พ่นไฟภาษาเดียว ธรรมดาไป!! เจาะใจ “แร๊ปเปอร์ไทย-มลายู” พาความเก๋าสู่อินเตอร์ [มีคลิป]

“มลายูสยาม”

ศิลปินแร็ปเปอร์เจ้าของบทเพลงเปิดใจกับผู้สัมภาษณ์ ถึงจุดเริ่มต้นของการได้รับโอกาสเป็นศิลปิน และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอดแทรกภาษา ตัวตน วิถีชีวิต จนกลายเป็นที่ยอมรับต่อประเทศเพื่อนบ้าน“ช่วงนั้นผมก็ทำงานด้วย เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย แล้วร้องเพลงตามสถานที่บันเทิง แต่ผมเริ่มต้นตรงที่เป็นจุดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็เลยร้องเพลงสากลเยอะ เราก็ได้รู้จักลูกค้ามากหน้าหลายตา ที่เป็นต่างชาติจนนายทุนคนหนึ่งก็เห็นพรสวรรค์ของเรา คือ ให้เราเป็นคนร่วมก่อตั้งเขามาดูผมเป็นระยะหนึ่งแล้ว ไม่ได้แค่คืนนั้นคืนเดียว เขาชอบผมที่ว่าผมร้องเพลงหลากหลายสไตล์ แล้วเขาก็มาดูหลายๆ ครั้งแล้วเขาตัดสินใจเดินเข้ามาหาผม เขาบอกว่า You อยากเปลี่ยนชีวิตไหมล่ะ ถ้า You อยากเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวจะให้โอกาสคุณ เราก็นึกว่าเขาพูดเล่น พอไปๆ มาๆ นัดเจอกันจริง คุยกันจริง ด้วยความที่ผู้กำกับมีบริษัททำหนังอยู่แล้ว ก็เรียกมาคุยกัน ให้เป็นเรื่องเป็นราว”กว่า 10 ปี ที่มาร์โค หนุ่มชาว จ. นราธิวาส เดินตามหาฝัน ตระเวนประกวดร้องเพลงหลายเวที ไม่คิดว่าวันหนึ่งการทำงาน ร้องเพลง ณ สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง กลับพลิกชีวิตสู่การเป็นศิลปินแร็ปเปอร์ผมมีวงดนตรี ประกวดดนตรีตามงานต่างๆ และทำกิจกรรมในโรงเรียน เป็นนักร้องนำตั้งแต่นั้นเลย10 ปีครับผม ตั้งแต่ผมเรียนมหา’ลัย ปี1 ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย อดหลับอดนอนแต่ก็จบปริญญาตรีได้หลังจากการพูดคุยกับทางค่าย ก็เหมือนไม่มีอุปสรรคอะไรมาหยุดเขาได้อีกต่อไป เพราะเขาได้ทำเพลงตามต้องการ โดยได้ออกเพลงที่มีชื่อว่าโดยได้มีการผสมผสานภาษามลายู สอดแทรกไปยังเนื้อเพลง ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมากในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย จนกระทั่งได้รับฉายาว่า“มาร์โคเป็นชื่อเล่นผม ด้วยความที่ผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะ เราร้องเพลงสถานที่ที่ต่างชาติเยอะ เขาบอกว่าเราหน้าเหมือนชาวต่างชาติส่วนมะนารา เป็นชื่อเล่นผมภาษาทางบ้าน นารา คือ จังหวัดนราธิสาส จังหวัดบ้านเกิด ก็เลยมารวมเป็นมะนารา เหมือนให้รู้ว่า Signature ของ บ้านเกิดตัวเองไปเลยผมอยากผลักดันบ้าน เพลงดาแลดวงใจเพลงแรก ผมพยายามผลักดันตลอด เป็นเรื่องวิถีชีวิต เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในตัวอย่างไรก็ดี เขายอมรับว่าด้วยสถานการณ์แพร่เชื้อโควิด -19 ทำพิษ ส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำงาน และพบแฟนๆ ต่างประเทศได้“ผมเกือบได้ไปต่างประเทศแล้วครับ ตามรายการที่เขาโทร.ให้ไป สัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ รวมๆ ประมาณ 4-5 รายการ แต่ช่วงนั้นเรากำลังจะไป ดีลกันเรียบร้อย แต่ปิดประเทศพอดีถ้าดูในคอมเมนต์ Youtube ดาแลดวงใจ จะมีต่างชาติมาเมนต์เยอะมาก โดยเฉพาะมาเลเซียกับอินโดนีเซีย”ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่เขากลับมองมุมแตกต่าง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ท้าทายตัวเอง ไม่ย่ำอยู่กับที่ ทำงานด้วยจิตวิญญาณ โดยปล่อยเพลง “สายเปย์” ที่ผ่านแนวคิด ของเขาเองทั้งหมด“ ผมแต่งเองคือ มันต้องแสดงความเป็นตัวตนของผมมากที่สุด เวลาเราเขียนเนื้อเพลง อยู่ๆ ใช่ว่าจะเขียนเลย ต้องไปหา inspiration ข้างนอกก่อน จะโทร.