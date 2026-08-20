เมืองสีโคดตะบอง "สร้างภาพพจน์" ยึดป้ายภาษาจีนริมถนน T 2 อ้างกีดขวางการจราจร

MGR Online - เมืองสีโคดตะบองส่งเจ้าหน้าที่ยึดป้ายร้านค้าและป้ายโฆษณาริมถนนที่เขียนด้วยภาษาจีน อ้างเหตุผลกีดขวางการจราจรและทำลายทัศนียภาพของตัวเมือง
เพจคณะโฆษณาอบรม เมืองสีโคดตะบอง รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าที่ตั้งกีดขวางทางเท้า เส้นทางสัญจร และป้ายที่ทำลายทัศนียภาพ ความสวยงามของตัวเมือง
คณะกรรมการฯได้อาศัยอำนาจตามกฏหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบก เลขที่ 568/ลบ. ลงวันที่ 16 กันยายน 2021 , ข้อตกลงว่าด้วยการสร้างบ้านวัฒนธรรมสะอาด เลขที่ 847/นว. ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2023 และข้อตกลงเลขที่ 319/คปม.สบ. ลงวันที่ 8 มกราคม 2025 ของคณะกรรมการปกครอง เมืองสีโคดตะบอง
จากการลงพื้นที่ คณะกรรมการได้ยึดป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนเต้ 2 (T 2) หรือถนนอาเซียน และริมถนนสีทอง รวมทั้งสิ้น 40 ป้าย รวมถึงยึดอุปกรณ์อีกจำนวนหนึ่งที่ติดตั้งหรือวางผิดระเบียบตามท้องถนน กีดขวางการสัญจรและทำลายความสวยงาม รวมถึงดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อร้านค้าเจ้าของป้ายและอุปกรณ์เหล่านี้
ตามภาพที่ปรากฏในข่าว ป้ายที่ถูกยึดไปทั้งหมด เป็นป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าของกิจการคนจีน เนื้อหาบนป้ายส่วนใหญ่เขียนโดยใช้ภาษาจีน
ตามรายงานของเพจคณะโฆษณาอบรม เมืองสีโคดตะบอง ระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างภาพพจน์ของเมืองสีโคดตะบองให้เป็นไปตามมาตรฐาน"บ้าน-เมืองสะอาด"
สำหรับถนนเต้ 2 เป็นถนนเชื่อมถนนสาย 13 เหนือกับ 13 ใต้ มีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกจากถนนสุพานุวง(13 เหนือ) ปลายรันเวย์สนามบินนานาชาติวัดไต ไปบรรจบกับถนนไกสอนพมวิหาน(13 ใต้) ตรงสำนักงานธนาคารไอซีบีซี สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ช่วงก่อนถึงหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาว
ตลอดแนวริมถนนเต้ 2 ถือเป็นไชนาทาวน์ เป็นย่านร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งบันเทิงของชาวจีน และเป็นที่ตั้งของตลาดซั่งเจียง ตลาดจีนแห่งที่ 2 ของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่พ่อค้าชาวจีนนำสินค้าหลากหลายชนิดจากจีนเข้ามาขายให้กับคนลาว