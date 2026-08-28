เริ่มสร้างปีหน้า ! “รัสเซีย” เผยแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่า ห่างชายแดนแม่ฮ่องสอน 148 กม.

MGR Online - Rosatom เตรียมสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 110 เมกะวัตต์ ใกล้เขื่อนปองลอง ทางตะวันออกของกรุงเนปิดอว์ ปีหน้า ห่างชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน 148 กิโลเมตร
วานนี้ (27 ส.ค. 69) สำนักข่าว DVB รายงานว่า Alexey Likhachev ผู้อำนวยการใหญ่ Rosatom ได้ประกาศว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนานเล็กในเมียนมา จะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า(2570) โดยคาดว่าพื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ใกล้กับเขื่อนผลิตไฟฟ้าปองลอง ในเมืองเซยาสิริ กรุงเนปิดอว์
ตามรายงานของ DVB ระบุว่า คาดว่า Rosatom จะลงนามในสัญญาสำรวจทางวิศวกรรมเบื้องต้นกับเมียนมาก่อนสิ้นปีนี้
ในระยะแรก โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด 55 เมกะวัตต์ 2 เครื่อง แต่ตัวโรงงานได้ถูกออกแบบให้สามารถขยายกำลังการผลิตได้จนถึง 330 เมกะวัตต์ สำหรับรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
DVB รายงานว่า แม้ยังไม่มีการยืนยันตำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่แน่นอน แต่ก่อนหน้านี้ ตัวแทนของ Rosatom และเมียนมาได้ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณใกล้กับเขื่อนปองลอง โดยตัวแทนของ Rosatom ได้ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใกล้กับกรุงเนปิดอว์เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ไม่ส่งผลกระทบต่อกำหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เขื่อนปองลองตั้งอยู่ในเมืองเซยาสิริ ห่างจากตัวเมืองเนปิดอว์ไปทางทิศตะวันออก 31 ไมล์ หรือ 49 กิโลเมตร และเมื่อวัดระยะทางใน Google maps เขื่อนปองลองอยู่ใจกลางประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตก 148 กิโลเมตร(โปรดดูแผนที่ประกอบ)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำปองลองแบ่งเป็น 3 ส่วน ตั้งอยู่รอบอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ โรงไฟฟ้าปองลองตอนล่าง กำลังการผลิต 280 เมกะวัตต์ เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนเมษายน 2548 โรงไฟฟ้าปองลองตอนบน อยู่ห่างจากเมืองปินมะนา 26 ไมล์ กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ เปิดใช้งานในปี 2558 และโรงไฟฟ้าปองลองตอนกลาง อยู่ระหว่างการก่อสร้างห่างจากเมืองปินมะนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ไมล์ มีกำลังการผลิต 76 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสร้างเสร็จและเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ปีหน้า(2570)
เขื่อนปองลองสร้างกั้นแม่น้ำสะโตง ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูงฉาน จากจุดที่ตั้งเขื่อนปองลอง แม่น้ำสะโตงไหลลงมาทางทิศใต้ ผ่านกรุงเนปิดอว์ เมืองตองอู เมืองพะโค และไปออกทะเลอันดามัน ที่อ่าวเมาะตะมะ ระยะทางยาว 420 กิโลเมตร