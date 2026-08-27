‘ฮุน เซน’ จ้อเวทีประธานสภานานาชาติ โบ้ยไทยอ้างเหตุปราบสแกมเมอร์บุกฮุบดินแดนเขมร เตือนระเบียบโลกล่มสลาย

MGR Online - ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาใช้เวทีการประชุมประธานสภาระหว่างประเทศ (Inter-Parliamentary Speakers' Conference) กล่าวโทษไทยว่าใช้ประเด็นปัญหาการฉ้อโกงทางออนไลน์ระดับโลกโจมตีกัมพูชา และยึดครองดินแดนอธิปไตยบางส่วนของประเทศ และระบุว่าการทำสงครามสมัยใหม่มักเกิดขึ้นภายใต้ข้ออ้างต่างๆ ที่ทำลายระเบียบที่ยึดหลักกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้น
ในการกล่าวต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญ วันนี้ (27) ฮุน เซน ระบุว่าความขัดแย้งสมัยใหม่ได้ขยายวงกว้างไปถึงรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชน เปลี่ยนทรัพย์สินสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน สถานที่ทางศาสนา โรงเรียน และโรงกลั่นน้ำมัน ให้กลายเป็นสนามรบ
สื่อกัมพูชารายงานว่า การประชุมครั้งนี้ได้รวบรวมผู้นำรัฐสภาจากหลายประเทศ รวมถึงปากีสถาน มาเลเซีย และพม่า ตลอดจนคณะผู้แทนจากออสเตรเลียและรัสเซีย เป็นต้น
“รูปแบบหนึ่งของสงครามสมัยใหม่ในยุคนี้คือการใช้อำนาจศาลนอกอาณาเขตต่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ มาใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองดินแดนของประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมาย” ฮุน เซน กล่าว
“นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ดินแดนของเราถูกยึดครองโดยคำกล่าวอ้างว่าบางส่วนของดินแดนของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์” ฮุน เซน กล่าวเสริม
นอกจากนี้ ฮุน เซน ยังกล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ที่ดูเหมือนจะมองว่าข้อตกลงเหล่านั้นเป็นเพียงข้อตกลงบนกระดาษ
เขายังอธิบายถึงความขัดแย้งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสงครามการค้า ที่มักใช้มาตรการกีดขวางทางศุลกากรเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าที่เคยให้ไว้ และสงครามเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด เพื่อควบคุมเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญ
ฮุน เซน ยังระบุถึงการกีดกันทางการค้าทรัพยากรธรรมชาติ เช่นพลังงานและแร่แรร์เอิร์ธ ที่กำลังผลักดันให้เกิดการแข่งขันระดับโลกอย่างรุนแรง บีบบังคับให้ประเทศที่เปราะบางตกอยู่ในโครงข่ายของความไม่มั่นคงเชิงระบบ
“วิวัฒนาการที่น่ากังวลอย่างยิ่งในบริบทนี้ คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยผู้เล่นที่มีอำนาจที่ใช้สิทธิในการป้องกันตนเองเพียงผู้เดียว และชิงโจมตีก่อนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ภัยคุกคามด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบนี้ได้ทำลายความฝันเรื่องความมั่นคงร่วมกันไปอย่างสิ้นเชิง” ฮุน เซน กล่าว
“ผลที่ตามมาคือความเสี่ยงเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธระดับโลกที่อันตราย เนื่องจากประเทศที่เปราะบางตระหนักว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากการรุกรานภายนอกได้” ฮุน เซน กล่าวเสริม พร้อมเตือนว่าความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาจนำไปสู่การล่มสลายอย่างสิ้นเชิงของกรอบการไม่แพร่ขยายอาวุธระหว่างประเทศ
“เรากลายเป็นเป้าหมายของแรงกดดันและการโจมตีภายใต้หน้ากากของประเด็นที่ซับซ้อน เช่น การใช้สองมาตรฐานกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และอาชญากรรมข้ามชาติ เช่นการหลอกลวงทางออนไลน์ ข้อกล่าวหาระหว่างประเทศเหล่านี้มองข้ามความเปราะบางเชิงโครงสร้างและศักยภาพในการพัฒนาที่จำกัดของประเทศอย่างไม่เป็นธรรม แต่นำมาตรฐานสูงของประเทศร่ำรวยมาตัดสิน ลงโทษ และโดดเดี่ยวประเทศที่ยังคงดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวจากความขัดแย้งในอดีต” ฮุน เซน ระบุ
ฮุน เซน ชี้ว่าการค้าและเศรษฐกิจถูกใช้เป็นอาวุธ โดยกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างคาดเดาไม่ได้ในแต่ละวัน และไม่มีอะไรรับประกันได้อีกต่อไป พร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมากำลังทำลายกฎเกณฑ์เหล่านั้นเอง และได้เรียกร้องให้ฟื้นฟูระเบียบที่ยึดหลักกฎหมาย กฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และเครื่องมือระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.