หาเพื่อนให้พาไปเที่ยว เราก็จะได้เห็นคนมีเงินใช้ชีวิตยังไง เหมือนเวลาจองโต๊ะ เขาไม่พูดว่าจองโต๊ะ เขาจะพูดว่าจอง Area ให้หน่อยเนื้อเพลงจึงเป็นแรงบันดาลใจที่เราไปเจอจริงๆ ถึงจะได้เขียนเนื้อเพลงออกมาได้ แต่งให้ตัวเองใช้เวลา 2 วัน ก่อนหน้านั้นเขียนไม่ออก เพราะว่ามันไม่มี inspiration เราต้องไปหาข้างนอกเพลงนี้ concept คือ ตัวผมเลย ในเมื่อคุณอยากทำเพลง นายทุนเขาบอกผมว่า ถ้า You อยากทำเพลง You ต้องทำเพลงที่เกี่ยวกับตัว You ความเป็นตัว Youผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะ เวลาเรา hang out กัน เราจะจ่าย เดี๋ยวครั้งหน้าคุณจ่าย จะสลับกันไป แต่เปย์ด้วยกันไหม เปย์ด้วยกัน โต๊ะข้างๆ จะได้รับผลพลอยได ไม่ได้เปย์เยอะ เราแสดงน้ำใจมากกว่า รักเพื่อน รักโต๊ะข้างๆ ด้วย”ต้องยอมรับว่าเป็นการทำงานฉีกกฎของค่ายเพลงอื่นมากเพราะมีนายทุนที่เปิดกว้าง ที่เห็นถึงความสามารถและความสุขในการทำงาน มากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับมาโดยทางค่าย ME Entertainment ทุ่มงบไม่อั้น ปิดถนนข้าวสาร เพื่อผลิตผลงานเพลงนี้ ให้ออกมาดีที่สุดมันเหมือนความฝันมาก จนแบบเฮ้ย!! เราได้ทำเพลงของตัวเองแล้วนะ เรามีโปรดิวเซอร์ทำเพลงที่เป็นระดับแนวหน้ามืออาชีพเป็นต่างชาติเลย ห้องอัดที่เราไปศิลปินมาเป็นร้อยๆ ชีวิตแล้ว MV มันเป็นทุกอย่างเหมือนฝันมาก MV สายเปย์ คือ ปิดถนนข้าวสารเลยครับ รถที่เข้าฉากเป็นรถที่เจ้าของหวงมากแต่ก็เอามาได้ ทุกอย่างมันเหมือนฝันหมด ผมก็เลยตบหน้าตัวเองฝันไปรึเปล่าคือ วันที่ผมไปถ่าย ผมไม่รู้ว่าเขาจะเซ็ตมาแบบนี้ คิดว่าคงถ่ายง่ายๆ เดินไปกล้องถ่ายไป แต่ไม่ใช่ เป็นการปิดถนนตำรวจอยู่หน้า อยู่ท้าย bodyguard คุมรถอยู่ 4-5 คน คือ แบบเฮ้ยมาผิดกองไหม ได้คุยกับคนขับรถตู้ว่า พี่มาผิดกองรึเปล่า ผมว่าไม่ใช่กองนี้แล้วท้ายที่สุดแล้ว การเดินบนเส้นทางแห่งนี้ นอกจากเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การยืนหยัดตัวตน เลือกจะทำตามความฝัน มากกว่าฟังเสียงคนอคติ คิดลบตลอด“ผมต้องการความแตกต่าง แตกต่างทั้งเพลง แตกต่างทั้งการทำงาน นี่แหละ ลุย ชน จิตวิญญาณของมะนารา ถ้าคนอื่นคิดให้ก็ไม่ใช่จิตวิญญาณของมะนารา ก็ไม่ใช่ความตั้งใจที่เราจะถ่ายทอด”ฟังแล้วอาจดูเป็นเรื่องไม่ยากนัก ที่ใครคนนึงจะลุกขึ้นมาคว้าความสุข ความฝัน เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำ แต่สำหรับเขาแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่ทำ ซึ่งการจะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ สิ่งที่สำคัญสำหรับเขา คือและ“เวย์ผมคือปล่อย teaser 3 วันปล่อย MV เลย วัดเลยจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ แต่ผมทำเพลงใหม่ต่อเรื่อยๆ คุณก็ฟังแล้วกัน ถ้าโดนก็โดน ไม่โดนก็ไม่เป็นไร เราเต็มที่กับงาน โปรดักชั่นเราไม่ธรรมดา คุณก็ดูแล้วกันว่าควรดังหรือไม่ควรดัง”