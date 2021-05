“อย่าไปกลัววัคซีน เพราะโรคมันน่ากลัวสุด” แพทย์ชี้ยิ่งรอวัคซีนป้องกัน = เชื้อยิ่งกลายพันธุ์อันตราย!!?

“อังกฤษ”“โมเดอร์นา-ไฟเซอร์”และเปิดเผยแก่รู้สึกกังวลถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ในขณะนี้ ที่ดูรุนแรง เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งพบเชื้อกลายพันธุ์ อย่างและซึ่งก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลก (Who) ออกมาเตือนถึงเรื่องโควิดสายพันธุ์อินเดีย-อังกฤษ-บราซิล และแอฟริกา เป็นเชื้อโควิดที่น่ากังวล ต้องเฝ้าระวังเพราะติดเชื้อได้ง่ายขึ้น“มันขึ้นอยู่กับว่า มีคนนำมาจากชายแดน มาจากเขมร และครั้งนี้มาจากมาเลเซีย มันก็มีโอกาสที่จะมาเรื่อยๆ แต่ตราบใดที่ประเทศเพื่อนบ้านเรายังมีเชื้ออยู่ เราก็คงได้รับเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เราคงหนีไม่พ้นมันก็ระบาดไปทั่ว ผมว่าอีกหน่อยก็มาหมด คือ มันหลบหลีกภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีน หรือว่าเคยป่วยมาแล้วในสายพันธุ์เดิม หรืออาจจะป่วยซ้ำได้ในสายพันธุ์ใหม่ ในสายพันธุ์แอฟริกาใต้”ทว่า หลังพบเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในกลุ่มผู้ป่วย 3 ราย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สร้างความกังวลต่อความรุนแรง และเกิดคำถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่าสามารถคุ้มครองตัวสายพันธุ์ได้หรือไม่โดยหมอมนูญได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นการป้องกันไม่ให้ป่วยหนักเท่านั้น เพราะเชื้อที่เข้ามาเป็นสายพันธุ์ใหม่ ที่ยังไม่มีวัคซีนไหนรองรับ 100%วัคซีนที่เขาผลิตขึ้นมานั้น เป็นการเอาต้นตอสมัยที่แพร่ระบาดในเมืองจีน อู่ฮั่น มันยังโชคดีที่สามารถจะป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้ เพราะเวลานี้สายพันธุ์อังกฤษมันครองโลก มันไปทุกประเทศเลย เพราะมันระบาด ติดต่อกันง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมแต่อินเดียก็ติดต่อกันง่ายอยู่แล้ว มันก็เริ่มระบาดไปในหลายประเทศ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ก็คงติดต่อกันง่ายด้วย และยังมีสายพันธุ์บราซิลอีกอันหนึ่ง ซึ่งก็ติดต่อกันง่าย มันก็จะพยายามกันมา พยายามกันแข่งกันว่าจะแทนที่ตัวไหน แต่สายพันธุ์ G หายไปแล้วอย่างไรก็ดี ตอนนี้วัคซีนที่ได้รับการรองรับจาก WHO มีเพียง วัคซีนไฟเซอร์ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า วัคซีนโควิชิลด์ (Covishield) วัคซีนจอห์นสัน และวัคซีนโมเดอร์นา เหลือเพียงซิโนแวคเท่านั้นที่ไม่ได้รับการรองรับยืนยัน เพราะอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่โดยก่อนหน้านี้ มีการแชร์บนโลกโซเชียลฯ ที่บอกว่า WHO รับรองวัคซีนซิโนแวค เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนั้น เป็นข้อมูลที่ผิด ซี่งวัคซีนที่ไทยนำเข้ามา มีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับอนุมติจาก WHO คือ แอสตร้าเซนเนก้า เพราะสามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่าจำนวนโดสที่กำหนดไว้ในฉลากข้างขวด และสามารถทำได้อย่างเกิดประโยชน์ประสิทธิภาพไม่ลดลงไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจอห์นสัน (Johnson & Johnson) วัคซีนสปุตนิก วี (Sputnik V) วัคซีนแคนซิโน (CanSino Biologic Inc.) และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดเข็มเดียวได้เลย แล้วปูพรมไม่ใช่ฉีดเข็มเดียวแล้วมาฉีดเข็ม 2 ให้คนที่ได้รับเข็มแรก เพราะมันจะไม่เพียงพอถ้าทำอย่างที่ผมบอก 