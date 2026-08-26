พม่ารวบมือโพสต์ TikTok ข้อหาปลุกปั่น เซ่นคลิปเทียบ ‘ซูจี-มินอ่องหล่าย’ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

MGR Online - สื่อมวลชนพม่ารายงานว่าทางการได้เข้าจับกุมชายคนหนึ่งจากการโพสต์คลิปวิดีโอลงใน Tiktok ที่แสดงให้เห็นอองซานซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองพะโค เมื่อเดือนสิงหาคม 2558
คลิปวีดีโอดังกล่าวที่ชายชาวพม่าผู้นี้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เปรียบเทียบการเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมของอองซานซูจี กับภาพของประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลในปัจจุบัน นั่งเครื่องบินอยู่เหนือเมืองเลมเยธนาที่ถูกน้ำท่วมในภาคอิรวดี ขณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
รัฐบาลระบุว่าได้ตั้งข้อหากับ ทัน โซ อู จากเมืองหล่ายธะยา ทางตะวันตกของภาคย่างกุ้ง ในข้อหาใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อยุยงปลุกปั่น และเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ ด้วยเจตนาบ่อนทำลายเสถียรภาพและสันติภาพของประเทศ และขู่ว่าจะดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ด้วย.