สนั่นวงการ!! “แสนสิริ”จับมือ“บาร์บีคิวพลาซ่า” ประกาศพันธกิจโปรเจ็ค ปี’64

•รุกหน้าสานต่อ “ปีแห่งความหวัง”จับมือ บาร์บีคิวพลาซ่า ผู้นำด้านธุรกิจอาหารวางเป้าพันธกิจส่งมอบความสุขคืนรอยยิ้ม และให้กำลังใจแก่คนไทยทั้งประเทศ•ส่งแคมเปญ “แสนสิริ x บาร์บีคิวพลาซ่า กระจายความสุข”ยืนหยัดช่วยให้คนไทยมีบ้านง่ายขึ้นและอิ่มท้อง•กระจายความสุขทั้งประเทศกับและฟินแบบจุกๆกับรับเพิ่มอีกกับโปรโมชั่นเด็ดและสิทธิพิเศษมากมายจัดเต็มกับ59 โครงการพร้อมอยู่ 11 ก.พ. – 31 มี.ค.นี้ พร้อมสิทธิพิเศษครั้งแรกในไทย! เฉพาะสำหรับลูกบ้านแสนสิริ•ครั้งแรก!!กลยุทธ์รุกตลาดแนวใหม่ครั้งสำคัญของวงการอสังหาฯที่มากกว่าขายบ้านจับมือข้ามธุรกิจเพื่อนำองค์กรอยู่รอดอย่างแข็งแกร่งทุกสภาวการณ์•ตั้งเป้าสร้างยอดขายกว่า 1,500 ลบ. มุ่งสู่เป้าขายไตรมาสแรกที่ 5,000 ลบ.ตอกย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้านผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ผนึกผู้นำธุรกิจร้านอาหารตัวจริงเรื่องปิ้งย่างเดินหน้าประกาศพันธกิจโปรเจ็คปี’64 เปิดตัวแคมเปญ“แสนสิริ x บาร์บีคิวพลาซ่า กระจายความสุข”รุกกลยุทธ์โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษรูปแบบใหม่เดินหน้าช่วยคนไทยได้มีบ้านง่ายขึ้น และอิ่มท้องตั้งแต่11ก.พ. -31 มี.ค.นี้หลังสร้างกระแสฮือฮาไวรัลบนโลกโซเชียลนำร่องโดย “เศรษฐา ทวีสิน” กรรมการผู้จัดการใหญ่ หวังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองช่วยคืนรอยยิ้มและความสุขคนไทยทั้งประเทศ สานต่อ“ปีแห่งความหวัง”ตั้งเป้าสร้างยอดขายโครงการจากแคมเปญกว่า 1,500 ล้านบาทผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของลูกค้ากลุ่มเรียล ดีมานด์ ที่มองหาเพื่ออยู่อาศัยเองและตอบโจทย์ Work from Homeแสนสิริ จึงนำแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกลับมาอีกครั้งในปีนี้พร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกคนต่างเฝ้ารอคอยนั่นก็คือ แคมเปญโปรโมชั่นแรงแห่งปีและสิทธิพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับบาร์บีคิวพลาซ่า ผู้นำธุรกิจร้านอาหาร ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างเพื่อกระจายความสุขและส่งกำลังใจให้กับทุกๆ คน ในช่วงสถานการณ์นี้ได้สู้ต่อ และมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะ market moverนับเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาฯ ที่จับมือข้ามธุรกิจกับผู้นำด้านอาหารอย่างครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้คนไทยทั้งประเทศได้ผ่านแนวคิดกลยุทธ์และโอกาสในการรุกตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่าง ด้วยการผนึกพันธมิตรผู้นำล่าสุดอย่าง ฟู้ด แพชชั่น เพื่อนำพาองค์กรแสนสิริและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราให้อยู่รอดอย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ได้โดยตั้งเป้าสร้างยอดขายกว่า 1,500 ล้านบาท จากแคมเปญความร่วมมือครั้งนี้”“สำหรับทิศทางกลยุทธ์การรุกตลาดอสังหาฯของแสนสิริ เราต้องการสร้างเอนเกจเมนท์กับกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการขายโครงการ ด้วยการสร้างโมเมนต์แห่งความสุขร่วมกัน (Joyful Together Experience) ผ่านคาแรกเตอร์สนุกๆของบาร์บีกอนที่มามอบความสุขโดยวางแผนขยายฐานตลาดลูกค้าใหม่ๆ แบบผสมผสานในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงทุกเพศทุกวัยในทุกเซ็กเมนท์ครอบคลุมทุกbrand touchpointsในชีวิตผู้บริโภคแบบ On-Life เพื่อยืนหยัดการเป็นแบรนด์ที่พร้อมอยู่ข้างทุกคนเสมอในทุกสถานการณ์ สู่การเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ (Brand Love) ตอกย้ำจุดยืนแบรนด์แสนสิริที่เข้าถึงทุกคนและจับต้องง่ายในแนวคิด ‘Made for Life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคนตั้งแต่การสร้างกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียผ่าน story telling ร่วมกันเพื่อชวนให้คนติดตามและมีส่วนร่วมตลอดแคมเปญ อาทิ เล่นเกมส์ชิงรางวัลตลอดแคมเปญ, เปิดตัว TiktokSansiri official@sansiriplc ที่ GON ชวนเหล่า tiktokersมาร่วมกระจายความสุข Spread Joy ทั่วเมืองตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผ่าน #SansiriSpreadJoy #MadeForJoy ตลอดจนกิจกรรมการตลาดมากมายที่จะมาเซอร์ไพรส์ลูกบ้านแสนสิริแฟมิลี่กว่า 100,000 ครอบครัวเราเชื่อว่าจะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้การตอบรับแบรนด์แสนสิริกับโครงการคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมกับกระจายความสุขให้คนไทยทั้งประเทศกับ “แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน*” และรับเพิ่มอีกกับ ‘GON ให้เพิ่ม’ ทั้งโปรโมชั่นเด็ด4 ต่อพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายรวมถึงครั้งแรกในไทย! สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกบ้านแสนสิริ แฟมิลี่ ไม่แพ้กับที่ผ่านมา” ชลีรัตน์กล่าวด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการสร้างโอกาสทางการตลาดกลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดเผยว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่า ได้มาจับมือเป็นพันธมิตรหลักกับ แสนสิริ ภายใต้แนวคิด Stay with customersซึ่งการอยู่เคียงข้างลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่นั้นถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของ ฟู้ดแพชชั่น โดยเน้นย้ำในเรื่องการให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คน ครั้งนี้จึงเป็นการร่วมมือผนึกกำลังครั้งใหญ่ของสองอุตสาหกรรม ในการทำโมเดล LicensingPartnership จากการที่เรามีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญเรื่องการทำ Character Marketing ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดสำหรับการสร้างรายได้ช่องทางใหม่ให้กับองค์กร ด้วยการใช้มาสคอต บาร์บีกอน ที่เป็นตัวแทนของความสุข ไป Stay with customersในทุกๆ กิจกรรมการตลาดและเพื่อสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มากขึ้น เช่น การขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็น GON Lover สำหรับครั้งนี้จึงถือเป็นการเชื่อมต่อวงการธุรกิจร้านอาหาร และ วงการอสังหาฯ เข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง โดยได้รับผลตอบรับดีจนเกิดกระแสไวรัลแคมเปญทั้ง ออฟไลน์ และออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ปี 2564 ที่จะยกขบวนความอร่อยมาพร้อมโปรโมชั่นและดีลดีๆ มากมาย อาทิ ชุดอาหารสุดพิเศษเพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสนุก และ ความสุขให้แก่คนไทยทั้งประเทศ”ความมือระหว่างแสนสิริ และ บาร์บีคิว พลาซ่าแสนสิริควง บาร์บีคิว พลาซ่ากระจายความสุขให้คนไทยทั้งประเทศแบบ 4 ต่อ มีบ้านง่ายขึ้น กับ “แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน*”และ รับเพิ่มอีกกับโปรโมชั่นเด็ด พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก ‘GON ให้เพิ่ม’ที่โครงการบ้าน คอนโดฯ และทาวน์โฮมพร้อมอยู่ รวม 59 โครงการ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 11 ก.