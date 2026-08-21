กัมพูชาตัดริบบิ้นเปิดอาคารวุฒิสภาหลังใหม่ ได้เจ้าพ่อสแกมเมอร์ออกทุนสร้าง

เอเอฟพี - ผู้นำกัมพูชาเปิดอาคารวุฒิสภาหลังใหม่วันนี้ (21) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ รวมถึงนักธุรกิจที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรในข้อหาเกี่ยวข้องกับศูนย์สแกม
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ทรงตัดริบบิ้นเปิด “วังสามัคคี” โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมพิธีรวมทั้งฮุน เซน อดีตผู้นำกัมพูชาที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานและปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต บุตรชายของเขา
“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดวังสามัคคีที่วิจิตรแห่งนี้” กษัตริย์สีหมุนีตรัส พร้อมยกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของชาติ
อาคาร 4 ชั้นครึ่งแห่งนี้ที่ริเริ่มโดยฮุน เซน มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้า และจะใช้เป็นสถานที่หลักในการต้อนรับแขกต่างชาติ ตามการระบุของปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา
เขากล่าวว่าอาคารหลังนี้ ที่ตั้งอยู่ข้างอาคารวุฒิสภาหลังอื่นๆ และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานและห้องรับรอง ได้รับการออกแบบ สร้าง และระดมทุนโดยชาวกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยค่าใช้จ่าย แต่ป้ายภายในอาคารระบุรายชื่อผู้บริจาค 11 ราย โดยมี ลี ยง พัต วุฒิสมาชิกและนักธุรกิจอยู่ในลำดับบนสุด
ลี ยง พัต ที่เข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนั้น ถูกทางการสหรัฐฯ คว่ำบาตรในปี 2567 จากข้อกล่าวหาว่าบริษัทของเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ไปทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์
เขาปฏิเสธรายงานที่เชื่อมโยงเขากับเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงิน โดยเรียกข้อกล่าวหาเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องเท็จและทำลายชื่อเสียงของเขา
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการหลอกลวงข้ามชาติ ที่สแกมเมอร์ ซึ่งบางคนเต็มใจทำและบางคนถูกค้ามนุษย์ ลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีจากเหยื่อผ่านกลลวงต่างๆ ทั้งความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ทางการกัมพูชากล่าวว่าพวกเขากำลังปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้
อีกคนหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อผู้บริจาคสร้างอาคารหลังใหม่นี้คือ ฮุน โต นักธุรกิจที่เป็นหลานชายของฮุน เซน และเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮุน มาเนต
ฮุน โต กล่าวในเดือนพฤษภาคมว่า เขาเป็นเจ้าของหุ้น 30% แต่ไม่ได้บริหารจัดการการดำเนินงานในแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลที่ปิดตัวลงไปแล้ว ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางไซเบอร์และฟอกเงิน และถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร
เขาระบุว่าเขาไม่เคยได้รับผลกำไร เงินปันผล หรือทรัพย์สินใดๆ จากแพลตฟอร์ม Huione Pay เลย
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่ากลุ่มบริษัท Huione Group ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มชำระเงินและบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง ฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ที่ก่อเหตุฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลี่ สง อดีตประธานกรรมการบริษัท Huione Group ถูกส่งตัวไปจีนในเดือนเมษายน ที่ทางการจีนได้กล่าวหาว่าเขามีบทบาทสำคัญในการพนันและขบวนการฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์ม Huione แล้ว.