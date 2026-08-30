เวียดนามร้อง Qualcomm-Samsung เพิ่มลงทุนด้าน AI ตั้งเป้าเป็นฮับนวัตกรรมภูมิภาค

รอยเตอร์ - ผู้นำเวียดนามเรียกร้องให้บริษัท Qualcomm ผู้ออกแบบชิปของสหรัฐฯ และบริษัท Samsung Electronics ของเกาหลีใต้ ขยายการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เซมิคอนดักเตอร์ และการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากประเทศกำลังมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาค
คำแถลงของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า ประธานาธิบดีโต เลิม ได้ขอให้ซีอีโอของบริษัท Qualcomm เพิ่มการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น AI เซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ 5G/6G ศูนย์ข้อมูล และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยุคใหม่ และผู้นำเวียดนามยังกล่าวว่าเวียดนามกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ และยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติม
ผู้บริหารระดับของ Qualcomm ระบุว่าบริษัทต้องการพัฒนาการดำเนินงานในเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของบริษัททั่วโลก
ทั้งนี้ Qualcomm มีศูนย์วิจัยและพัฒนาในฮานอยอยู่แล้ว และได้ร่วมมือกับบริษัทเวียดนามหลายแห่ง รวมถึงบริษัท Viettel และ VinSmart
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ของเวียดนามยังได้กล่าวกับซีอีโอของบริษัท Samsung Electronics ว่าเวียดนามต้องการให้ซัมซุงยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศ พัฒนาฐานอุตสาหกรรม และบูรณาการเข้าสู่ห่วสงโซ่คุณค่าระดับโลก ตามคำแถลงของรัฐบาลอีกฉบับหนึ่ง
นายกฯ ฮุง ยังกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของซัมซุงในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออกของเวียดนาม โดยกล่าวว่าเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญที่สุดของบริษัททั่วโลก
มูลค่าการส่งออกรวมของบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือในเครือซัมซุงในเวียดนามแตะระดับ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน นับตั้งแต่บริษัทเริ่มการผลิตเมื่อ 17 ปีที่แล้ว และจากข้อมูลของรัฐบาล จนถึงปัจจุบัน ซัมซุงได้ลงทุนในประเทศไปแล้วกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซีอีโอของซัมซุงกล่าวว่าซัมซุงวางแผนที่จะลงทุนและฝึกอบรมในเวียดนามเพิ่มขึ้น และกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้บริษัทท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของซัมซุงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น.