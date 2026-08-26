สั่งเด็ดขาด! ห้ามฆ่า-ห้ามกินหมู หลังไซยะบูลีพบ "อหิวาต์แอฟริกา" ระบาด

MGR Online - เมืองไซยะบูลี แขวงที่มีชายแดนติดกับไทยกว่า 600 กิโลเมตร พบหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกา 580 ตัว ออกคำสั่งเด็ดขาด ห้ามฆ่า บริโภคเนื้อหมูตั้งแต่ 23 สิงหาคม
วานนี้ (25 ส.ค. 69) เพจหนังสือพิมพ์"ลาวพัฒนา"รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการปกครองเมืองไซยะบูลี แขวงไซยะบูลี ได้มีคำสั่งให้ระงับการฆ่าหมู การจำหน่ายเนื้อและชิ้นส่วนหมู รวมถึงการบริโภคเนื้อหมูเป็นการชั่วคราวในพื้นที่เมืองไซยะบูลี เนื่องจากได้ตรวจพบว่ามีหมู 2 ตัว ป่วยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever : ASF) ที่บ้านน้ำตวน
ตามประกาศระบุว่า ASF เป็นโรคติดต่อร้ายแรงของหมู สามารถติดต่อหมูได้ทุกตัว ทั้งหมูบ้านและหมูป่า โดยไม่จำกัดเพศและอายุ เชื้อมีความทนทานสูง และปัจจุบันยังไม่มียาป้องกันหรือรักษาได้โดยตรง หมูที่ติดเชื้อมีอัตราการตายสูงถึง 100%
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในเมืองไซยะบูลีได้ตรวจพบหมูติดเชื้อ ASF ที่บ้านโนนสะหวัน ถัดมาอีก 1 เดือน ในเดือนกรกฎาคมพบการระบาดของโรค ASF ที่บ้านน้ำตวน บ้านปากทัง บ้านนาลวม บ้านแก้ว และบ้านนาทัง
รวมแล้วมีหมูติดเชื้อทั้งสิ้น ASF 580 ตัว เป็นหมูที่ตายไปแล้วจากการติดเชื้อ ASF 423 ตัว และมีหมูที่ต้องถูกทำลายทิ้งเพราะติดเชื้ออีก 157 ตัว ในจำนวนนี้ เป็นหมูแม่พันธุ์ 34 ตัว หมูพ่อพันธุ์ 5 ตัว เบื้องต้นพื้นที่ที่พบหมูติดเชื้อ มีบ้านนาทัง 125 ตัว บ้านแก้ว 70 ตัว บ้านปากทัง 44 ตัว บ้านนาลวม 4 ตัว
เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค ASF ไม่ให้แผ่ขยายไปเป็นวงกว้าง คณะกรรมการปกครองเมืองไซยะบูลีจึงสั่งระงับการฆ่าหมู การขายเนื้อและชิ้นส่วนของหมู รวมถึงการบริโภคเนื้อหมูเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และหากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะต้องถูกดำเนินการตามกฏหมาย
ไซยะบูลีเป็นแขวงของลาวที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยยาวที่สุดถึง 647 กิโลเมตร มีจังหวัดของไทยถึง 6 จังหวัดที่อยู่ติดกับแขวงไซยะบูลี ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเลย