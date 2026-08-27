พฤติกรรมเดิม! ผู้ว่าฯอุดรมีชัยฟ้องรมต.อังกฤษ กล่าวหาไทยใช้กฎป่า ร้องกดดันไทยกลับโต๊ะเจรจา

MGR Online - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ขอให้อังกฤษเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติให้กับข้อพิพาทชายแดนที่กำลังดำเนินอยู่ และหลีกเลี่ยงการใช้ ‘กฎป่า’ ในการละเมิดดินแดนกัมพูชา
เมียน จันยาดา ผู้ว่าราชการจ.อุดรมีชัย ได้ยื่นคำร้องนี้ขณะเดินทางร่วมกับโรซี วินเทอร์ตัน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ฝ่ายกิจการอินโด-แปซิฟิก ในการเยือนพื้นที่ชายแดน โดยการเยือนครั้งนี้เป็นภารกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอต่อกัมพูชาในบทบาทปัจจุบัน
ในระหว่างการเยือน เมียน จันยาดา ได้เน้นย้ำถึงความเสียหายที่เกิดจากการสู้รบครั้งล่าสุด และขอให้สหราชอาณาจักรเข้าแทรกแซงเพื่อนำทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดนผ่านกลไกทางเทคนิค การทูต และกฎหมาย แทนการพึ่งกฎป่าหรือใช้กำลังทหารรุกรานประเทศอื่น
นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายอ้างว่าตนถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง และมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนในการไกล่เกลี่ยและสร้างความยุติธรรมให้ทั้งสองฝ่าย
ขณะเยี่ยมพื้นที่ชายแดน เมียน จันยาดา ยังได้เรียกร้องให้เอกอัครราชทูตอังกฤษและรัฐบาลอังกฤษให้การสนับสนุนองค์กรพันธมิตรที่ได้รับมอบหมายให้กำจัดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดต่อไป โดยอธิบายว่างานดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภูมิภาค
กัมพูชาอ้างว่าการโจมตีของไทยในช่วงความขัดแย้งเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหลงเหลืออยู่ประมาณ 1.5-2.1 ล้านชิ้น ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ากระสุนคลัสเตอร์ขนาด 155 มม. ของไทย มากถึง 6-7 ล้านลูก ตกค้างอยู่ตามหมู่บ้านกัมพูชากว่า 300 แห่ง.