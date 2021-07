งานดี!! "แด๊ดดี้ภาสวีร์" ดาว TikTok วัยใกล้เกษียณ พ่อเลี้ยงเดี่ยวหุ่นฮอต-หัวใจอบอุ่น

หนุ่มใหญ่บุคลิกภูมิฐาน ผู้นั่งอยู่เบื้องหน้าผู้สัมภาษณ์คือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยววัย 56 ปี ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัย ประกอบกับรูปร่างสุดฟิตแอนด์เฟิร์ม ที่ทำเอาคนหนุ่มเห็นแล้วยังต้องอิจฉา และไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคนวัยใกล้เกษียณแล้วทำให้ทันทีที่เขาได้ปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาที ในคลิปวิดีโอบนแอปพลิเคชัน Tiktok ของลูกสาวชื่อบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 1.4 ล้านคน ก็ทำเอาคุณพ่อผู้นี้โด่งดังเป็นพลุแตกไม่แพ้ผู้เป็นลูก จนอาจกล่าวได้ว่าคุณพ่อดาว Tiktok ย้อนเล่าถึงเรื่องราวที่ทำให้ตนเองกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาได้ ให้แก่ทีมข่าว MGR Liveได้ฟังว่า เดิมทีทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่สนิทกันมากอยู่แล้ว เมื่อตนเองต้อง Work from Home และลูกสาวต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ประกอบกับลูกสาวเล่น Tiktok อยู่ก่อนแล้ว มีเวลาว่างตรงกันจึงชวนผู้เป็นพ่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด“จุดเริ่มต้นมาจากที่ลูกสาวพี่เขาเรียนออนไลน์ อยู่บ้าน ก็มีเวลาที่จะเล่นกับพี่มากขึ้น ปกติก็สนิทกันมากอยู่แล้วเพราะเป็นลูกสาวคนเดียว พี่ก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและมีความสนิทสนมกับลูกสาวแทบทุกเรื่องช่วงนั้นงานที่ออฟฟิศไม่มีประชุม ไม่ได้เข้าออฟฟิศมาหลายเดือนแล้ว เราใช้ประชุมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แล้วลูกสาวเขาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน พี่ก็เลยมีเวลาอยู่บ้าน เล่นกับลูกมากขึ้นพี่ไม่เคยรู้จัก Tiktok มาก่อน เพิ่งมารู้จักตอนที่เขามาเล่น การที่เขาไปทำช่อง Tiktok วัยรุ่นสมัยนี้เขาอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆเดี๋ยวทำอย่างนี้นะ เดี๋ยวพ่อเล่นอย่างนี้นะ เขาเป็นทั้งผู้กำกับ ทั้งตัดต่อ ทั้งสร้างคอนเทนท์ ทำอะไรเองแต่โดยส่วนตัว เมื่อก่อนเวลาเราไปทานข้าว ขับรถ ตอนเราทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น เขาก็ชอบถ่ายรูปพี่เอาไปลงโซเชียลฯ บ้าง ถ่ายเป็นคลิปไปลงไอจีบ้างเนื่องจากว่าเรา 2 คนเป็นพ่อลูกที่สนิทกันมาก เขาไม่มีแม่ มีพี่เป็นทั้งเพื่อน เราก็เล่นกับเขาไปด้วย”การเล่น TikTok นั้น นอกจากจะเป็นการได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกสาวแล้ว ยังถือเป็นเปิดโลกให้คุณพ่อผู้นี้ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย“จากที่เราทำงานอยู่ในมุมของเรา