‘ปรัก สุคน’ จี้ไทยฟื้นถก JBC ปักปันเขตแดน ซัดกิจกรรมทหารในพื้นที่พิพาทซ้ำเติมสถานการณ์ให้ยิ่งซับซ้อน

MGR Online - ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ได้กล่าวเรียกร้องให้มีการกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างกัมพูชาและไทยโดยทันที พร้อมแสดงความกังวลต่อกิจกรรมที่กองกำลังทหารของไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นดินแดนที่ถูกไทยยึดครอง
ปรัก สุคน กล่าวว่าการปรากฎตัวและการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของทหารไทยในสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นดินแดนของตนนั้น อาจทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นและบ่อนทำลายกลไกสันติภาพที่ทั้งสองประเทศตกลงไว้
“เรายังกังวลอย่างยิ่งต่อกิจกรรมที่กองกำลังทหารของไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ถูกยึดครองซึ่งอยู่ในดินแดนของกัมพูชา ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศของเรา” ปรัก สุคน กล่าว
“กิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์บนพื้นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และบ่อนทำลายกระบวนการสันติภาพที่สองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการ” รองนายกฯ กัมพูชา กล่าวเสริม
ปรัก สุคน ยังเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และทันที ตามคำแถลงร่วมที่รับรองในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และยังกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือการกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) โดยเร็วที่สุด
“การกลับมาดำเนินการของกลไกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขต้นตอของความขัดแย้งในปัจจุบัน คือข้อพิพาทเขตแดนทางบก โดยการยอมรับอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำหนดเขตแดนให้ชัดเจนอย่างเด็ดขาดถาวร” ปรัก สุคน กล่าว
นอกจากนี้ เขายังย้ำจุดยืนของกัมพูชาว่าเขตแดนระหว่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้โดยการใช้กำลังหรือการสร้างข้อเท็จจริงใหม่ในพื้นที่
“กัมพูชาไม่ยอมรับและจะไม่มีวันยอมรับสิ่งนั้น” ปรัก สุคน กล่าวย้ำ
รองนายกฯ กัมพูชาผู้นี้ยังอ้างว่าทั้งสองประเทศมีพรมแดนระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว ที่กำหนดไว้เมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วจากแผนที่ที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับสยาม ตามอนุสัญญาปี 1904 และสนธิสัญญา 1907
เขากล่าวว่าสนธิสัญญาและแผนที่เหล่านั้นถูกอ้างอิงโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการตัดสินคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารในปี 1962 และอีกครั้งในปี 2013
“ดังนั้น แนวทางข้างหน้าจึงต้องยึดตามเครื่องมือทางกฎหมายเหล่านี้และกลไกที่ตกลงกันระหว่างสองประเทศ” ปรัก สุคน กล่าว
เขายังเน้นย้ำว่าปัญหาพรมแดนทางบกและทางทะเลของกัมพูชาเป็นเรื่องที่แยกจากกันและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่แตกต่างกัน
“ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติใดๆ ที่จะใช้เรื่องหนึ่งมาขัดขวางความคืบหน้าในอีกเรื่องหนึ่ง” ปรัก สุคน กล่าว พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองเรื่องเร่งดำเนินการผ่านกลไกที่ตกลงกันไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ปรัก สุคน ยังกล่าวถึงการริเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) หลังจากไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2001 ว่าไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือการยกระดับความขัดแย้ง แต่เป็นการกระทำตามขั้นตอนที่สันติและถูกต้องตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
เขากล่าวว่า ขณะนี้ทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมในกระบวนการประนอมภาคบังคับแล้ว และกัมพูชาหวังว่ากระบวนการนี้จะดำเนินการด้วยความสุจริตใจและนำไปสู่การหาทางออกที่ยอมรับร่วมกันได้
ปรัก สุคน ยังกล่าวถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนทางบกว่ายังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โดยอ้างถึงสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่รวมถึงรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ ที่เขาระบุว่าติดตั้งอยู่รอบหมู่บ้านของกัมพูชาที่ถูกฝ่ายไทยยึดครอง และขัดขวางการเดินทางกลับของพลเรือนกัมพูชามากกว่า 20,000 คน
เขาอ้างว่าวัตถุประสงค์สูงสุดของกัมพูชาไม่ใช่การเผชิญหน้า แต่เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวกัมพูชาและไทยสามารถอยู่เคียงข้างกันได้อย่างสันติ มีเสถึยรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน.