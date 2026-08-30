หลวงน้ำทาประกาศเขตภัยพิบัติ หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณด่านชายแดนลาว-จีน

MGR Online - สื่อมวลชนลาวรายงานว่าแขวงหลวงน้ำทา ที่อยู่ทางตอนเหนือของลาวถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเมื่อวันเสาร์ (29) หลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยรอบด่านชายแดนลาว-จีน ในเมืองบ่อเต็น ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้าง เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เพาะปลูก และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในกว่า 30 หมู่บ้านถูกน้ำท่วม
คณะกรรมการบริหารแขวงหลวงน้ำทาได้ออกประกาศดังกล่าว หลังจากเกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างในเมืองหลวงน้ำทาและเมืองนาแล โดยน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบหรือทำให้บางส่วนของสิ่งปลูกสร้างใกล้แม่น้ำจมน้ำ รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกเป็นบริเวณกว้าง
น้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นหลังจากแม่น้ำที่อยู่ต้นน้ำหลายสาย มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้น้ำไหลลงใต้เข้าสู่ประเทศลาว โดยสถานีอุทกวิทยาบนแม่น้ำทา บันทึกระดับน้ำได้ 6.58 เมตรเมื่อวันเสาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วมที่ 6 เมตร และกำลังเข้าใกล้ระดับน้ำท่วมที่ 7 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาว ได้ออกคำเตือนน้ำท่วมสำหรับแม่น้ำทาในช่วงวันที่ 29-30 สิงหาคม โดยทางการแขวงได้สั่งการให้หน่วยงานใน 5 เมือง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ในพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหากระดับน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว และรายงานต่อทางการแขวงอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ยังมีคำเตือนความเสี่ยงครอบคลุม 14 แขวงในสุดสัปดาห์นี้ ที่ประกอบด้วยแขวงพงสาลี หัวพัน หลวงพระบาง หลวงน้ำทา อุดมไซ ไซสมบูน บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จำปาสัก อัตตะปือ และเวียงจันทน์ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือของลาวและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเมื่อรวมกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คาดว่าจะส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ฝนตกปานกลางถึงหนัก และลมแรง
ทางการได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศ และเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้น.