อยู่ในวงการของเราคืออสังหาริมทรัพย์ตัวพี่เองก็เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเฉพาะในวงการอสังหาฯเท่านั้น เราทำงานด้านนี้ เวลาไปสัมมนาเราก็มีกิจกรรม เต้นๆ กระโดดๆ อะไรพวกนี้อยู่พี่ว่าเป็นผลดีนะเรามีคนรู้จักมากขึ้น ตอนนี้ก็เปิดโลกทัศน์ ไปเข้าวงการที่เป็นสื่อออนไลน์มากขึ้น เพราะเราทำงานด้านที่จะต้องมีคอนเนกชัน แล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์ ก็สนุกดีเพราะว่ามีเวลาว่าง แล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเขาด้วย แต่ถ้าเปิดเทอมคงน้อยลง เพราะเขาต้องกลับไปเรียนเหมือนเดิม”หลังจากแจ้งเกิดในวงการ Tiktok เป็นที่เรียบร้อย ชาวเน็ตทั้งหลายก็ได้มอบฉายาให้เขา ในฐานะที่เป็นคุณพ่อสุดฮอตนั่นเอง“ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอก แด๊ดดี้ในความหมายของเขาคืออะไร ตอนแรกก็เข้าใจว่าคือแค่พ่อป๋าที่มีน้องๆ เด็กๆ น่ารักๆ อะไรแบบนี้ แล้วคำว่าพี่ก็เพิ่งมารู้ ทิพย์คือจินตนาการไม่ใช่ของจริง อะไรประมาณนี้ ได้ศัพท์ใหม่มาเยอะพี่ก็มองดูตัวเอง ไม่คิดว่าใครจะเรียกว่าพี่ อาจจะเรียกว่าคุณพ่อก็ได้ บางคนเรียกเราว่าลุงนะ แต่เป็นลุงที่ยังมี six pack อยู่ จะโอเคมั้ย ลุงก็ได้ แล้วแต่จะเรียก แต่เราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพ”นอกจากนี้ แด๊ดดี้ตูน ยังได้เปิดเผยที่มาของชื่อลูกสาวที่ตนเองเป็นผู้ตั้ง ให้แก่ผู้สัมภาษณ์ได้ทราบ ซึ่งชื่อฟังดูเรียบง่าย ทว่าน่ารักสะดุดหู และมีความหมายชัดเจนในตัวเองอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น คุณพ่อผู้นี้มีสถานะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ในขณะที่น้องมีเธออายุได้เพียง 5 ขวบ จึงทำให้เขาต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและเพื่อนของลูกสาวตั้งแต่นั้นมาดังนั้นไม่ใช่ความผิดของแม่เลยที่แม่เขาเลิกไป เขาก็ต้องการมีอนาคตที่ดีของเขา และขณะนั้นเราไม่สามารถซัพพอร์ตและให้เขาได้พี่โชคดีอย่างหนึ่ง ที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่แม่เขาเลิกไป เขาจะได้ไม่โทษแม่ เพราะเขาเห็นเหตุการณ์มาตลอด เป็นความผิดของเราที่ผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงให้ดี แต่เราดูแลไม่ดีพอ ซึ่งพี่ก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆ ว่าเราไม่สามารถประคับประคองให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและอีกเรื่องก็คือ พ่อแม่พี่ก็แยกทางกัน ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับลูกของเรา แต่ในที่สุดเราก็ไม่สามารถทำได้ ก็เป็นความผิดของเราที่เราต้องรับผิดชอบ ดังนั้นพี่ก็จะต้องเป็นให้ได้ทุกอย่าง ในความเป็นพ่อแม่ด้วย และเป็นเพื่อนของเขาด้วย”สาวน้อยเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อ จึงทำให้เธอมีบุคลิกที่ห้าวๆ ลุยๆ ติดตัวมา แต่ขณะเดียวกัน แม้จะสนิทสนมกับคุณพ่อมากเพียงใด แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นคือเรื่องของผู้หญิงๆ ที่น้องมีเธอต้องอาศัยคำปรึกษาจากคุณแม่แทน“เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว การเลี้ยงลูกมันก็จะไม่นิ่มนวลอ่อนหวานเหมือนกับแม่เลี้ยง เพราะคุณแม่เขาเลิกกับพี่ไปตั้งแต่อายุ ร่วม 5 ขวบ พี่ก็เลี้ยงตั้งแต่นั้นมา ตอนเด็กๆ มีพี่เลี้ยง มีช่วงนึงเขาจะพูดภาษาใต้ได้ พี่เลี้ยงเป็นคนใต้ พูดภาษาพม่าบางคำ เพราะช่วงนั้นพี่เลี้ยงเป็นพม่า และพี่เลี้ยงที่เขารักมากที่สุด เป็นคนลาว เขาก็จะกินส้มตำเป็น กินเผ็ดๆ ได้เขาเลี้ยงไม่ยาก ตอนนี้ก็ 20 แล้ว เขาเป็นคนแข็งๆ บุคลิกลักษณะ รวมถึงท่าเดิน เขาจะเดินแบบผู้ชาย เคยให้เขาดูเวลาที่ถ่ายคลิปอันนี้ยกตัวอย่าง อยู่ที่การที่เราเอาใจใส่เขา พี่ก็จะพยายามมีส่วนร่วม พยายามให้ดีที่สุดพี่ก็บอกเขาว่า เรื่องการเรียนในมหาลัย ทางด้านวิชาการ เฉพาะด้านนั้นๆ หนูเรียนได้หมด แต่ด้านการใช้ชีวิตในโลกภายนอก หนูไม่สามารถหาที่ไหนได้ ทำให้เขาปรึกษาเราได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องของผู้หญิง”ในเมื่อมีลูกสาวสวยขนาดนี้ แน่นอนว่าต้องมีหนุ่มๆ เข้ามาขายขนมจีบเป็นธรรมดา ซึ่งคนเป็นพ่อเอง ก็มีคำแนะนำถึงเรื่องนี้แก่ลูก โดยให้ดูตัวอย่างจากตนเอง ทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ควรทำ“เขาจะรู้เห็นเหตุการณ์มาตลอดว่า พี่ประพฤติไม่ดีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้หญิง ยกตัวอย่างไว้ว่า หนูเองก็เห็นแล้วว่าไม่ดี ผู้ชายชอบอะไร หวังอะไรจากผู้หญิง เวลามีผู้ชายเข้ามาติดต่อกับหนู มาจีบหนู หรือผู้ชายเขาหวังอะไรจากหนู หนูก็รู้ ดูจากพ่อเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ดี เพราะพี่ไม่ใช่ว่าดีซะทุกอย่าง ในบางเรื่องเขาก็จะรู้เองถ้าเราสนิทและใกล้ชิด มีอะไรเขาจะปรึกษาได้ทุกเรื่อง รวมไปถึงลักษณะสเปกของผู้ชายด้วย เขาไม่ใช่คนหมวย ไม่ได้ชอบผู้ชายตี๋ เขาชอบผู้ชายที่มีสเปกลักษณะเดียวกับพี่ คือชอบผู้ชายดูเข้มๆ คมๆ อายุไล่เลี่ยกันผู้ชายก็เหมือนนกยูง เวลาจะจีบผู้หญิงต้องโชว์ เรื่องโปรโมชัน นกยูงมันชอบรำแพนหางแล้วก็โชว์หางให้ตัวเมียได้เห็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการหาคู่ อย่างพี่ก็เหมือนกัน มีรถสปอร์ตหรูๆ ในส่วนนึงจะบอกว่าเป็นความชอบ แต่ส่วนหนึ่งก็เหมือนนกยูงเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องดูและวิเคราะห์ให้ดี หนูไม่จำเป็นต้องเลือกคนรวยมาตั้งแต่ต้น เพราะความรวยมันสามารถสร้างได้ เพราะพ่อก็ไม่ได้รวยมาก่อน แต่ควรเป็นผู้ชายที่มีอนาคต”คุณพ่อภาสวีร์ กล่าวต่อว่า การเกิดมาของน้องมีเธอ เปรียบได้กับของขวัญอันแสนวิเศษ เพราะเธอคือแรงผลักดันให้ผู้ชายคนหนึ่ง หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น“ถามว่าตอนนั้นตกใจมั้ยที่จะมีลูก ตกใจนะ อีกใจก็อยากมี แต่อีกใจก็รู้สึกว่า ความสนุกสนานของเรามันจะหมดไปรึเปล่า พอมีลูกแล้วชีวิตความเป็นหนุ่มต้องจบแน่ๆดังนั้นพอมีแล้ว มันก็ทำให้อะไรๆ เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างในเรื่องของความรับผิดชอบ การทำมาหากิน เป้าหมายในอนาคต ความมุ่งมั่นในการทำงาน การทำงานก็ดีขึ้น Mindset ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือความรู้สึกที่เราจะสร้างชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยความที่ต้องเลี้ยงเพียงคนเดียว จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พ่อคนนี้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะได้อยู่ดูแลลูกสาว ตลอดจนไม่ให้เป็นภาระของลูกในอนาคตแล้วตอนที่ดูแลสุขภาพ เขายังเรียนไม่จบ พี่เองก็ขอให้อย่าเพิ่งตาย ไม่ใช่อยู่ดีๆ แบบนักฟุตบอลวิ่งอยู่กลางสนามแล้วตายเลย จะทำยังไง เราต้องออกกำลังกาย ไม่มีไขมัน เส้นเลือดอุดตัน ศึกษาเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตอนนี้เขายังไม่มีครอบครัว ยังไม่สามารถทำงานหรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้ ก็ต้องเป็นเราเท่านั้น เพราะแม่เขามีแฟนใหม่แล้ว มีลูกใหม่แล้ว ถึงแม้จะมีการติดต่อกันบ้าง เพราะว่าแม่ลูกกัน แต่ว่าแม่เขาก็ต้องไปดูแลสามี ไปดูแลลูกเขา ไปดูแลครอบครัว ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปตอนนี้ ใครจะดูแลเขา อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราหันมาดูแลสุขภาพตนเองส่วนหนึ่งดูแลสุขภาพไว้เพื่อไม่ให้เป็นภาระเขา เพราะถ้าเกิดว่าในอนาคตเขามีครอบครัวแล้ว มีลูกต้องดูแล นอกจากเรามีเขาคนเดียว เขาก็มีเราคนเดียวเหมือนกันที่เป็นญาติจริงๆ ที่เป็นพ่อจริงๆถ้าเขามีครอบครัวแล้ว แล้วเราไม่ดูแลสุขภาพ ป่วย แล้วเขาจะไม่มาดูแลได้มั้ย พี่ว่าคงไม่ เขาคงแบ่งเวลาตรงนั้นมาดูแลเราอีก เป็นภาระเขาอีก”เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้น ก็ทำให้คุณพ่อผู้นี้หันลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเอง โดยเริ่มจากการเข้าฟิตเนส แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ขึ้น ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายตามฟิตเนสดังเดิมไม่ได้ เขาจึงซื้อเครื่องออกกำลังกายมาไว้ในบ้านช่วงนั้นก็มีเพื่อนสนิทคนนึง เขาออกกำลังกาย ไปเข้าฟิตเนส เข้าไปไม่ค่อยได้เล่น มันชวนไปคุยมากกว่า ไป 2 ชั่วโมง เล่นซักประมาณ 15 นาที นอกนั้นคุย ตอนนั้นก็ออกกำลังกายบ้างแล้วตอนนี้ฟิตเนสปิด พี่ก็ถือว่าลงทุนไปแล้ว ยกไปแล้ว กลับมาอยู่บ้านก็เลย เอาไงดีวะ ก็เลยซื้อเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่บ้าน ทีนี้มีเครื่องออกกำลังกายไว้ที่บ้าน เราต้องเล่นต่อ ไม่ได้มาทำงาน อยู่แต่กับบ้าน