‘ฮุนเซน’ ยันเตรียมเยือนมอสโกกระชับสัมพันธ์ พร้อมแย้มแผนรับ “ปูติน” เยือนพนมเปญเร็วๆ นี้

MGR Online - ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ยืนยันแผนการเยือนรัสเซีย พร้อมทั้งแย้มถึงการเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในอนาคตอันใกล้ แม้จะยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนก็ตาม
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการพบหารือกับอันเดรย์ รูเดนโก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ที่ยังเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการเยือนพนมเปญอย่างเป็นทางการ
เจีย ธิริธ โฆษกวุฒิสภา กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมองว่าการเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างรัสเซียและกัมพูชาที่ดำเนินมาถึง 70 ปีแล้ว
“รูเดนโกกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กำลังรอการเยือนรัสเซียของฮุน เซน และประธานวุฒิสภาได้ตอบว่าเขากำลังมองหาวันที่เหมาะสมสำหรับการเยือน และเขากำลังวางแผนที่จะต้อนรับการมาเยือนของประธานาธิบดีปูตินในอนาคตอันใกล้นี้” เจีย ธิริธ กล่าว
ทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมการเพิ่มขึ้นของการค้า และแสดงความพึงพอใจต่อความร่วมมือข้ามทวีป โดยผู้นำกัมพูชาได้ขอบคุณรัสเซียสำหรับการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา
ก่อนหน้านั้น รูเดนโกได้หารือเรื่องการค้าและเศรษฐกิจกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต โดยกล่าวว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เขายังกล่าวถึงศักยภาพในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ที่นักศึกษาชาวกัมพูชามากกว่า 8,000 คน ได้รับการสนับสนุนและทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในรัสเซีย
ฮุน มาเนต ยังได้เรียกร้องให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านการค้าและการลงทุน พลังงาน การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การท่องเที่ยว เกษตรกรรม ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ เพื่อยกระดับความร่วมมือให้รอบด้าน
ในการเยือนครั้งนี้ รูเดนโกยังเป็นประธานร่วมกันกับปรัก สุคน ในการประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและรัสเซียครั้งที่ 3 ที่บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านที่สำคัญ รวมถึงการเมือง และส่งเสริมความร่วมมือภายในกรอบระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เช่ยสหประชาชาติ.