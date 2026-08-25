สิทธิมนุษยชนพม่าดิ่งเหว! UN ชี้สงครามยืดเยื้อทำพลเรือนยิ่งทุกข์ยาก โรฮิงญาถูกละเมิดหนัก

รอยเตอร์ - สหประชาชาติระบุว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่าตกต่ำลงถึงจุดต่ำสุดใหม่ ด้วยการละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวางต่อชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา และเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่เฟื่องฟูขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการขุดแร่หายากอย่างผิดกฎหมาย ที่ทำให้ความทุกข์ทรมานของพลเรือนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
รายงานของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ครอบคลุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ระบุว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ความรุนแรงทางทหารและการขยายตัวของเศรษฐกิจจากความขัดแย้ง กำลังทำให้พลเรือนต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างรุนแรง ทั้งกองทัพพม่าและกองทัพอาระกัน (AA) ที่ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ ได้ทำการละเมิดอย่างกว้างขวางและเป็นระบบต่อชุมชนชาวโรฮิงญา ซึ่งรวมถึงการสังหาร การทรมาน การเกณฑ์ทหาร แรงงานบังคับ การกักขังตามอำเภอใจ และการย้ายถิ่นฐาน
เก้าปีหลังจากการปราบปรามในปี 2560 ที่บังคับให้ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนต้องหลบหนี และการละเมิดเพิ่มเติมตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจี ชุมชนชาวโรฮิงญายังคงตกอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สหประชาชาติระบุ
กองทัพยังคงพึ่งพาการโจมตีทางอากาศ การลอบวางเพลิง และการกำหนดข้อจำกัดการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความหวาดกลัวและรักษาการควบคุมมานานกว่า 5 ปี หลังการรัฐประหาร ทำให้พลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8,075 คน นับตั้งแต่ปี 2564 รวมถึงผู้หญิง 1,774 คน และเด็ก 1,074 คน ซึ่งสหประชาชาติระบุว่าตัวเลขมีแนวโน้มที่จะสูงกว่านี้มาก
ก่อนหน้านี้ กองทัพพม่ากล่าวว่าได้ทำการโจมตีทางอากาศอย่างจำกัดต่อเป้าหมายทางทหารเพื่อตอบโต้การยึดเมืองและหมู่บ้านของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และที่กองทัพระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
สหประชาชาติระบุว่าผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 3.6 ล้านคน ขณะที่ 12.4 ล้านคนเผชิญกับภาวะความหิวโหยอย่างฉับพลัน และแม่และเด็กราว 400,000 คนต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลัน
ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ สหประชาชาติกล่าวหากองทัพอาระกันว่ากระทำการจับกุมโดยพลการ ทรมาน ใช้ความรุนแรงทางเพศ บังคับใช้แรงงาน และยึดที่ดินโดยมุ่งเป้าที่ชาวโรฮิงญา รวมทั้งขัดขวางไม่ให้ชาวโรฮิงญาพลัดถิ่นเดินทางกลับ ขณะเดียวกันก็ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับผู้ที่ไม่ใช่โรฮิงญาบนที่ดินของพวกเขา ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นพื้นที่ประมาณ 2,000 เอเคอร์ที่ถูกยึด โดยพยานอธิบายว่ามีเด็กอายุเพียง 6 ขวบถูกใช้แรงงาน และอดีตผู้ถูกคุมขังรายงานว่ามีการทรมานและเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว
รายงานยังเน้นย้ำถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการขุดแร่หายากอย่างผิดกฎหมายในรัฐกะฉิ่นและรัฐชาน ที่หลักนิติธรรมล่มสลายได้กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนความขัดแย้ง โดยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นพื้นที่ทำเหมืองใหม่ 302 แห่งในรัฐกะฉิ่น ตั้งแต่ปี 2564 และเหมืองแร่ในรัฐชานเพิ่มจำนวนขึ้นจาก 12 แห่งก่อนการรัฐประหาร เป็น 85 แห่งหลังการรัฐประหาร
สหประชาชาติระบุว่าการค้าแร่หายากมีมูลค่าสูงสุดถึงประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดจีน สารพิษที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน ส่งผลให้เกิดการแท้งบุตรและโรคเรื้อรังในท้องถิ่น การปนเปื้อนนี้ยังไปถึงแม่น้ำที่ไหลลงสู่ประเทศไทย ที่ผลการตรวจพบสารหนู ตะกั่ว ปรอท และแมงกานีส เกินค่ามาตรฐาน.