เชื่อได้ไหม?! รัฐบาลกัมพูชาอวดผลงาน อ้างปิดศูนย์สแกมไปแล้วกว่า 700 แห่ง

เอเอฟพี - กัมพูชาแถลงในวันศุกร์ (28) ว่าได้ปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ไปแล้วกว่า 700 แห่งในรอบปีที่ผ่านมา และจับกุมผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่ง
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางขององค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์โรแมนติกปลอม และการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยที่เหล่าสแกมเมอร์ ที่บางคนเต็มใจเข้าร่วมและบางคนถูกค้ามนุษย์ ได้หลอกลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
แต่ภายใต้แรงกดดันจากหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ และจีน ทางการกัมพูชาระบุว่าพวกเขากำลังปราบปรามอุตสาหกรรมนี้
คำแถลงของรัฐบาลระบุว่าได้กวาดล้างศูนย์สแกมกว่า 700 แห่ง และเนรเทศชาวต่างชาติ 58,266 คน ในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเกือบ 30,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 15 คน
ผู้ต้องสงสัยกว่า 3,400 คน จาก 29 สัญชาติ ที่รวมถึงพลเมืองจากจีน เวียดนาม ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี
“แม้ว่าศูนย์สแกมขนาดใหญ่จะถูกกวาดล้างไปแล้ว แต่กลุ่มอาชญากรได้เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินกิจกรรมในขนาดที่เล็กลง หลบซ่อนตามเกสต์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม บ้านเช่า ยานพาหนะ และร้านกาแฟ” รัฐบาลกัมพูชาระบุ
ในเดือนมกราคม กัมพูชาได้ส่งตัวเฉิน จื้อ ประธานบริษัทปรินซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป (Prince Holding Group) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของกัมพูชา ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมไปยังประเทศจีน หลังจากที่เขาถูกสหรัฐฯ และอังกฤษคว่ำบาตร
และในเดือนเมษายน กัมพูชายังส่งตัว หลี่ สง อดีตประธานบริษัทฮุ่ยวัน กรุ๊ป (Huione Group) ไปยังประเทศจีน ที่ปักกิ่งกล่าวหาว่าเขามีบทบาทสำคัญในเครือข่ายการพนันและการฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่.