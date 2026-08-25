เขมรอ่วมน้ำท่วม 4 จังหวัด ‘ฮุน มาเนต’ สั่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 18,000 ครอบครัว

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาได้สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านเสบียงที่จำเป็นและที่พักพิงที่ปลอดภัย หลังน้ำท่วมหนักใน 4 จังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 18,799 ครอบครัว รวมถึงมีเด็กหญิงเสียชีวิต 2 คน
ขณะร่วมพิธีเปิดถนนในจ.กระแจะ และจ.ตะโบงคมุม ในวันอังคาร (25) นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้เรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านเสบียงที่จำเป็นทั้งหมดและที่พักพิงที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในกรุงพนมเปญและ 6 จังหวัดตามแนวแม่น้ำโขงเพิ่มความเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
การเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักส่งผลกระทบต่อประชาชน 18,799 ครอบครัว ในจ.กระแจะ จ.ตะโบงคมุม จ.สตึงเตรง และจ.กำปงจาม
นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่สามารถป้องกันได้เสมอไป แต่ย้ำว่ากัมพูชาต้องเสริมขีดความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และยังสั่งการให้กองทัพทุกหน่วยเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ ปฏิบัติการกู้ภัย และความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่นๆ
โฆษกของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวกับสำนักข่าวคิริโพสต์ว่า ในบรรดาผู้ประสบภัย มี 1,943 ครอบครัว ถูกอพยพไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยแล้ว โดยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน 13,934 หลัง และสร้างความเสียหายต่อพื้นที่กว่า 4,842 เฮกตาร์
กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วลุ่มแม่น้ำโขง ส่งผลให้ระดับน้ำในกัมพูชาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จ.กระแจะ แม่น้ำโขงมีความสูงถึง 21.73 เมตร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน
รายงานระบุว่า จ.กระแจะ ที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด มีผู้ประสบภัยถึง 8,735 ครอบครัว รองลงมาคือจ.ตะโบงคมุม ที่ 6,755 ครอบครัว จ.สตีงเตรง 1,918 ครอบครัว และจ.กำปงจาม 1,331 ครอบครัว
นอกจากนี้ น้ำท่วมยังทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน หลังจากมีรายงานว่าเด็กหญิง 3 คน ลงไปว่ายน้ำในถนนที่ถูกน้ำท่วมในจ.กระแจะ เด็กหญิง 2 คนจมน้ำเสียชีวิต ส่วนอีกคนได้รับการช่วยเหลือ
ด้านกระทรวงสาธารณสุขได้เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากน้ำท่วม หลังจากกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำ
เจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้จัดเตรียมความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ รวมถึงการเตรียมไม้ค้ำยัน รถเข็น และยาที่ใช้ประจำ
นอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนสวมกางเกงขายาวและรองเท้าบูทเมื่อเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกงูกัด และกระทรวงฯ ยังแนะนำให้สำรองอาหารและยาฉุกเฉินให้เพียงพอ พร้อมกับติดป้ายเตือนบริเวณที่มีน้ำลึก.