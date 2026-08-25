รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเตรียมเยือนพม่าหารือความร่วมมือทวิภาคี

รอยเตอร์ - กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามเปิดเผยว่า เล ฮว่าย จุง รัฐมนตรีต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนพม่าอย่างเป็นทางการในวันพุธ (26) ที่จะเป็นการเยือนพม่าครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง
กระทรวงฯ ระบุในคำแถลงว่ารัฐมนตรีจะเป็นประธานร่วมในการประชุมความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า ซึ่งการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากเวียดนามและพม่าได้แลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตคนใหม่
กระทรวงฯ กล่าวว่าเวียดนามถือว่าพม่าเป็นสมาชิกสำคัญของอาเซียน และถือว่าฉันทมติ 5 ข้อของอาเซียนในการนำสันติภาพมาสู่พม่าเป็นกรอบสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
รัฐบาลพม่าถูกโดดเดี่ยวทางการทูตจากอาเซียนนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 แม้ว่าไทยและลาวได้ผลักดันการให้มีการมีส่วนร่วมมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้เดินทางเยือนลาวในเดือนกรกฎาคม และเยือนไทยในเดือนสิงหาคม.