ก็เลยออกกำลังกายที่บ้านเกือบทุกวัน”และยิ่งต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในคลิปวีดิโอของลูกสาวแบบนี้ ก็ยิ่งต้องให้คุณพ่อสุดฮอต ต้องฟิตหุ่นให้ดูดีอยู่เสมอคือไม่ได้บอกว่าพ่อต้องไปออกกำลังกาย ไม่ได้ชี้นิ้วสั่ง แต่จะแกล้งๆ ถาม วันนี้พ่อไม่เล่นเวทเหรอ ไม่ออกกำลังกายเหรอ ก็จะรู้แล้วว่าเขากระตุ้นให้ไปเล่น เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายกับหนูนะ พ่อต้องถอดเสื้อด้วยสิ ก็ถามต้องถอดด้วยเหรอ คนดูไม่เบื่อเหรอ เขาให้ถอดเสื้อ เพราะที่เป็นไวรัลเยอะๆ ก็ถอดเสื้อดังนั้นอยู่ออกกำลังกายเพื่อดูแลเขา แล้วก็ถ้าเราแก่ตัวไปมากๆ สมมติพี่อายุยืนหน่อย 70-80-90 เป็นอนาคตที่เราไม่รู้ แล้วเราป่วย เราไม่มีใคร เขาก็ต้องเสียเวลาเป็นภาระเขาอีก ไม่ต้องเป็นภาระของเขาจะดีที่สุด”การมีสุขภาพที่แข็งแรงและรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม ในวัยใกล้แตะเลข 6 ของแด๊ดดี้สุดฮอต นอกจากจะเป็นผลดีต่อตนเองแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรอบตัวให้กันมาดูแลสุขภาพเช่นกันอีกด้วย“ช่วงนี้พี่มีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นเราต้องแก่อย่างมีคุณภาพ ในอนาคตเรื่องของอายุ มันจะไม่เหมือนคนรุ่นก่อน เพราะว่าคนหันมาใส่ใจดูแลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นอย่างวิ่งในหมู่บ้านเมื่อก่อนรุ่นๆ เดี๋ยวนี้พอเห็นพี่เป็นแบบนี้ เริ่มมีเฮียออกมาวิ่งในหมู่บ้านมากขึ้น ดีเหมือนกัน”สำหรับเคล็ดลับการดูแลตนเองให้ดูอ่อนกว่าวัยของคุณพ่อวัยใกล้เกษียณผู้นี้ นอกจากการออกกำลังกายกับเครื่องออกกำลังกายแล้ว เขายังใช้การ cardio เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ที่นอกจากจะช่วยเรื่องของสุขภาพแล้ว ยังส่งให้บุคลิกภาพกระฉับกระเฉง ลดอายุลงได้หลายสิบปี“ไลฟ์สไตล์ของพี่คือ ชอบ cardio ชอบวิ่ง ชอบเล่นกีฬา แต่ว่าไม่ได้มีกล้ามก็เพื่อสุขภาพด้วย เพราะยังไงเรื่องของสุขภาพมันสำคัญมากการย้อนวัยมันทำได้ มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่บุคลิกภาพ บุคลิกคนแก่กับบุคลิกภาพคนหนุ่มสาว คนแก่จะมีบุคลิกภาพอีกอย่างวิธีเริ่มต้นง่ายๆ ของการเปลี่ยนหรือย้อนวัย ทำได้เริ่มตั้งแต่บุคลิกภาพเลย ง่ายๆ เลยวิธีการออกกำลังกาย คือการทำ cardio จะทำให้เรารู้สึกสดใสมากขึ้น พอเรารู้สึกสดใสมากขึ้น กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไวแต่ถ้าสัปดาห์ไหนที่เราไม่ออกกำลังกาย โดยเฉพาะคนสูงอายุ แล้ว จะซึม จะเฉา พอเฉาก็จะดูเหมือนแก่ ดังนั้นการ cardio มันก็จะทำให้เรากระชุ่มกระชวย บุคลิกภาพมันก็จะเปลี่ยน”อีกทั้งเรื่องอาหารการกินก็เป็นปัจจัยสำคัญ ยิ่งคนวัยนี้ที่ระบบเผาผลาญดีไม่เท่าคนหนุ่มสาว คุณพ่อเลือกใช้วิธี IF เพื่อกำหนดช่วงเวลารับประทานอาหาร“ศึกษาเรื่องการคุมอาหารมากขึ้น แล้วก็ทำ IF