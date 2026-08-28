เวียดนามประท้วงหนัก ร้องจีนยุติกิจกรรมก่อสร้างในหมู่เกาะพาราเซล

รอยเตอร์ - เวียดนามออกมาคัดค้านอย่างหนักต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท หลังจากมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในบริเวณนั้น
รอยเตอร์ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่ามีการพบเห็นสิ่งก่อสร้างใหม่บนเกาะยากง หรือที่เวียดนามเรียกว่าเกาะบาบา โดยอ้างภาพถ่ายดาวเทียม และนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกล่าวว่าอาจเป็นการเริ่มต้นของสถานีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า
“เวียดนามคัดค้านสิ่งนี้อย่างเด็ดขาด และได้ยื่นข้อเรียกร้องอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของประเทศในเรื่องนี้ และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมดังกล่าวโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก” ฝ่าม ทู ฮาง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม กล่าว
จีนเข้ายึดหมู่เกาะพาราเซลตั้งแต่ปี 2517 โดยยึดมาจากกองทัพเรือของอดีตเวียดนามใต้ ส่วนเวียดนามที่อ้างว่าหมู่เกาะทั้งหมดเป็นของตน ได้เข้ามาดำเนินการในหมู่เกาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้เพื่อขยายเครือข่ายฐานทัพของตนในหมู่เกาะสแปรตลีย์ ที่อยู่ทางใต้ลงไป
หมู่เกาะสแปรตลีย์และน่านน้ำใกล้เคียงต่างถูกแข่งขันอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไต้หวัน และบรูไน
ฝ่าม ทู ฮาง กล่าวว่าเวียดนามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพื้นฐานทางกฎหมายเพียงพอที่จะยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
“เวียดนามขอย้ำว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซล รวมถึงที่เกาะบาบา และแนวปะการังไฮซัม ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนาม ถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิง” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าว โดยใช้ชื่อที่เวียดนามใช้เรียกแนวปะการังแอนทีโลป
ด้านกระทรวงกลาโหมของจีนไม่ได้ตอบคำขอของรอยเตอร์ที่ขอความคิดเห็นในเรื่องนี้.