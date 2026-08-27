พม่าคุก 1 ปี หญิงไทยต้องสงสัยฆาตกรรมนักการทูตสหรัฐฯ จากข้อหาละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง

MGR Online - สำนักข่าวเอพีรายงานว่าหญิงไทยที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าอดีตสามีที่เป็นนักการทูตสหรัฐฯ ได้รับโทษจำคุก 1 ปี ในข้อหาละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองของพม่า แต่เธออาจยังต้องขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรม ตามการเปิดเผยของทนายความ
ศาลในเขตคามายุตของนครย่างกุ้ง ระบุว่าน.ส.ภาวินี สุภาสิริวิสัน มีความผิดภายใต้บทบัญญัติที่ใช้กับชาวต่างชาติทุกคนที่กระทำความผิดในประเทศ ตามคำกล่าวของทนายความ ซึ่งข้อหานี้มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และภาวินีถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำอินเส่ง
ทั้งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และพม่าต่างยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้เสียชีวิต แต่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และสื่อตะวันตกอื่นๆ ได้ระบุว่าเขาคือ แดเนียล พอล ริวา อายุ 43 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับภูมิภาคของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และบทความไว้อาลัยออนไลน์ถึงบุคคลในชื่อดังกล่าวมีรายละเอียดที่รวมถึงวันเสียชีวิตเดียวกันกับเหยื่อ และความทรงจำเกี่ยวกับการทำงานในสถานทูตสหรัฐฯ หลายแห่ง
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันการเสียชีวิตของพนักงานรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงชื่อของเหยื่อ โดยอ้างเหตุผลความเป็นส่วนตัว
ภาวินีถูกจับกุมหลังจากพบศพนักการทูต ที่เสียชีวิตจากการถูกแทงที่ศีรษะและลำคอ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ในห้องพักของโรงแรมซากุระเรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักการทูต นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานทูตสหรัฐฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ตำรวจได้เปิดคดีภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการฆาตกรรม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึงประหารชีวิต แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเธอถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมอย่างเป็นทางการหรือไม่ หรือแม้กระทั่งว่าการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่ ทนายความระบุ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมืองคามายุต ยืนยันคำตัดสินของเธอในข้อหาละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพูดคุยกับสื่อซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และทั้งตำรวจที่สอบสวนคดี สถานทูตไทยในย่างกุ้ง และศาลที่ตัดสินคดีของเธอต่างปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น.