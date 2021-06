เจาะทางรอดใหม่ "เลือดตัวเงินตัวทอง" พิชิตโควิด "หมอเหี้ย" คอนเฟิร์มครั้งแรกของโลก!!

เหี้ย New normal







“ผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนไปด้วย ว่าคำว่า “เหี้ย”มันก็ฟังดูสะดุ้งเหมือนกัน แต่หลายๆ คนก็เรียกอย่างอื่นได้ เช่น ตัวเงินตัวทอง หรือในมหิดลเขาเรียกมาตั้งแต่สมัยไหนว่า “บุ๋ย” คนในนี้เห็นตัวเงินตัวทองก็ไม่ได้ไปชี้บอกเหี้ย เขาเรียก “บุ๋ยๆๆ”มันก็ดูลื่นดีในการเรียก



ผมว่าชื่อนี้มันเริ่มคุ้นชินกับเรามาก แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะ คนเราเวลาเอาไปพูด บวกกับอารมณ์การพูด บวกกับวัตถุประสงค์ มันแยกออกอยู่แล้วว่าอันนี้หมายถึงสัตว์ กับอันนี้หมายถึงคำด่า



สังเกตอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดเอาไปเล่นเป็นตลกที่เขาพูดกันในทีวีก็จะดูดเสียง แต่เวลาผมไปรายการนู้นรายการนี้ เขาก็จะเห็นวัตถุประสงค์ของเรา เหี้ยเต็มรายการเขาก็ไม่ได้ดูดเสียง เพราะความหมายมันชัดเจนว่าเราหมายถึงสัตว์



ในไทยเราก็แปลก จริงๆ เราก็เรียกตัวเงินตัวทองมาจนเราคุ้นชินมาก แต่ในพจนานุกรมก็ยังไม่มีคำแปลของตัวเงินตัวทอง ก็ยังคงใช้คำว่าเหี้ยอยู่ บางทีผมเขียนงานวิจัย ชื่อโครงการผมมันมีตัวเหี้ย เราก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Varanus salvator แต่พอชื่อโครงการแปลเป็นภาษาไทย ศึกษาในเหี้ย คำว่าตัวเงินตัวทองมันก็ไม่มีในพจนานุกรมไง มันมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนคำว่าเหี้ย (หัวเราะ)



อย่างตอนที่ผมทำหนังสือขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่แรก ว่าตัวเงินตัวทองในประเทศไทยมีเรื่องเล่าอะไรบ้าง อย่างในภาษาอังกฤษ update information แปลเป็นไทยก็ทันสถานการณ์ แต่มันไม่มีคำอื่นแทน ก็ต้อง ทันสถานการณ์เหี้ย เหี้ยที่ไหน เหี้ยในประเทศไทย ก็เลยตั้งชื่อภาษาอังกฤษขึ้นมาว่า Always here คำว่า here ก็ทับศัพท์เอา ยังไงเขาก็อยู่รอบตัวเรา มันก็ดูขำๆ ดีเหมือนกัน”