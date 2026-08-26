โรฮิงญาหลายหมื่นรวมตัวชุมนุมในค่ายลี้ภัยบังกลาเทศ ร้องประชาคมโลกรับประกันกลับพม่าปลอดภัย

เอพี - ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนจากพม่าที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายสิบแห่งในบังกลาเทศได้จัดการชุมนุม เพื่อเรียกร้องให้พวกเขากลับรัฐบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่พวกเขาหนีการปราบปรามของรัฐบาลพม่าเมื่อ 9 ปีก่อน
ผู้ชุนนุมประท้วงเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศรับประกันความปลอดภัยในรัฐยะไข่ ขณะที่พวกเขาร่วมกันรำลึกสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นวันครบรอบ 9 ปีของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา
ผู้ลี้ภัยมากกว่า 1 ล้านคน จากชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาของพม่าอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่รอบเขตค็อกซ์บาซาร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศ
รัฐบาลบังกลาเทศระบุว่าได้พยายามที่จะเริ่มกระบวนการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีผู้ลี้ภัยคนใดเต็มใจที่จะกลับไป โดยอ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัย และทางการบังกลาเทศระบุว่าจะไม่บังคับใครให้เดินทางกลับ
คณะผู้แทนทางการทูตของ 15 ประเทศและสหภาพยุโรปในบังกลาเทศ ได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
ในคำแถลงร่วม คณะผู้แทนทางการทูตกล่าวว่าผู้ลี้ภัยโรฮิงญาเกือบ 1.2 ล้านคน ยังคงอยู่ในบังกลาเทศ และได้ยกย่องประเทศและประชาชนบังกลาเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมาเกือบ 10 ปี
แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น โคโซโว เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ร่วมลงนามในคำแถลงร่วมนี้
คณะผู้แทนทางการทูตยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐยะไข่ โดยกล่าวว่าความต้องการด้านมนุษยธรรมที่เพิ่มขึ้น การโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน และข้อจำกัดด้านความช่วยเหลือและการค้า กำลังทำให้วิกฤตย่ำแย่ลง และผลักดันให้เกิดการพลัดถิ่นไปยังบังกลาเทศและทั่วภูมิภาคมากขึ้น
พวกเขาระบุว่าสภาพการณ์ในปัจจุบันในรัฐยะไข่ ไม่เอื้อต่อการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครใจ ปลอดภัย มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน
“ผู้ลี้ภัยโรฮิงญามีสิทธิที่จะกลับบ้านเกิดในพม่า แต่น่าเสียดายที่ความขัดแย้งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วรัฐยะไข่ และความต้องการด้านมนุษยธรรมก็เพิ่มสูงขึ้น” คำแถลงร่วมระบุ
ในเดือนมกราคม ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้จัดการไต่สวนในคดีที่กล่าวหาพม่าว่าก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ เมื่อปี 2560 ระหว่างการไต่สวน 3 สัปดาห์ ศาลได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คำให้การของผู้เชี่ยวชาญ และคำให้การของพยานเกี่ยวกับการสังหารหมู่ ความรุนแรงทางเพศอย่างเป็นระบบ และการทำลายหมู่บ้าน
ขนาด การจัดการ และความโหดร้ายของปฏิบัติการนำไปสู่ข้อกล่าวหาการกวาดล้างชาติพันธุ์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงสหประชาชาติ
พม่ากล่าวต่อศาลว่าการปฏิบัติการทางทหารต่อชาวโรฮิงญาเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
หลังจากการปราบปรามในปี 2560 ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนได้ข้ามจากรัฐยะไข่ไปยังบังกลาเทศที่อยู่ใกล้เคียงด้วยการเดินเท้าและทางเรือ ท่ามกลางการระดมยิงปืนใหญ่ การสังหารอย่างไม่เลือก และความรุนแรงอื่นๆ โดยรัฐยะไข่ถูกยึดครองโดยกองทัพอาระกัน ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธที่กำลังต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลพม่า
รัฐบาลบังกลาเทศได้เปิดพรมแดนในที่สุด ที่ทำให้ผู้ลี้ภัยกว่า 700,000 คน สามารถหลบหนีเข้ามาพักพิงในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมได้ การหลั่งไหลเข้ามานี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากผู้ลี้ภัยกว่า 300,000 คน ที่อาศัยอยู่ในบังกลาเทศมานานหลายทศวรรษ ที่เป็นผลจากความรุนแรงที่กระทำโดยกองทัพพม่าและกองกำลังอื่นๆ ก่อนหน้านี้
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ความมั่นคงในรัฐยะไข่มีความผันผวนมาก
“ไม่ว่าจะเป็นกองทัพอาระกันหรือกองทัพพม่า ตราบเท่าที่พวกเขายังคงเล่นเกมสองหน้ากันต่อไป สถานการณ์ในอาระกัน หรือยะไข่ ก็ยังคงไม่ปลอดภัย หมายความว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีก 50 ปีอย่างนั้นหรือ” ซาเยด อุลลาห์ ผู้นำผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา กล่าว
“เราไม่สามารถอยู่ที่นี่ไปอีก 50 ปีได้ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในอาระกัน เราจำเป็นต้องดูว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดสันติภาพได้อย่างไร” ซาเยด อุลลาห์ กล่าว
เมื่อต้นเดือน รัฐบาลพม่ากล่าวว่าผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในบังกลาเทศมากกว่า 300,000 คน เป็นอดีตผู้อยู่อาศัยในรัฐยะไข่ และจะรับพวกเขากลับเมื่อสภาพการณ์ความปลอดภัยดีขึ้น.