พ. – 31 มี.ค. นี้เท่านั้น•ต่อที่ 1แสนสิริผ่อนให้ทั้งต้นทั้งดอกเน้นๆ ไปเลย 24 เดือน*•ต่อที่ 2GON ให้คุณได้ลุ้นเพิ่มโปรพิเศษอีกเพียบ* อาทิ ทองคำ, ส่วนลด on top, บัตรกำนัลเงินสด, ได้ค่าส่วนกลางเพิ่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด และเฟอร์นิเจอร์ครบเซ็ต•ต่อที่ 3ลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่า ชวนเพื่อนมาซื้อโครงการแสนสิริ รับค่าแนะนำไปเลยสูงสุด 200,000 บาท*•ต่อที่ 4รับ ฟรี! Giftvoucher ชุดหมูพิเศษ ‘แสนสิริมงGON’ไปกินที่ร้าน Bar B Q plaza เพียงเยี่ยมชมโครงการแสนสิริและร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ* กับบาร์บีกอนที่โครงการ บ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม จากแสนสิริครั้งแรกในประเทศไทย!! สิทธิพิเศษจาก บาร์บีคิวพลาซ่า เฉพาะสำหรับลูกบ้านครอบครัวแสนสิริ ตั้งแต่ 11 ก.พ. –30 มิ.ย. นี้•แสนสิริ มงGONชุดอาหารในชื่อชุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เป็นการผสมผสานชื่อเมนู จาก แสนสิริ และ บาร์บีกอน (แบรนด์คาแรคเตอร์) เข้าไว้ด้วยกัน โดยสั่งชุดแสนสิริ มงGON ได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา สำหรับชุดหมู ในราคาเพียง 249 บาท ชุดเนื้อ ในราคาเพียง 259 บาท และสามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วย•GON Gang Deliveryให้บริการเดลิเวอรี่พิเศษ และเพิ่มสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกบ้านแสนสิริ 134 โครงการ ในแบบฉบับ GON Lover ตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านแล้ว! สมาชิกลูกบ้านแสนสิริรับโค้ดส่วนลดพิเศษ 100 บาท ได้ทาง Sansiri Home Service Application แล้วนำโค้ดส่วนลดไปสั่งอาหารได้ที่ LINE@GONGANG เมื่อสั่งอาหารใดก็ได้จาก GON Gang Delivery ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป•GON Food Truckครั้งแรก! ของบาร์บีคิวพลาซ่า กับรถ GON Food Truck ที่พร้อมทักทายทุกคน และพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในสไตล์ GON ปิ้งย่าง เปิดตัวครั้งแรกที่โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา (เริ่ม 7มี.คนี้) ในคอนเซ็ปต์ “Happiness Through Food” ส่งมอบความสุขผ่านมื้ออาหารในรูปแบบสนุกสุด Fun สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเข้าถึงได้ง่าย•GonGangFlix จาก Gon Gang Club สิทธิพิเศษใหม่ในรูปแบบ Subscription Model แพ็คเก็จพิเศษ ที่จะเชื่อมต่อระหว่างลูกบ้านแสนสิริ และแฟนบาร์บีคิวพลาซ่า ที่มากกว่าคำว่าเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะมาพร้อมดีลดีแห่งปี มอบให้แก่ลูกค้าคนสำคัญแบบคุ้มเกินคุ้มอย่างแน่นอน“แสนสิริ และ บาร์บีคิวพลาซ่า มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนไทยทุกคนและสังคมได้มีความสุขมีรอยยิ้ม และมีกำลังใจให้สู้ต่อไปในช่วงเวลานี้อย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับเรา ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยสานต่อความหวังของทุกคนให้เป็นจริงได้ด้วยการมีบ้านเป็นของตัวเอง ไปพร้อมกับกิจกรรมที่เราตั้งใจมอบให้คนไทยทุกคน” ชลีรัตน์ กล่าวสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมแคมเปญ คลิก!: https://www.sansiri.com/campaign/bbqpromotion/th ** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ ที่นี่ !! **