พม่าส่งสัญญาณเดินหน้า “เขื่อนมิตโส่ง” เสริมทหารกว่า 100 นายเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

MGR Online - กองทัพพม่าเสริมทหารกว่า 100 นายเข้าไปยังเขตเมกะโปรเจ็กต์เขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่ง คาดเพื่อคุ้มกันทีมงานก่อสร้างของรัฐคะฉิ่นที่จะเดินทางเข้าพื้นที่วันนี้
วานนี้ (24 ส.ค. 69) เพจข่าว Kachin News Group รายงานว่า กองทัพพม่าได้เสริมทหารกว่า 100 นาย เข้าไปยังเขตมิตโส่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างเมกะโปรเจ็กต์เขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่ง
Kachin News Group อ้างข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา รถบรรทุกทหาร 3 คัน ได้เดินทางมาจากมิตจีน่าเข้าไปยังเขตมิตโส่ง โดยให้เหตุผลว่ามารักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกกับ Kachin News Group ว่า วันนี้ (25 ส.ค.) ทีมงานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่งของรัฐบาลรัฐคะฉิ่น จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน จึงมีความเป็นไปได้ว่าการที่กองทัพพม่าเสริมกำลังทหารเหล่านี้เข้ามา ก็เพื่อคุ้มกันทีมงานชุดนี้มากกว่าคุ้มกันชาวบ้าน
เขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่ง เป็น 1 ใน 3 เมกะโปรเจ็กต์ของจีน ที่ประธานาธิบดีมินอ่องหล่าย เคยประกาศว่าต้องเดินหน้าให้สำเร็จ โดยอีก 2 โครงการ คือทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองหมู่เจ้ ชายแดนเมียนมา-จีน ในรัฐฉานเหนือ ลงไปถึงเมืองมัณฑะเลย์และต่อไปยังเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ กับโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าก์ผิ่ว
ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 2 สัปดาห์หลังจากประธานาธิบดีมินอ่องหล่ายเพิ่งกลับมาจากการไปเยือนจีน มีรายงานว่าโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่งกำลังจะเริ่มต้นก่อสร้างในเร็วๆนี้
อย่างไรก็ตาม กองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) ได้เคยประกาศไว้ชัดเจนตั้งแต่เมื่อตอนต้นปี 2569 แล้วว่าจะต่อต้านการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งนี้
เขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่งเป็น 1 ใน 6 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิตรวม 19,099 เมกะวัตต์ ที่รัฐบาลเมียนมามีแผนจะสร้างขึ้นตามแนวแม่น้ำมะลิคะและแม่น้ำเมคะ ทางตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น โดยเขื่อนมิตโส่งเป็นเขื่อนที่มีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 6,000 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนเขื่อนแห่งนี้สูงถึง 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ข้อมูลเมื่อปี 2550) ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก
ที่ตั้งโครงการเขื่อนมิตโส่งอยู่บริเวณที่แม่น้ำมะลิคะและแม่น้ำเมคะมาบรรจบกัน ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำอิรวดี ห่างจากเมืองมิตจีน่า เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร
บริษัท China Power Investment Corporation จากจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับกระทรวงพลังงานไฟฟ้า เมียนมา ในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่ง เมื่อเดือนธันวาคม 2549 และเริ่มมีการออกแบบโครงการในปีถัดมา(2550) โดยจะสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีต สันเขื่อนสูง 139.6 เมตร ยาว 1,310 เมตร
อย่างไรก็ตาม เขื่อนแห่งนี้ถูกต่อต้านจากหลายภาคส่วน เนื่องจากเชื่อว่าจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง คาดว่าเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จจะทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมกว้างถึง 447 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้าน 47 แห่ง ทำให้มีผู้ที่ต้องอพยพ โยกย้ายถิ่นฐานถึง 11,800 คน
วันที่ 30 กันยายน 2554 ประธานาธิบดีเตงเส่ง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งจากการเลือกตั้ง ได้ประกาศระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนมิตโส่ง โดยให้เหตุผลว่าต้องฟังกระแสคัดค้านจากภาคประชาชน
แต่หลังจาก พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีกระแสข่าวแพร่ออกมาตลอดว่ารัฐบาลทหารต้องการฟื้นโครงการเขื่อนมิตโส่งขึ้นมาใหม่ กระทั่งวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 กระแสข่าวก็เป็นจริงเมื่อมีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ของโครงการเขื่อนมิตโส่ง และมีการยืนยันอีกครั้งเมื่อเมียนมาได้รัฐบาลชุดใหม่ในคราบพลเรือนที่ผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งมี อู มินอ่องหล่าย ที่ลาออกจากกองทัพมารับตำแหน่งประธานาธิบดี