มาเลเซียเตรียมส่งผู้ลี้ภัยชาวพม่าชุดแรกกลับประเทศปลายเดือนกันยายนนี้

รอยเตอร์ - มาเลเซียเปิดเผยว่าได้สรุปขั้นแรกของโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่ากลับประเทศโดยสมัครใจแล้ว ที่จะทำให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่าประมาณ 1,500 คนเดินทางกลับบ้านได้
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าพม่าเห็นพ้องกับการส่งตัวสมาชิกชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา 5,000 คนกลับประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นในมาเลเซีย โดยกระทรวงมหาดไทยของแดนเสือเหลืองกล่าวว่าการส่งกลับพม่าเฟสแรกจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน ซึ่งประกอบด้วยชาวพม่า 1,476 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลพม่า
“กระบวนการส่งตัวกลับประเทศจะใช้เรือรบของกองทัพเรือพม่า 2 ลำ และเรือพยาบาล 1 ลำ” กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ระบุ
กระทรวงฯ ยังกล่าวว่าในปีนี้จะมีบุคคลประมาณ 4,008 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาเข้าสู่โครงการเอกสารลงทะเบียนผู้ลี้ภัย (DPP) ขณะที่อีก 5,000 คน จะเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครใจ ตามที่ตกลงกับรัฐบาลพม่า
กระทรวงฯ กล่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมว่า มีชาวพม่า 10,388 คน อยู่ในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ลี้ภัย
“ผู้ลี้ภัยในมาเลเซียกว่า 95% มาจากพม่า ที่รวมถึงชาวโรฮิงญา ชาวชิน ชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ” กระทรวงมหาดไทยระบุ พร้อมเสริมว่า มาเลเซียกำลังเจรจากับพม่าเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการส่งตัวกลับประเทศจะดำเนินการอย่างเป็นระเบียบและมีศักดิ์ศรี
“หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบตัวตน สัญชาติ และประวัติด้านความมั่นคงของผู้ถูกควบคุมตัวแต่ละคน ซึ่งคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี” กระทรวงมหาดไทย ระบุ
ทางการมาเลเซียระบุว่าจะยังคงดำเนินการระบุบุคคคลที่มีคุณสมบัติและเต็มใจที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจต่อไป.