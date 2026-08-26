ประท้วงรายวัน! กัมพูชาโวยไทยละเมิดอธิปไตย หลังนายกฯอนุทิน ลงพื้นที่ช่องอานม้า

MGR Online - กัมพูชายื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยอีกครั้งต่อการเยือนพื้นที่ช่องอานม้าของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่จ.พระวิหาร โดยระบุว่าการเดินทางดังกล่าวละเมิดอธิปไตยของประเทศ และเสี่ยงที่จะทำให้ความตึงเครียดตามแนวชายแดนเพิ่มสูงขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากล่าวอ้างว่าผู้นำของไทยเดินทางเยือนพื้นที่อานม้า หรือที่กัมพูชาเรียกว่าอานแซะ ในอ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม โดยพนมเปญอธิบายว่าการเยือนดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการละเมิดดินแดนกัมพูชา
กัมพูชากล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกองทัพไทยยึดครองไปตั้งแต่ปีที่แล้ว และย้ำว่าการมาเยือนของผู้นำไทยไม่สามารถอ้างสิทธิทางกฎหมายได้
กัมพูชายังอ้างถึงแผนที่เขตแดนที่ร่างขึ้นในระหว่างกระบวนการกำหนดเขตแดนฝรั่งเศส-สยาม และคำแถลงร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชาเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ที่ห้ามการกระทำที่ยั่วยุที่อาจเพิ่มความตึงเครียด
ในหนังสือประท้วง พนมเปญยังย้ำการปฏิเสธเส้นเขตแดนใดๆ ที่ฝ่ายไทยยืนยันเพียงฝ่ายเดียว โดยระบุว่าการเยือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสถานะทางกฎหมายหรือสิทธิของกัมพูชาเกี่ยวกับชายแดนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งระบุว่าการกระทำของไทยมีความเสี่ยงที่จะบ่อนทำลายความพยายามในการสร้างความไว้วางใจอีกครั้ง และอาจทำให้ความพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมที่คล้ายกันในพื้นที่ที่ไทยอ้างว่ายังอยู่ภายใต้การยึดครองของไทย รวมถึงการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ รั้วลวดหนาม และที่มั่นทางทหาร และว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงขัดขวางไม่ให้พลเรือนกัมพูชากลับบ้านและที่ดินของตน
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เน้นย้ำว่าการลดความตึงเครียดและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเงื่อนไขสำหรับการตั้งถิ่นฐานอย่างสันติ
กัมพูชายังย้ำความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงทวิภาคี และกลไกต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม พร้อมกับย้ำจุดยืนว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง และกล่าวว่าอธิปไตยไม่สามารถสถาปนาขึ้นได้ผ่านการยึดครองทางทหาร
นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสันติภาพ ด้วยการถอนกำลัง และละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดข้อเท็จจริงใหม่ในพื้นที่.