60 ล้านคน 61 ล้านโดส ได้ทั้งหมด 60 ล้านคนได้เลย ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียว แต่แรงงานต่างด้าว คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็ฉีดให้เขาด้วย ฉีดฟรีให้หมดเลย เพราะแอสตร้าเซนเนก้าราคาถูกมาก แค่ 100 บาทแค่นั้นเอง”อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดในโลกออนไลน์ในขณะนี้ ที่มองว่าวัคซีนทางเลือกเป็นตัวยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ มีการออกมาเรียกร้องให้รัฐเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก ที่นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อที่ต้องการ ให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งประชาชนสามารถได้รับการฉีดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีมุมมอง และช่วยสะท้อนเอาไว้ว่า การนำวัคซีนทางเลือกเข้ามา สามารถพิชิตเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะเป็นวัคซีนตัวเก่าเหมือนที่ผมบอกฉีด 50 ล้านคน ผมว่าไม่พอหรอก ต้องฉีดมากกว่านั้น ถ้า 70% ของประเทศก็ไม่พอ80-90 เปอร์เซ็นต์เลย แล้วปีหน้าต้องเอาเข็มใหม่มาฉีดรุ่นใหม่ไม่มีใครผลิตเลยเชื่อว่าปลายปีทุกบริษัทเร่งพัฒนาวัคซีนตัวอื่นมา ไม่ว่าแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค หรือไฟเซอร์ เขาจะเป็นวัคซีนรุ่นที่ 2 แล้ว”ขณะที่ล่าสุดผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้พูดถึงวัคซีนโมเดอร์นา ในช่วงหนึ่งของรายการ เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ หลังองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย โมเดอร์นา ผ่าน อย. ไทยแล้ว ไว้ว่า วัคซีนโมเดอร์นาไม่ควรจะรอถึงเดือนตุลาคมพร้อมฝากถึงองค์การเภสัชกรรม ถ้าตอนนี้ประชาชนอยากจ่ายเงินเต็มจำนวน คิดว่ามีคนจองแน่ๆ และอยากจะรู้ว่า ที่บอกว่าพร้อม อยากเร่งนั้น ไปสั่งซื้อแล้วหรือยังนอกจากนี้ ผ่านสายตาของหมอมนูญ รู้สึกกังวล หากคนไทยยังไม่ได้รับการฉีดเพื่อภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะอาจจะทำให้สถานการณ์โควิดยิ่งเลวร้าย และอาจจะทิ้งรอยแผลลึกไปอีกนาน เพราะประเทศไทยถือว่ามีเชื้อกลายพันธุ์ครบในขณะนี้แล้วเราฉีดให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันสายพันธุ์อังกฤษก่อน แล้วปีหน้าเราต้องสั่งวัคซีนรุ่นใหม่ ซึ่งจะพัฒนาบรรจุหลายสายพันธุ์ คงไม่ได้บรรจุแต่แอฟริกาใต้ แล้วแต่ว่านักวัคซีนวิทยาเขาจะเอาตัวไหน คือ ยิ่งมีสายพันธุ์มากก็ยิ่งดีอย่าไปกลัววัคซีน เพราะโรคมันน่ากลัวสุดๆ เมื่อเป็นจะเป็นทั้งครอบครัว และคนที่ป่วยหนัก คือ คนที่อายุมากสุดในบ้าน และคนที่มีโรคประจำตัว ป่วยแล้วรักษากลับไปบ้านไม่ได้หายใจปกติ บางคนยังต้องใช้ออกซิเจนต่อเนื่อง ปอดจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ มันไม่เหมือนกับโรคระบาดปีที่แล้ว มันคนละโรคกันเลย มันแรงกว่ากันเยอะมาก”อย่างที่รู้กัน ปัจจุบันวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย มีเพียงวัคซีนของซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า จำนวนวัคซีนที่จองมาทั้งหมดของรัฐบาลนั้น ยังไม่เพียงพอเพื่อลดการระบาดของโรค และสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตแก่ประชาชนและดูเหมือนว่า ยังไม่มีคำตอบชัดเจนถึงเหตุผลว่า ทำไมวัคซีนทางเลือกจะนำเข้าได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคมไม่ได้ สวนทางกับจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น และเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่มีอย่างขีดจำกัดในการดูแลผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น