กินเป็นช่วงเวลา ควบคุมระยะเวลาการกินอาหาร โดยพื้นฐานแล้วพี่เป็นคนชอบกินของหวาน ชอบกินขนม IF มันก็ช่วยได้เยอะแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อถ้าจะสร้างหุ่นนะ มันต้องเข้มข้นในการดูแลตัวเองมากขึ้น การเล่นเวทกล้ามเนื้อ อาจจะขึ้นไม่ง่ายเหมือนกับเด็กวัยรุ่น เพราะว่ากล้ามเนื้อของผู้ใหญ่ในวัยนี้จะขึ้นช้าแล้วก็สลายไว ก็ต้องดูแลทุกส่วน”และในขณะนี้ ประเทศไทยและทั่วโลก กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะร่างกายที่แข็งแรงของประชาชน ถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ“ในต่างประเทศ เรื่องสาธารณสุข ในหลายๆ ประเทศเขาให้ความสนใจเรื่องนี้สังเกตดูได้ถ้าเราออกกำลังกายแล้วจะเฟรช มันก็จะสดใสมากขึ้น มีแรงในการทำงาน ทำให้การทำงานของเราดีขึ้นไม่ได้พูดเวอร์ มันเป็นเรื่องจริง หลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว เขาให้ความใส่ใจประชาชน โดยเฉพาะตอนนี้เป็น Aging society ดังนั้นต้องมาดูแลประชาชนทั่วไป หรือมีนโยบายภาครัฐมาให้ความใส่ใจ เพราะมันมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและที่สำคัญที่สุด การออกกำลังกาย ไม่เจ็บป่วยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่เป็นภาระของสาธารณสุขประเทศ ที่จะต้องเอางบประมาณมาดูแลตรงนี้มากขึ้น แทนที่จะเอาไปดูแลในส่วนอื่นๆ”แด๊ดดี้ภาสวีร์ ยังฝากถึงคนที่ยังไม่หันมาดูแลตัวเอง อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะหากให้ความสำคัญกับสุขภาพ ยังไงก็ต้องจัดสรรเวลามาออกกำลังกายได้แน่นอน“ถ้าไม่ออกกำลังกาย มันจะมีภาวะพวกนั้น(วัยทอง)มากขึ้น และคนสูงวัยจะมีเรื่องของการพักผ่อน การนอนหลับ ออกกำลังกายทำให้นอนหลับสบาย ถ้าไม่ได้ออกจริงๆ หลายๆ วัน ทั้งบุคลิกภาพ ทั้งความคิด ทั้งรูปร่างหน้าตา ทั้งอนุมูลอิสระอะไรต่างๆ ไม่เป็นผลดีเลยแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกาย มันมีผลเกี่ยวเนื่องกับงานนะ มีผลเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพหรือการใช้ชีวิต พื้นฐานของคนที่จะทำธุรกิจ ต้องมีไอเดียหรือความคิดดีๆ เกิดจากสมอง มันสร้างได้จากวิธีคิดที่ดี จิตใจที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงทั้งนั้น ถ้าป่วยไปจะทำยังไง ต้องดูแลสุขภาพ”มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะอยากทราบว่าคุณพ่อสุดฮอตผู้นี้ประกอบอาชีพอะไร ซึ่งความจริงนั้น ชื่อของเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะโด่งดังจากคลิป Tiktok ของลูกสาวมานานแล้ว“พี่ทำอาชีพเกี่ยวกับ Real estate มา 20 ปีแล้วทำเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ด้านการลงทุน ด้านการซื้อทรัพย์ ซื้อมาขายไป รับซื้อ จดทะเบียนกับบริษัทร่วมทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น มี mini developers