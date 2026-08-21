ทวายเดือด! พม่าส่งทหารกวาดล้าง-เผาหมู่บ้าน เคลียร์พื้นที่ฟื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษรับการลงทุนจากรัสเซีย

รอยเตอร์ - กองทัพพม่าได้ส่งกำลังทหารหลายร้อยนายเข้ากวาดล้างพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียทางตอนใต้ของประเทศ โดยเผาหมู่บ้านและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบ ตามการรายงานของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพและนักเคลื่อนไหวท้องถิ่น
การโจมตีพื้นที่รอบเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (SEZ) ที่รวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกและโรงไฟฟ้าในฝั่งทะเลอันดามัน เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพม่าที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ยินดีที่จะใช้กำลังทหารเข้าฟื้นฟูโครงการที่ถูกยกว่าเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แทนช่องแคบมะละกา
การผลักดันนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับการรุกทางการทูต ที่ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย อดีตหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารได้เสนอให้ทวายเป็นประตูสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างการเยือนไทยในเดือนนี้ และได้หารือเกี่ยวกับโครงการนี้อีกครั้งในการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในกรุงมอสโก
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กองทัพพม่าได้ส่งทหารหลายร้อยนายเข้าไปในภาคตะนาวศรี ทางตอนใต้ติดกับชายแดนไทย และเป็นที่ตั้งของเมืองทวาย ทำให้เกิดการปะทะกันกับกองกำลังต่อต้านท้องถิ่นที่จำต้องล่าถอย ตามการระบุของสองแหล่งข่าว
“กองทัพรุกคืบและดำเนินการกวาดล้างพื้นที่ หมู่บ้านบางแห่งและบ้านเรือนถูกเผาทำลาย” ซอ ดาห์ โก จากกองกำลังพิทักษ์ประชาชนภาคตะนาวศรี กล่าวกับรอยเตอร์
สมาชิกอีกคนหนึ่งของกองกำลังต่อต้านในทวายที่ปฏิบัติการภายใต้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) กล่าวว่าทหารได้เผาบ้านเรือนในอย่างน้อย 3 หมู่บ้าน และสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ 3 คน ที่ช่วยเหลือชุมชนผู้พลัดถิ่น
“พวกเขาต้องการควบคุมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการกวาดล้างพื้นที่นี้” นักสู้ฝ่ายต่อต้านคนที่ 2 กล่าว
MAGGA Initiative กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ออกคำแถลงระบุว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 3 คน ถูกจับกุมและถูกสังหารหลังจากเผชิญหน้ากับทหารที่กำลังรุกคืบเข้ามาในเมืองเยพยู เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
ทั้งนี้ รอยเตอร์ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ และรัฐบาลพม่าและสถานทูตรัสเซียในพม่าก็ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในเรื่องนี้
การปะทะที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากพล.อ.จ่อ สวา ลิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนภาคใต้ของพม่าเมื่อปลายเดือนมิถุนายน และเรียกร้องให้ทหารปกป้องโครงการยุทธศาสตร์ เช่น ทวาย
“นับตั้งแต่นั้นมา กองกำลังทหารประมาณ 700 นาย ได้รุกคืบเข้าไปในพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้อง บุกโจมตีหมู่บ้านและสังหารพลเรือน” ACLED หน่วยงานตรวจสอบความขัดแย้ง ระบุในรายงานเดือนสิงหาคม
การโจมตีรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้รับการเสริมกำลังด้วยการโจมตีทางอากาศและทางทะเล ที่เอาชนะกลุ่มต่อต้านในท้องถิ่นที่จัดตั้งอย่างหลวมๆ ตามคำกล่าวของ ซอ ดาห์ โก และนักเคลื่อไหวท้องถิ่นคนหนึ่ง
“พวกเขาเข้ามาในพื้นที่ และเมื่อได้รับการเสริมกำลังจากกองทัพเรือ พวกเขาก็เริ่มโจมตีหมู่บ้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึก และเมื่อพวกเขาเริ่มโจมตี การปะทะกันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง” มิน ละวิน อู จากคณะกรรมการเคลื่อนไหวและนัดหยุดงานเพื่อประชาธิปไตย กล่าว โดยอ้างถึงทหาร
การรุกคืบของกองทัพในเมืองทวายสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ของกองทัพในการทวงคืนดินแดนยุทธศาสตร์และเขตแดนที่เสียให้กับฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือง ที่คร่าชีวิตผู้คนไปราว 100,000 คน และทำให้ผู้คนพลัดถิ่นกว่า 3.5 ล้านคน
กองทัพได้จัดการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม โดยไม่มีฝ่ายค้านได้รับอนุญาตให้ลงสมัคร ทำให้มิน อ่อง หล่าย ขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2551 ที่เป็นการร่วมทุนกับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้าระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันตกและเอเชียตะวันออก แต่การทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายต้องหยุดชะงักลงในปี 2556 เนื่องจากการต่อต้านในท้องถิ่นและการขาดแคลนเงินทุน
ในเดือนมกราคม 2564 เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการรัฐประหาร คณะกรรมการที่ดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษระบุว่าได้ยกเลิกข้อตกลงระหว่างปี 2558-2559 สำหรับ 9 โครงการในระยะเริ่มต้นของโครงการก่อสร้าง
“ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นความพยายามในการหาพันธมิตรใหม่ เพื่อปลดล็อกศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” ประธานคณะกรรมการระบุในคำแถลง
รัฐบาลใหม่ของพม่ากำลังพยายามที่จะฟื้นฟูโครงการนี้ด้วยการสนับสนุนจากรัสเซีย พันธมิตรสำคัญของมิน อ่อง หล่าย และกองทัพ
ในการประชุมธุรกิจที่กรุงมอสโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซอ นาย อู มุขมนตรีภาคตะนาวศรี กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้าเร็วขึ้น 4-6 วัน เมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา
สื่อของทางการพม่ารายงานว่า ซอ นาย อู ยังกล่าวอ้างถึงระยะทางของท่าเรือว่าอยู่ห่างจากแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งที่สำคัญของพม่าประมาณ 45 กิโลเมตรเท่านั้น
นายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูสติน ของรัสเซีย กล่าวในการพบหารือกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ว่าบริษัทของรัสเซียตั้งใจที่จะร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการค้าและสร้างงานใหม่ รวมถึงในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
โครงการนี้อาจทำให้รัสเซียเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น และมีฐานที่มั่นท่าเรือในฝั่งมหาสมุทรอินเดีย แหล่งข่าวที่ทราบถึงความคิดของมอสโกระบุ โดยขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากความอ่อนไหวของประเด็นดังกล่าว
“ความเสี่ยงในพม่ายังคงสูงมาก การลงทุนของรัสเซียจะต้องเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อกับไทยเพื่อให้โครงการนี้เป็นไปได้จริง” แหล่งข่าวระบุ.