่เราให้กำลังใจตัวเอง และมีคนข้างๆ เราที่สามารถให้กำลังใจเราได้เหมือนเพื่อนหนูเขาจะมองโลกในแง่สวย หนูเลยคิดว่าการที่เรา surround ตัวเอง กับคนที่ positive ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ”อย่างไรก็ดี เมื่อบทสนทนามาถึงช่วงสุดท้าย ความสามารถและด้วยทัศนคติ ที่เปิดเผยให้เห็นของผู้หญิงในวัย 17 ปีคนนี้ เธอมีความสามารถที่ได้พิสูจน์ด้วยผลงาน และรอเวลาที่ทำให้ทุกคนเห็น ไม่ใช่แค่มองเพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่มีพร้อมทุกอย่าง ทั้งทักษะ ความสามารถ เบื้องหลังที่สนับสนุน ทำให้เราอยากเห็นเส้นทางดนตรีของเธอทอดยาวไปไกลอย่างที่หวัง อย่างที่แอลลี่เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าพร้อมกันนี้ ศิลปินสาวยังฝากทิ้งท้ายให้แฟนๆ รอติดตามผลงานของเธอ อีกทั้งฝากขอบคุณสำหรับความรัก และกำลังใจให้เธออีกด้วย..“ตอนนี้คือพอกลับเกาหลีไม่ได้ แพลนก็ค่อยๆ เลื่อนไป เพราะว่าสถานการณ์ด้วย ก็ขอให้ทุกคนรอกันอีกนิดนึงนะคะ หนูก็จะพยายามทำให้งานครั้งนี้ออกมาให้ดียิ่งกว่าเดิมมากๆ เลยและชีวิตประจำวันหนูตอนนี้ คือ ทำงานแล้วก็เรียน ก็อาจจะต้องรอหนูกลับไปเกาหลี รอสถานการณ์ดีขึ้น จนที่หนูสามารถกลับไปอัดเพลง ถ่าย MV ได้หวังว่า เราจะอยู่ด้วยกันนานๆ และฝากติดตามโปรเจกต์ข้างหน้าของหนูด้วยนะคะ ตอนที่หนู come back ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกัน รักและคิดถึงทุกคนมากๆ ค่ะ”