เป็นโครงการจัดสรรอีกส่วนนึงเป็นเรื่องของการอบรมการทำการตลาดด้านการขาย หรือพูดง่ายๆ ว่านายหน้า agent เพื่อที่จะขายทรัพย์ของเราที่มี รับฝากขายบ้านมือสอง อบรมด้านการตลาด การขายโดยเฉพาะด้านการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวกับ real estate agent ในการวิเคราะห์ทรัพย์ วิเคราะห์ด้านสินเชื่อต่างๆ ซึ่งเป็นวงจรในการทำการตลาดแล้วก็การขายทรัพย์ทั้งหมด ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านที่รับซื้อมาและขายไปตรงนี้บริษัทเราที่ทำถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านทรัพย์ย ซึ่งต่างประเทศเขาก็ให้ความสำคัญในด้านนี้”นักธุรกิจหนุ่มใหญ่กล่าวต่อไปว่า ก่อนที่จะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกมาก็มาก แต่ก็ได้แรงใจสำคัญก็คือจึงทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้ และตอนนี้คุณพ่อก็พร้อมให้การสนับสนุนในเส้นทางที่ลูกสาวเลือกเดินเช่นกัน“สมัยก่อนที่มีเขาใหม่ๆ เริ่มจากเราเป็นพนักงานขายตัวเล็กๆ คนนึง แล้วก็มีความรู้มากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น เราก็เอาประสบการณ์ของเรามาหลอมรวมเป็นธุรกิจ ในแบบที่เรารู้ข้อดีและข้อเสีย จะรู้วิธีการขาย วิธีการทางการตลาดต่างๆ ถ้าจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนจะเปิดร้านอาหาร ต้องรู้ตั้งแต่พนักงานเสิร์ฟในครัว หลังบ้านจนถึงหน้าร้านรวมถึงเราจะต้องรู้ถึงความต้องการของนายหน้า หรือแม้กระทั่งการขายว่าจริงๆ แล้วต้องการอะไร เพราะพี่ไม่ได้อยู่ดีๆ แล้วเปิดกิจการเลย เราทำเป็นทุกอย่าง เรารู้เทคนิคทุกแง่มุมของธุรกิจนี้มาก่อน จึงสามารถทำธุรกิจนี้เติบโตมาได้ ก็เป็นตัวผลักดันมาจนถึงปัจจุบันสุดท้าย แด๊ดดี้ภาสวีร์ ได้ฝากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตาม ตลอดจนทุกกำลังใจที่ส่งให้กัน และหลังจากนี้ก็อาจมีโอกาสได้พ่อลูกสุดฮอตคู่นี้เห็นในช่องทางอื่นนอกจาก Tiktok เพราะล่าสุด มีแมวมองเชิญชวนทั้งคู่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วอีกด้วย“เขาแค่ติดต่อเข้ามาว่าสนใจไปแคสต์มั้ย มีงานโฆษณา แล้วก็ละคร แด๊ดดี้สนใจมั้ย ก็บอกไปว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลย เราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Real estate แต่ถามว่าให้ไปทำ ทำได้นะ เพราะขนาดลูกให้แต่งเป็นผู้หญิงพี่ยังทำได้เลย ให้ไปเล่นพี่ก็ทำได้แหละ แต่ว่ายังก่อน ของพี่แค่สอบถามมาเฉยๆ แต่ตอนนี้ลูกสาวพี่เขาเซ็นสัญญากับทางแกรมมี่แล้วก็ฝากขอบคุณ คอมเมนท์แต่ละคอมเมนท์เข้ามา ชอบอ่าน เพลินแล้วก็มีความสุขดี แล้วก็คอนเทนท์หยอดๆ แหย่ๆ เล่นๆ ก็อ่านหมด ทุกคนน่ารักมากเลยสัมภาษณ์โดย : ทีมข่าว MGR Liveเรื่อง : กีรติ เอี่ยมโสภณภาพ : พลภัทร วรรณดีขอบคุณภาพ : อินสตาแกรม @meturr และเฟซบุ๊ก "ภาสวีร์ ลพอุทัย"