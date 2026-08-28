รัสเซียเตรียมสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของพม่าปีหน้า

MGR Online - บริษัท Rosatom รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูและนิวเคลียร์แห่งชาติของรัสเซีย เผยว่าจะเริ่มงานก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าในปี 2570 หลังจากลงนามสัญญาสำหรับการสำรวจเบื้องต้น
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย เดินทางเยือนมอสโกครั้งล่าสุดที่เขาได้พยายามดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานจากรัสเซียอย่างหนัก
“เรามีกรอบสัญญาที่ครอบคลุมและกำลังเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ นี่เป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างอย่างแท้จริง” อเล็กเซย์ ลิคาเชฟ ผู้อำนวยการใหญ่ของ Rosatom ระบุ
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลที่ลงนามในเดือนมีนาคม 2568 ครอบคลุมความร่วมมือในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 110 เมกะวัตต์ ที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์ 2 เครื่อง และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็น 330 เมกะวัตต์ ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์ RITM‑200N ที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ ชนิดใช้น้ำแรงดันสูง ที่ดัดแปลงมาจากกองเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ของรัสเซีย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูสติน ของรัสเซีย กล่าวว่าโครงการนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและพม่า
ระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งแรกของมิน อ่อง หล่าย ในฐานะประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนนี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้กล่าวถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ว่าเป็นโครงการเรือธงของทั้งสองประเทศ
รัฐบาลพม่าได้เปิดศูนย์ข้อมูลนิวเคลียร์ในย่างกุ้งในปี 2566 และเมื่อปีที่แล้วได้ลงนามในข้อตกลงกับรัสเซียเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกันรังสี
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลที่ขาดแคลนเงินจะจ่ายค่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้อย่างไร แต่ผู้สังเกตการณ์ระบุว่ารัฐบาลอาจต้องแบกรับภาระหนี้ระยะยาวจำนวนมหาศาลในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลรัสเซีย ที่จะชำระคืนเมื่อเริ่มสร้างรายได้หรืออาจชำระจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของพม่า
โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างหลายปีเนื่องจากการออกแบบโมดูลาร์ ที่มีรายงานว่าตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเนปีดอ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เตือนถึงความเสี่ยงร้ายแรง ในขณะที่กองทัพพม่ากำลังทำสงครามกับกองกำลังต่อต้านที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 รัสเซียและพม่าขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จากด้านอาวุธและพลังงานไปสู่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพลังงานนิวเคลียร์กลายเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือเนื่องจากรัฐบาลทั้งสองประเทศเผชิญกับการคว่ำบาตรจากตะวันตก
นอกจากพม่าแล้ว บริษัท Rosatom ยังจำหน่ายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับเวียดนาม อินโดนีเซีย และลาวด้วย.