นครโฮจิมินห์เล็งจำกัดรถใช้น้ำมันในย่านใจกลางเมืองตั้งแต่กลางปี 70

MGR Online - นครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางการค้าของเวียดนามกำลังเสนอให้ค่อยๆ จำกัดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลในย่านใจกลางเมืองตั้งแต่กลางปี 2570 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเขตควบคุมมลพิษต่ำ (LEZ) ที่ได้วางแผนไว้ ตามการรายงานของสื่อทางการ
หนังสือพิมพ์แถ่งเนียนของรัฐรายงานอ้างเจ้าหน้าที่เมืองระบุว่า นครโฮจิมินห์จะทดลองใช้เขตควบคุมมลพิษต่ำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2570 ในเขตใจกลางเมืองและเขตเมืองใหม่ทูเทียม (Thu Thiem) ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 930 เฮกตาร์
หลังจากทดลองใช้เป็นเวลา 2 ปี เขตควบคุมมลพิษต่ำจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในถนนวงแหวนรอบที่ 2 ของเมืองตั้งแต่ต้นปี 2572 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จำกัดรถบรรทุกหนักและรถโดยสารนอนไม่ให้เข้าไปในตัวเมืองชั้นใจตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้อยู่แล้ว
กำหนดเวลาใหม่นี้ช้ากว่าข้อเสนอเดิม ที่กำหนดให้เริ่มใช้เขตควบคุมมลพิษต่ำในต้นปี 2569 ซึ่งแผนที่แก้ไขแล้วนี้ได้ปรับขอบเขตและเป้าหมายบางส่วนให้สอดคล้องกับการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้เวลาแก่ประชาชนและธุรกิจมากขึ้นในการเปลี่ยนยานพาหนะ
รถโดยสารจะเป็นกลุ่มแรกที่ต้องเปลี่ยน และจะต้องใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเมื่อเข้าสู่เขตควบคุมมลพิษต่ำตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ส่วนผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ขี่รถจักรยานยนต์ส่งของจะตามมาในภายหลัง ขณะที่รถประเภทอื่นๆ เช่น รถแท็กซี่ จะมีกำหนดเวลาปรับเปลี่ยนที่ช้ากว่า
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
ขณะที่กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศระบุว่ามีแผนที่จะทยอยยกเลิกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ใช้น้ำมันเบนซินในเขตควบคุมมลพิษต่ำ โดยเริ่มจากการปฏิบัติด้วยความสมัครใจและเปลี่ยนเป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดตั้งแต่เดือนมกราคม 2570.