สะเทือนอนาคตฝ่ายค้าน! ตระกูลฮุนดึงลูกสาวคู่ปรับการเมืองร่วมรัฐบาล ส่งสัญญาณปรองดองหรือแผนกลืนขั้วตรงข้าม

MGR Online - เกิดกระแสคาดการณ์มากมายหลังจากการแต่งตั้งบุตรสาวของ เขม โสกา อดีตผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต โดยผู้นำกัมพูชากล่าวว่า เขม มโนวิทยา จะช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องกิจการชายแดนและการค้า เนื่องจากความสามารถในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต และกล่าวอ้างว่าการมีส่วนร่วมของเธอในภารกิจระดับชาตินี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งของรัฐบาลในการส่งเสริมการเจรจาและการปรองดองแห่งชาติ
นักวิเคราะห์ในกัมพูชากล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณของกลยุทธ์ ‘ตีหลังบ้าน’ ของพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) เพื่อเสริมสร้างสถานะระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ทางการทูตของมโนวิทยา ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพในหมู่ผู้นำรุ่นใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงสงสัยว่า กัมพูชาจะสามารถก้าวพ้นระบบการครอบงำโดยพรรคเดียวได้หรือไม่ หากไร้ซึ่งฝ่ายค้านที่แข็งแกร่ง
เขม มโนวิทยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนพิเศษเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม เพียงไม่กี่วันหลังจากที่เธอและบิดาของเธอได้เข้าพบกับฮุน มาเนต และฮุน เซน ประธานวุฒิสภา
การพบปะและการแต่งตั้งมโนวิทยา เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขม โสกา ได้รับพระราชทานอภัยโทษในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการสิ้นสุดโทษจำคุก 27 ปี ในข้อหากบฎ และยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางไปต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของเขายังคงอยู่
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนในแวดวงการเมืองของกัมพูชา หลายปีหลังจากการยุบพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่ทำให้ประเทศตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติอย่างมาก เนื่องจากไม่เคารพประชาธิปไตยและพหุนิยมทางการเมือง
เอีย โสพัล รองศาสตราจารย์จากโรงเรียนการจัดการระดับโลกธันเดอร์เบิร์ด มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา ในสหรัฐฯ กล่าวว่าพัฒนาการทางการเมืองดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นไปโดยเจตนามากกว่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญ
“ผมมองว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการปรองดอง การดึงตัว และการเมืองระหว่างรุ่น” เอีย โสพัล กล่าว
การนำมโนวิทยาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของฮุน มาเนต อาจทำให้ความแตกแยกระหว่างเขม โสกา และสม รังสี รุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้รัฐบาลสามารถแสดงให้เห็นว่าการกระทำนี้เป็นการรวมกลุ่มทางการเมือง
“คำถามสำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับคนอื่นๆ หรือเป็นเพียงแค่การดึงบุคคลสำคัญที่เป็นอดีตฝ่ายค้านเข้ามาในระบบที่มีอยู่แล้ว ซึ่งนั่นเป็นการปรองดองในรูปแบบที่แตกต่างกันมาก” เอีย โสพัล กล่าว
เส็ง วันลี นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์อิสระ ได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับเอีย โสพัล โดยระบุว่าพรรครัฐบาลมีแผนที่จะฉายภาพแห่งความมีน้ำใจ ความสามัคคีของชาติ และการมีส่วนร่วมของคนทุกรุ่น โดยเฉพาะต่อผู้สังเกตการณ์ตะวันตกที่กังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพื้นที่ทางการเมืองในประเทศ
เส็ง วันลี กล่าวว่าสำหรับครอบครัวของเขม โสกาแล้ว แนวทางดังกล่าวเป็นหนทางที่ใช้หลบหนีจากข้อจำกัดทางกฎหมายและการโดดเดี่ยวทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาหลายปี เปลี่ยนสถานะที่หยุดนิ่งทั้งของตนเองและครอบครัว มาอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนในกรอบการเมืองปัจจุบัน
“ลำดับเหตุการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพรรคผู้ปกครองกำลังอำนวยความสะดวกให้เขม โสกา ออกจากเส้นทางการเมืองอย่างเป็นระบบ” เส็ง วันลี กล่าว
เมียช โสวันนารา ประธานพรรคคนรุ่นใหม่และอดีตสมาชิกพรรค CNRP ที่ถูกยุบไปแล้ว กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นกลยุทธ์ ‘ยิงปินนัดเดียวได้นกสองตัว’ ของพรรครัฐบาล และว่าทั้งสองฝ่ายอาจเจรจากันลับๆ กันก่อนที่จะออกมาแสดงท่าทีเช่นนี้ต่อสาธารณะ
“นี่ไม่ใช่การปรองดองกับพรรคการเมืองใดๆ แต่เป็นแผนการสมคบคิดทางการเมืองและกลยุทธ์ของฮุน เซน และฮุน มาเนต” เมียช โสวันนารา กล่าว
เอีย โสพัล กล่าวว่าการแต่งตั้งเขม มโนวิทยา ที่เคยเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของฝ่ายค้านหลังจากการยุบพรรค CNRP ในปี 2560 ให้มาดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนพิเศษของฮุน มาเนต นั้น ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง
“ด้วยเหตุนี้ ผมจึงลังเลที่จะมองว่านี่เป็นเพียงการแต่งตั้งอีกตำแหน่งหนึ่งของรัฐบาล เราควรระมัดระวังในการมอบอำนาจให้กับตำแหน่งที่ยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ ตำแหน่งระดับสูงอาจทำให้มโนวิทยามีสถานะและสิทธิในการเข้าถึง แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าเธอจะมีอำนาจอย่างอิสระมากเพียงใด” เอีย โสพัล กล่าว
การมีส่วนร่วมของฮุน มาเนต ที่มุ่งเน้นนักการเมืองรุ่นใหม่ในการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติ อาจบ่งชี้ถึงบทบาทในอนาคตที่เป็นไปได้
ประสบการณ์ระหว่างประเทศของมโนวิทยา อาจช่วยเสริมความสัมพันธ์ของกัมพูชากับรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศ แต่ภารกิจที่แท้จริงของเธอจะทำให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลในการกำหนดนโยบายของตำแหน่งนี้ นักวิเคราะห์กล่าว
เมียช โสวันนารา ที่เคยทำงานร่วมกับมโนวิทยาในพรรค CNRP กล่าวว่าเธอมีความรู้ในด้านกิจการระหว่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งเป็นบุคคลสำคัญของฝ่ายค้านที่สนับสนุนประชาธิปไตยในกัมพูชาด้วยการล็อบบี้ประชาคมระหว่างประเทศ
เขากล่าวว่า เธออาจช่วยฟื้นฟูชื่อเสียงของรัฐบาลปัจจุบันด้วยการล็อบบี้ประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจกลับคืนมาว่ากัมพูชากำลังพยายามฟื้นฟูพื้นที่ทางการเมืองและพลเมือง ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
“เราจะได้เห็นว่าตำแหน่งของเธอเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หรือในทางปฏิบัติ เธอได้รับอำนาจในการทำงานเพื่อประเทศชาติและกู้สถานะในเวทีโลกหรือไม่” เมียช โสวันนารา กล่าว
เส็ง วันลี กล่าวว่าตำแหน่งผู้แทนพิเศษปฏิบัติงานโดยตรงภายใต้คำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติภารกิจทางการทูตเป็นการเฉพาะ ซึ่งสำหรับเขม มโนวิทยา บทบาทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระดับสูงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศ แม้อำนาจของเธอจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีก็ตาม
“การดึงเขม มโนวิทยาเข้ามามีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ” เส็ง วันลี ระบุ
อย่างไรก็ตาม วันลีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจส่งผลให้ฐานสนับสนุนเดิมของเขม โสกา แตกแยก และเกิดความรู้สึกผิดหวังและรู้สึกแปลกแยก
ผู้สนับสนุนสายที่ยึดมั่นในหลักการอาจมองว่าการที่ตระกูลเขมเข้าไปมีส่วนร่วมกับพรรค CPP ถือเป็นการทรยศ แต่ขณะเดียวกัน ผู้สนับสนุนในเชิงปฏิบัติอาจยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ถูกควบคุม
“ถ้าตระกูลเขมเข้าร่วมกับพรรครัฐบาลอย่างเต็มตัว ภูมิทัศน์ทางการเมืองของกัมพูชาอาจเปลี่ยนไปสู่การครอบงำของพรรคพรรคเดียว ทำให้ความสามัคคีของฝ่ายค้านอ่อนแอลง และทำให้พรรคการเมืองภายในประเทศที่มีขนาดเล็กและขาดความสามัคคี ไม่มีผู้นำที่เป็นที่ยอมรับ” เส็ง วันลี ระบุ
“จากช่วงจังหวะเวลาและลักษณะของการแต่งตั้งเขม มโนวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ชี้ให้เห็นว่านี่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมายของเขม โสกา”
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บุคคลสำคัญในฝ่ายค้านหลายคนได้เข้าร่วมกับรัฐบาลหรือแปรพักตร์ไปอยู่กับพรรค CPP หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการขอโทษต่อสาธารณะสำหรับความคิดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่นำไปสู่ข้อกล่าวหาทางอาญา
เส็ง วันลี กล่าวว่าการดึงมโนวิทยาเข้าร่วมรัฐบาล พรรค CPP จะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลเขม และลดความเสี่ยงที่เครือข่ายทางการเมืองเดิมของโสกาจะกลับมาเคลื่อนไหวอีก ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ตระกูลนี้หลุดพ้นจากข้อจำกัดทางกฎหมายและการถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองมานานหลายปี
ตามคำกล่าวของเมียช โสวันนารา การที่เขม มโนวิทยา เข้าร่วมกับพรรค CPP จะทำให้ผู้สนับสนุนพรรค CNRP เดิมที่มีอยู่ราว 3 ล้านคนต้องผิดหวัง และทำให้คนเหล่านี้หมดหวังว่าพรรคฝ่ายค้านจะฟื้นคืนกลับมา
“มันจะทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าการเสียสละตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นสูญเปล่า” เมียช โสวันนารา ระบุ
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าประชาชนอาจเอนเอียงไปยังผู้นำรุ่นใหม่ โดยหวังว่านักการเมืองจากนอกพรรคที่ปกครองประเทศจะสามารถแข่งขันได้อย่างยุติธรรม
เอีย โสพัล กล่าวว่า สถานการณ์นี้อาจทำให้ฝ่ายค้านที่อ่อนแออยู่แล้วแตกแยกมากขึ้นไปอีก โดยกล่าวอ้างว่าผู้สนับสนุนของเขม โสกา อาจมองว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับการประนีประนอมทางการเมือง ในขณะที่คนอื่นๆ มองว่าเป็นกลยุทธ์ของพรรค CPP เพื่อดึงฝ่ายค้านมาเป็นพวก
“หากมโนวิทยายังคงรักษาความน่าเชื่อถือในหมู่ผู้สนับนุนฝ่ายค้าน และใช้การเข้าถึงสื่อมวลชนเพื่อการเปิดกว้างทางการเมืองอย่างมีความหมาย ความสัมพันธ์อาจซับซ้อนมากขึ้นกว่าแค่การถูกกลืน ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ทางการเมืองนอกเหนือไปจากข้อตกลงเฉพาะนี้จึงมีความสำคัญ” เอีย โสพัลลา ระบุ.