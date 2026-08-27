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มาเลเซียเตรียมส่งผู้ลี้ภัยชาวพม่าชุดแรกกลับประเทศปลายเดือนกันยายนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าหน้าที่มาเลเซียตรวจสอบผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาก่อนส่งตัวกลับพม่า.
รอยเตอร์ - มาเลเซียเปิดเผยว่าได้สรุปขั้นแรกของโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่ากลับประเทศโดยสมัครใจแล้ว ที่จะทำให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่าประมาณ 1,500 คนเดินทางกลับบ้านได้

นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าพม่าเห็นพ้องกับการส่งตัวสมาชิกชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา 5,000 คนกลับประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นในมาเลเซีย โดยกระทรวงมหาดไทยของแดนเสือเหลืองกล่าวว่าการส่งกลับพม่าเฟสแรกจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน ซึ่งประกอบด้วยชาวพม่า 1,476 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลพม่า

“กระบวนการส่งตัวกลับประเทศจะใช้เรือรบของกองทัพเรือพม่า 2 ลำ และเรือพยาบาล 1 ลำ” กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ระบุ

กระทรวงฯ ยังกล่าวว่าในปีนี้จะมีบุคคลประมาณ 4,008 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาเข้าสู่โครงการเอกสารลงทะเบียนผู้ลี้ภัย (DPP) ขณะที่อีก 5,000 คน จะเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครใจ ตามที่ตกลงกับรัฐบาลพม่า

กระทรวงฯ กล่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมว่า มีชาวพม่า 10,388 คน อยู่ในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ลี้ภัย

“ผู้ลี้ภัยในมาเลเซียกว่า 95% มาจากพม่า ที่รวมถึงชาวโรฮิงญา ชาวชิน ชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ” กระทรวงมหาดไทยระบุ พร้อมเสริมว่า มาเลเซียกำลังเจรจากับพม่าเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการส่งตัวกลับประเทศจะดำเนินการอย่างเป็นระเบียบและมีศักดิ์ศรี

“หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบตัวตน สัญชาติ และประวัติด้านความมั่นคงของผู้ถูกควบคุมตัวแต่ละคน ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี” กระทรวงมหาดไทย ระบุ

ทางการมาเลเซียระบุว่าจะยังคงดำเนินการระบุบุคคคลที่มีคุณสมบัติและเต็มใจที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจต่อไป.