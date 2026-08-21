โฆษกรัฐบาลเขมรคุยโวบอกประชาคมโลกไม่นิ่งเฉยต่อข้อกล่าวหาไทยยึดดินแดนกัมพูชา

MGR Online - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าประชาคมระหว่างประเทศไม่นิ่งดูดายต่อสิ่งที่พนมเปญอธิบายว่าเป็นการยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายของฝ่ายไทย
เพ็ญ โบนากล่าวว่า สื่อต่างประเทศ ผู้สนับสนุนสันติภาพ และผู้สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศ ยังคงรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยอย่างต่อเนื่อง
“โลกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำลังทหารของไทยและการละเมิดสิทธิของพลเรือนชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่น” โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าว
โบนาอ้างว่ารายงานจากชายแดนได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิของพลเรือนที่พลัดถิ่น เขาเสริมว่าการรายงานข่าวเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความพยายามทางการทูตของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตย บูรณภาพดินแดน และประชาชน
เขายืนยันว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ถือว่าการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ขณะเดียวกันก็ดำเนินความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และกลไกที่มีอยู่
นอกจากนี้ ยังระบุว่ากัมพูชาได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และกระบวนการกำลังคืบหน้า
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวอ้างเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่ามีประชาชนมากกว่า 18,700 คน ยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ หลังหยุดยิงกับไทยมานานกว่า 8 เดือน และกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยขัดขวางพลเรือนและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะไม่ยอมรับเส้นเขตแดนใดๆ ที่ไทยอ้างสิทธิฝ่ายเดียว และยืนยันว่าพัฒนาการล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของกัมพูชาเหนือพรมแดนระหว่างประเทศ และเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง.